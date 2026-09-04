Gửi 2 con trai hơn 1.000km đến thăm họ hàng, cha mẹ không ngờ con bị bỏ lại không ai chăm sóc, đói khát nhiều ngày

Mùa hè là khoảng thời gian nhiều gia đình tranh thủ cho con cái về quê hoặc đến nhà họ hàng ở các tỉnh, thành khác để vừa nghỉ ngơi, vừa duy trì mối quan hệ giữa người thân. Với những đứa trẻ, đây cũng có thể là cơ hội hiếm hoi được đi xa, khám phá một thành phố mới và trải nghiệm những điều khác với cuộc sống thường ngày.

Hai cậu bé đến từ thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc cũng có một chuyến đi như vậy. Một em 15 tuổi, em còn lại khoảng 12 tuổi. Trước kỳ nghỉ hè, cha mẹ hai em đã liên lạc với người thân ở Quảng Châu và nhờ người này chăm sóc các con trong một thời gian. Trong suy nghĩ của cha mẹ, các con được gửi cho người thân trong gia đình nên sẽ có người chăm nom. Hai cậu bé cũng háo hức lên đường, mang theo tâm lý của những đứa trẻ lần đầu đến một thành phố lớn và tin rằng kỳ nghỉ hè này sẽ tràn ngập niềm vui.

Sau hành trình dài, hai em đến Quảng Châu và ở lại căn nhà thuê của người thân. Những ngày đầu diễn ra khá bình thường. Tuy nhiên, cuộc sống yên ổn nhanh chóng bị đảo lộn khi người họ hàng kia bất ngờ nhận được thông báo phải đến Thâm Quyến để làm việc. Theo thông tin được chia sẻ, người này đã vội vàng rời đi mà không kịp trao đổi với cha mẹ hai cậu bé, cũng không tìm người khác thay mình chăm sóc các em. Người này chỉ để lại một khoản tiền sinh hoạt và một ít thức ăn rồi lên đường. Từ một chuyến đi thăm họ hàng, hai cậu bé bỗng trở thành những đứa trẻ không có người lớn bên cạnh giữa một thành phố xa lạ.

Ban đầu, hai em vẫn ở trong căn nhà thuê và chờ người họ hàng quay lại. Các em không nghĩ rằng mình sẽ phải ở đó một mình trong nhiều ngày. Nhưng hết ngày này sang ngày khác, cánh cửa vẫn không mở. Hai đứa trẻ không có nhiều tiền mặt, điện thoại nhanh chóng hết pin, trong khi các em cũng không nhớ đầy đủ số điện thoại của cha mẹ và người thân. Việc tự mua vé tàu để trở về Quý Châu cũng không phải chuyện đơn giản, đặc biệt khi một em còn quá nhỏ để có thể tự thực hiện các thủ tục cần thiết.

Từ một chuyến đi thăm họ hàng, hai cậu bé bỗng trở thành những đứa trẻ không có người lớn bên cạnh giữa một thành phố xa lạ (Ảnh: Sohu)

Số thức ăn ít ỏi trong nhà dần cạn kiệt. Không có người nấu nướng, hai cậu bé ngày càng kiệt sức vì đói. Sau nhiều ngày gần như không có một bữa ăn đầy đủ, các em rơi vào tình trạng chóng mặt, mệt mỏi, thậm chí có lúc đói đến mức choáng váng. Hai đứa trẻ cũng không dám tùy tiện rời khỏi căn nhà vì lo sợ gặp nguy hiểm. Không quen biết ai tại địa phương, các em càng không biết phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ đâu.

Đến khi không thể tiếp tục chịu đựng, hai cậu bé mới bước ra ngoài và lang thang quanh khu dân cư, hy vọng có thể gặp một người nào đó giúp mình. Chính lúc này, một nhân viên quản lý cộng đồng trong quá trình tuần tra đã chú ý đến hai thiếu niên có biểu hiện bất thường.

Các nhân viên thường xuyên đi quanh khu dân cư để nắm tình hình cư dân và phát hiện những vấn đề về an ninh, trật tự. Hai cậu bé không phải cư dân thường trú tại đây, lại liên tục xuất hiện một mình trong nhiều ngày mà không có người lớn đi cùng nên nhanh chóng khiến nhân viên đặt dấu hỏi.

Người này chủ động tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi thăm hoàn cảnh của hai em. Ban đầu, hai cậu bé vẫn có phần dè dặt, nhưng sau khi được trấn an, các em kể lại toàn bộ sự việc. Biết hai thiếu niên đã đi hàng nghìn km để thăm người thân nhưng hiện bị bỏ lại một mình, nhiều ngày không có đủ thức ăn, nhân viên lập tức nhận thấy đây là tình huống cần được xử lý khẩn cấp.

Các nhân viên cộng đồng nhanh chóng báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương và mua đồ ăn nóng, nước uống cho hai em. Nhìn hai cậu bé đói đến mức ăn ngấu nghiến, những người có mặt vừa thương vừa xót. Sau khi trấn an tinh thần, các nhân viên đưa hai em đến đồn cảnh sát Đa Bảo để tiến hành các bước hỗ trợ tiếp theo.

