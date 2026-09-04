Sau nhiều năm rời trường, những buổi họp lớp thường được xem là dịp để bạn bè cũ gặp lại nhau, kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại và nhắc lại những kỷ niệm thời đi học. Tuy nhiên, khi một cuộc gặp gỡ kéo theo những khoản tiền không được thống nhất từ trước, không khí giữa những người từng rất thân thiết cũng có thể nhanh chóng thay đổi.

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây kể về một lớp học tổ chức họp mặt sau 10 năm tốt nghiệp chính là minh chứng rõ nhất cho hiện trạng trên. Theo người đăng tải câu chuyện, cũng là một thành viên trong lớp, ban đầu các thành viên đều háo hức vì đã lâu không gặp nhau. Tuy nhiên, vấn đề chi phí sau đó khiến buổi gặp mặt trở nên căng thẳng.

Cụ thể, sau 10 năm tốt nghiệp đại học, các thành viên trong lớp của chủ bài đăng quyết định tổ chức một buổi gặp mặt quy mô lớn tại một khách sạn. Một trong những người đứng ra tổ chức chính là lớp trưởng của lớp khi còn đi học. Anh từ nơi khác trở về và chủ động ứng trước khoảng 150.000 NDT (gần 600 triệu đồng) cho các khoản chi phí của buổi gặp.

Khi biết số tiền đã chi, một số thành viên trong lớp bất ngờ vì mức kinh phí cao hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Một thành viên đã mạnh dạn đề nghị công khai danh sách các khoản chi để mọi người cùng kiểm tra.

Một buổi họp lớp sau nhiều năm có thể trở nên khó xử khi các khoản chi phí không được thống nhất rõ ràng từ đầu (Ảnh minh họa)

Kết quả là theo danh sách, ngoài các khoản như tiền ăn uống và thuê địa điểm, buổi họp còn phát sinh thêm một số chi phí cho các hoạt động vui chơi, giải trí. Những khoản này trước đó không được thống nhất rõ ràng với tất cả thành viên.

Trước phản ứng của mọi người, lớp trưởng cho biết ban đầu anh sẵn sàng tự chịu phần chi phí phát sinh. Tuy nhiên, khi khoản tiền ngày càng lớn, anh đề nghị các thành viên cùng chia sẻ chi phí. Đề nghị này sau đó vấp phải ý kiến không đồng tình từ một số người trong lớp, cho rằng những khoản phát sinh chưa được thống nhất từ trước thì không nên mặc định chia đều cho tất cả.

Tranh luận giữa các thành viên ngày càng căng thẳng. Lúc này, lớp trưởng được cho là đã nói thẳng: "Ai không đóng thì sau này khỏi họp". Câu nói khiến không khí buổi gặp càng trở nên khó xử và câu chuyện sau đó tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội.

Một số ý kiến cho rằng những người đã tham gia buổi họp thì việc chia sẻ chi phí là hợp lý, đặc biệt khi lớp trưởng đã phải ứng trước một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc có đóng tiền hay không. Với một khoản chi phí quá "khủng", mọi người cần được biết trước ngân sách, các hạng mục chi tiêu và cách phân chia để có thể chủ động quyết định có tham gia hay không.

Họp lớp - vui là chính, nhưng tiền bạc vẫn cần rõ ràng

Họp lớp sau nhiều năm là dịp để bạn bè gặp lại nhau, nhưng cũng là lúc mỗi người đã có một công việc, thu nhập và hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy, những khoản chi tưởng như đơn giản có thể trở thành vấn đề nhạy cảm nếu không được thống nhất trước.

Nếu một người đứng ra tổ chức và ứng tiền trước, những thành viên còn lại nên có trách nhiệm hoàn trả phần chi phí của mình. Tuy nhiên, việc chia tiền không nên chỉ dừng ở chuyện "chia đều". Các khoản chi cần được thông báo rõ ràng, đặc biệt là những dịch vụ hoặc hoạt động phát sinh ngoài kế hoạch.

Mỗi người có một hoàn cảnh tài chính khác nhau, vì vậy chuyện chi phí nên được thống nhất trước để tránh những tranh luận không đáng có (Ảnh minh họa)

Điều dễ khiến mọi người khó xử đôi khi không nằm ở bản thân số tiền, mà là cảm giác bị đặt vào thế đã rồi. Khi một khoản tiền lớn đã được chi trước mà không có sự thống nhất, người tham gia có thể vừa ngại từ chối, vừa khó chấp nhận việc phải thanh toán.

Vì vậy, trước khi tổ chức, các thành viên nên thống nhất về địa điểm, quy mô, mức ngân sách dự kiến, những khoản nào được tính vào chi phí chung và cách xử lý các khoản phát sinh. Nếu có thêm hoạt động ngoài kế hoạch, người tổ chức cũng nên hỏi ý kiến trước thay vì tự quyết định rồi mới thông báo số tiền cần đóng.

Một người sẵn sàng chi nhiều tiền cho một buổi họp lớp không có nghĩa những người khác cũng muốn hoặc có khả năng chi cùng mức. Nói rõ về tiền bạc ngay từ đầu đôi khi lại là cách đơn giản nhất để giữ cho cuộc gặp được thoải mái, thay vì để một buổi hội ngộ sau nhiều năm kết thúc bằng cuộc tranh luận về hóa đơn.

Theo Baijiahao