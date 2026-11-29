Tôi đã suýt quay về ngay khi bước vào nhà hàng họp lớp. Mười lăm năm không gặp, tôi vẫn nhận ra vài gương mặt quen thuộc, nhưng ánh mắt của họ khiến tôi có cảm giác mình vừa làm điều gì đáng xấu hổ. Một người bạn cũ kéo ghế, hỏi nhỏ: “Cậu vẫn chưa biết chuyện à?”. Tôi chưa kịp trả lời thì người ngồi đối diện đã đặt điện thoại xuống, nhìn tôi đầy ái ngại.

Buổi họp lớp lần này do nhóm trưởng cũ tổ chức. Ban đầu, tôi không định đi vì công việc bận rộn và cũng chẳng còn liên lạc với nhiều người. Nhưng khi thấy lời mời có tên gần như cả lớp, tôi nghĩ đây là dịp hiếm hoi để gặp lại những người từng cùng mình trải qua tuổi thanh xuân. Tôi chọn một chiếc váy đơn giản, đến muộn khoảng mười phút vì tắc đường.

Tôi vừa ngồi xuống, những câu chuyện về công việc, gia đình và cuộc sống bắt đầu rôm rả. Thế nhưng, cứ mỗi lần tôi góp chuyện, vài người lại nhìn nhau. Đến khi một bạn nữ ngồi cạnh hỏi tôi có còn làm ở công ty cũ không, tôi trả lời rằng mình đã nghỉ từ năm ngoái để chuyển sang kinh doanh nhỏ. Cô ấy gật đầu, rồi bất ngờ hỏi: “Thế khoản tiền cậu cho Hùng vay hồi trước, cậu đã lấy lại chưa?”.

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Tôi sững người. Hùng là bạn cùng lớp, từng ngồi bàn cuối và khá thân với tôi. Khoảng ba năm trước, anh gọi điện nói đang gặp khó khăn vì cửa hàng bị thua lỗ. Anh hỏi vay một khoản tiền, hứa sẽ trả trong vài tháng. Tôi cho vay vì nghĩ bạn bè lúc hoạn nạn nên giúp nhau. Sau đó, Hùng trả được một phần rồi mất liên lạc, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện.

Tôi hỏi vì sao mọi người biết. Một người bạn kể rằng gần đây Hùng nói với vài người trong lớp, anh đã trả hết nợ cho tôi nhưng tôi vẫn tìm cách đòi thêm. Vì vậy, khi thấy tôi xuất hiện, họ không biết nên hỏi thế nào.

Tôi không nổi giận. Tôi lấy điện thoại, mở lại tin nhắn và những lần chuyển khoản, nói rõ số tiền đã nhận và số tiền còn thiếu. Tôi không đưa ra để bêu xấu Hùng, chỉ muốn mọi người hiểu câu chuyện không giống như lời cậu ta kể.

Không khí bàn tiệc trở nên im lặng. Một lúc sau, Hùng gọi điện cho tôi. Anh nói mình đã lỡ lời khi kể chuyện, mong tôi đừng làm mọi việc căng thẳng. Tôi trả lời rằng điều khiến tôi buồn không phải khoản tiền, mà là việc anh biến người từng giúp mình thành kẻ tham lam.

Tối hôm ấy, tôi vẫn ở lại đến cuối buổi. Họp lớp vốn là dịp để nhớ về những năm tháng đẹp đẽ, nhưng cũng khiến tôi hiểu rằng tình bạn cũ không tự nhiên trở nên tốt đẹp chỉ vì chúng ta từng thân thiết. Sau mười lăm năm, điều đáng quý nhất không phải là ai thành công hơn ai, mà là khi gặp lại, chúng ta vẫn đủ tử tế để không nói sai về nhau.