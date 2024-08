HONOR X6b: Điện thoại học đường "gây bão" mùa Back-to-school tại Thế Giới Di Động

"Tân binh" HONOR X6b ra mắt ngay thời điểm nhu cầu mua sắm các thiết bị điện tử của Gen Z có xu hướng tăng cao. Theo chia sẻ của Tiến Lộc (17 tuổi), một học sinh đang chuẩn bị bước vào lớp 12, Tiến đang có nhu cầu tìm kiếm một chiếc điện thoại mới giá "học sinh" nhưng cấu hình "phụ huynh". Tiến chia sẻ: "Sau hai giờ tìm hiểu và trải nghiệm các mẫu smartphone Android tại Thế Giới Di Động, em đã quyết định chọn HONOR X6b vì đáp ứng được cơ bản nhu cầu học tập, giải trí của em".



Đồng thời, chiến dịch Back-to-school 2024 với nhiều ưu đãi cho học sinh sinh viên đã được Thế Giới Di Động khởi động sớm từ cuối tháng 6, càng cận kề gần ngày khai giảng càng gia tăng nhiều ưu đãi hơn. "Đến Thế Giới Di Động, mình được nhân viên tư vấn nhiệt tình nhiều mẫu điện thoại phù hợp với học tập. HONOR X6b thu hút mình đầu tiên từ vẻ ngoài đến mức giá. Sau khi so sánh thêm vài mẫu khác thì quyết định chọn em ấy vì thêm ưu đãi quá tốt", Lộc chia sẻ thêm.

HONOR X6b màu Tím Ánh Sao mang đến năng lượng đầy tươi mới để khởi đầu năm học

Được biết, HONOR X6b nằm trong dòng X-series chủ lực của HONOR, được thiết kế hiện đại với màu sắc trẻ trung, phù hợp với học sinh, sinh viên. Sản phẩm đạt chứng nhận SCS của Thuỵ Sĩ về độ bền, đảm bảo khả năng chịu đựng, hạn chế rơi vỡ với các tình huống thông thường, giúp người dùng yên tâm hơn trong suốt quá trình sử dụng.



HONOR X6b đạt chứng nhận SCS về độ bền, hạn chế vấn đề rơi vỡ

Trải nghiệm thiết bị tại Thế Giới Di Động, các bạn học sinh sinh viên vuốt chạm trên màn hình 6,56 inch HD+ tần số quét 90Hz đều phản hồi cảm ứng mượt mà và nhạy bén, đáp ứng tốt tác vụ tra cứu nhanh tài liệu và giải trí. Song điểm đáng tiền để ngay cả phụ huynh đi cùng cũng ủng hộ con lựa chọn HONOR X6b làm smartphone học đường đồng hành dài lâu, phải kể đến chứng nhận màn hình TÜV Rheinland chống ánh sáng xanh, bảo vệ mắt người trẻ khi hăng say học bài đến khuya.

"Combo" pin khủng 5.200mAh ghép đôi ăn ý sạc nhanh 35W

HONOR X6b được trang bị viên pin dung lượng 5200mAh, cho phép người dùng sử dụng máy suốt cả ngày mà không cần lo lắng về việc sạc lại thường xuyên. Công nghệ sạc nhanh 35W giúp sạc đầy pin trong thời gian ngắn, tiết kiệm thời gian và tăng cường trải nghiệm sử dụng. Đây là một điểm cộng lớn, đặc biệt với học sinh, sinh viên luôn cần điện thoại có khả năng hoạt động liên tục để học tập và giải trí.

HONOR X6b màu Xanh Thảo Nguyên đậm chất thanh xuân và tuổi trẻ

Camera 50MP được hỗ trợ công nghệ AI, cho ảnh chụp sắc nét ngay cả khi zoom lên và độ chi tiết cao dù chụp trong điều kiện ánh sáng yếu… cũng là tính năng yêu thích đầu bảng đánh trúng "nhãn quang" của giới trẻ. Ngoài ra, máy còn sở hữu nhiều lợi thế như: RAM 6GB đa nhiệm cực tốt khi sinh viên cần mở nhiều ứng dụng và có thể mở rộng bộ nhớ ảo lên 12GB, ROM 128GB lưu trữ thả ga tài liệu học tập suốt 4 năm học…



Sở hữu thiết kế tối giản và tinh tế vô cực với khung vuông vức - viền mỏng đẹp - góc bo tròn mềm mại, HONOR X6b đang trở thành tâm điểm săn đón của giới trẻ mùa tựu trường. Smartphone có 3 tùy chọn màu sắc thời thượng, nổi bật nhất là màu xanh lá đậm chất thanh xuân tuổi trẻ và màu tím mang đến năng lượng đầy tươi mới để khởi đầu năm học mới.

Camera 50MP hỗ trợ nhiều công nghệ xử lý hình ảnh bằng AI

Hòa cùng sự kiện, ngày 19/9 tới, các nhà mạng viễn thông sẽ dừng phục vụ thuê bao sử dụng điện thoại 2G Only tại Việt Nam. Việc tạm dừng công nghệ 2G dự báo sẽ khiến cho nhu cầu chuyển đổi sang các thiết bị hỗ trợ 4G tăng cao hơn. Đón đầu xu hướng, HONOR đã cho ra mắt HONOR X6b phân khúc giá rẻ để phục vụ người dùng tốt hơn.

HONOR X6b được trình làng của vào đầu tháng 8, đây dự kiến sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc điện thoại vừa bền bỉ, vừa mạnh mẽ với giá hạt dẻ chỉ 3.990.000 đồng. HONOR X6b thực sự là lựa chọn tốt dành cho học sinh trong mùa tựu trường 2024, vừa phù hợp với bối cảnh Việt Nam chuyển đổi từ 2G sang 4G.

Đặc biệt, từ ngày 9/8 đến ngày 8/0, tại Thế Giới Di Động triển khai hàng loạt chương trình "hot sale" cực sâu cho HONOR X6b. Khách hàng sẽ nhận được một bộ quà tặng là tai nghe HONOR Choice X5 trị giá 599.000 đồng (số lượng ưu đãi có hạn); trả góp 0% lãi suất với mức trả trước chỉ 399.000 đồng. Hấp dẫn hơn, bạn còn được đổi điện thoại cũ 2G tặng phiếu mua hàng 480.000 đồng dùng để mua Sim Data (VinaPhone; Viettel và MobiFone). Kèm với chương trình đổi mới 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất và chính sách bảo hành đến 18 tháng để người dùng có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của mình.

Với vị thế là nhà bán lẻ công nghệ lớn bậc nhất Việt Nam, Thế Giới Di Động đã hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp uy tín, đàm phán mức giá đặc quyền để đưa đến tay các tín đồ công nghệ. HONOR X6b chính là minh chứng điển hình, giá tốt còn đi kèm thêm cực nhiều ưu đãi lớn. Cộng gộp mọi chính sách trợ giá, quà tặng, trả góp, hậu mãi, bảo hành…, Thế Giới Di Động chốt hạ mọi lăn tăn của sinh viên khi muốn sở hữu điện thoại mới xịn hơn mà vẫn vừa túi tiền.