Cảnh sát lần tìm gia đình cách hơn 1.000km

Tại đồn cảnh sát, các nhân viên nhanh chóng xác minh thông tin của hai cậu bé dựa trên dữ liệu hộ khẩu và các thông tin liên quan. Sau nhiều lần liên hệ, cuối cùng họ cũng gọi được cho cha mẹ hai em ở Tuân Nghĩa, Quý Châu.

Khi biết các con đang ở Quảng Châu trong tình trạng không có người chăm sóc, cha mẹ hai cậu bé vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Quý Châu và Quảng Châu lên tới hơn 1.000km, nên dù lập tức lên đường, họ cũng không thể có mặt trong thời gian ngắn. Trong lúc chưa thể trực tiếp đến đón con, gia đình nhờ các nhân viên địa phương hỗ trợ đưa hai em lên tàu về quê. Cha mẹ cho biết sẽ có mặt tại ga tàu ở Tuân Nghĩa để đón các con.

Trước tình huống này, lực lượng công an và chính quyền địa phương nhanh chóng bàn phương án đưa hai cậu bé về nhà an toàn. Một trong những khó khăn phát sinh là em nhỏ chưa đủ tuổi để tự mua vé tàu theo hình thức trực tuyến và cần thực hiện thủ tục tại quầy vé.

Đêm hôm đó, các nhân viên địa phương lập tức đến ga Nam Quảng Châu để làm thủ tục. Sau khi trao đổi với nhân viên nhà ga, họ mua được vé cho chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ 59 phút sáng hôm sau, đi từ Quảng Châu về Tuân Nghĩa.

Trong đêm, hai cậu bé được bố trí nghỉ tại trung tâm chỉ huy khẩn cấp của khu phố. Các nhân viên chuẩn bị chỗ ngủ, đồ dùng cần thiết và bố trí người ở lại chăm sóc, đồng thời thường xuyên trò chuyện để giúp các em giảm bớt căng thẳng sau những ngày sống trong lo sợ. Các nhân viên cũng liên tục trấn an rằng hai em không cần phải sợ hãi và sẽ được đưa về với gia đình an toàn.

Trong lúc chưa thể trực tiếp đến đón con, gia đình nhờ các nhân viên địa phương hỗ trợ đưa hai cậu bé lên tàu về quê (Ảnh: Sohu)

Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, cảnh sát và nhân viên cộng đồng đã đưa hai cậu bé đến ga Nam Quảng Châu. Từ lúc làm thủ tục, kiểm tra an ninh, chờ tàu cho đến khi lên tàu, các em đều có người lớn đi cùng. Nhân viên địa phương còn chủ động trao đổi với tổ tàu, thông báo về hoàn cảnh đặc biệt của hai hành khách nhỏ tuổi và nhờ nhân viên trên tàu chú ý đến các em trong suốt hành trình, đặc biệt là việc ăn uống và an toàn trên đường về.

Khi đoàn tàu rời sân ga, những người tham gia hỗ trợ cuối cùng cũng có thể thở phào. Chiều cùng ngày, gia đình tại Quý Châu gọi điện thông báo hai cậu bé đã về đến ga Tuân Nghĩa an toàn và được người thân đón về. Sức khỏe và tinh thần của hai em đều ổn định.

Một vụ việc khiến nhiều người lo lắng đã có kết thúc nhẹ nhõm nhờ sự phối hợp nhanh chóng của nhân viên cộng đồng, cảnh sát, nhà ga và gia đình. Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự thương cảm với hai cậu bé, đồng thời đặt câu hỏi về cách người họ hàng xử lý tình huống.

Không ít ý kiến cho rằng nếu đã nhận lời đón hai đứa trẻ đến nhà trong kỳ nghỉ, người lớn cần có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các em trong thời gian được giao phó. Nếu bất ngờ phải đi làm xa, người này hoàn toàn có thể liên hệ với cha mẹ để thống nhất phương án, nhờ người thân khác chăm sóc hoặc tìm cách đưa các em trở về quê trước khi rời đi.

Một số ý kiến khác cho rằng việc người lớn phải thay đổi công việc đột xuất cũng có thể xuất phát từ những hoàn cảnh bất khả kháng. Tuy nhiên, dù nguyên nhân nằm ở phía người thân hay cha mẹ, sự an toàn của trẻ vị thành niên vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

Nhiều phụ huynh cũng coi đây là lời nhắc nhở về việc không nên đánh giá quá cao khả năng tự xoay xở của trẻ chỉ vì các em đã bước vào tuổi thiếu niên. Khi cho con đi xa hoặc nhờ người khác chăm sóc, cha mẹ cần xác nhận rõ người được nhờ có đủ điều kiện trông nom hay không, thống nhất cách liên lạc khi có sự cố và để lại đầy đủ thông tin liên hệ. Bởi với một đứa trẻ, việc có thể tự đi lại hay sử dụng điện thoại không đồng nghĩa với việc các em đủ khả năng xử lý một tình huống khẩn cấp khi phải ở một mình tại nơi hoàn toàn xa lạ.

Trong câu chuyện này, điều khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng là hai cậu bé cuối cùng đã được phát hiện trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Từ một cuộc tuần tra tưởng như rất đỗi bình thường, nhân viên cộng đồng đã kịp thời nhận ra sự bất thường, chủ động hỏi han và mở ra cả một chuỗi hỗ trợ để đưa hai đứa trẻ trở về nhà.

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