HONOR 600 Series tăng trưởng 145% doanh thu sau 1 tuần mở bán so với thế hệ tiền nhiệm

Sau một tuần chính thức lên kệ tại Việt Nam, HONOR 600 Series ghi nhận doanh thu tăng 145% so với thế hệ tiền nhiệm là HONOR 400 Series, với số lượng máy bán ra tăng 133.9%. Kết quả này tiếp tục nối dài đà tăng trưởng tích cực của dòng smartphone AI mới, sau khi sản phẩm từng đạt mức tăng doanh thu 150% chỉ trong 3 ngày đầu mở bán.

Trong đó, phiên bản HONOR 600 và 600 PRO tăng trưởng 126%, trong khi phiên bản 600 Lite tăng trưởng đột phá lên đến 187%. Kết quả này cho thấy người dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu về hiệu năng và tính năng. Đà tăng trưởng tích cực sau một tuần mở bán cho thấy HONOR 600 Series vẫn đang nhận được sự quan tâm tích cực từ người dùng, đồng thời khẳng định sức cạnh tranh của dòng sản phẩm trong bối cảnh thị trường smartphone tầm trung và cận cao cấp ngày càng sôi động với cuộc đua về camera, pin, thiết kế và tính năng AI.

Sau một tuần chính thức lên kệ tại Việt Nam, HONOR 600 Series ghi nhận doanh thu tăng 145% so với thế hệ tiền nhiệm là HONOR 400 Series

Theo HONOR, sự quan tâm của người dùng tập trung vào ba nhóm nâng cấp chính: thiết kế mỏng nhẹ, màn hình hiển thị độ sáng cao và bộ tính năng AI phục vụ nhu cầu sáng tạo nội dung.

HONOR 600 Series được đánh giá cao nhờ sở hữu thiết kế nguyên khối hiện đại với các đường nét hoàn thiện liền mạch, tạo vẻ ngoài cao cấp và cảm giác cầm nắm chắc chắn. Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.000mAh, thiết bị vẫn duy trì độ mỏng nhẹ, mang đến sự thoải mái cho người dùng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, màn hình cũng là một trong những điểm tạo ấn tượng với người dùng. HONOR 600 và HONOR 600 Pro sở hữu viền màn hình siêu mỏng 0,98mm, kết hợp độ sáng lên tới 8.000 nits, tần số quét 120Hz và khả năng hiển thị 1,07 tỷ màu. Những thông số này giúp thiết bị mang lại trải nghiệm hiển thị rõ nét khi sử dụng ngoài trời, đồng thời đảm bảo độ mượt trong các thao tác hằng ngày.

Ở nhóm tính năng AI, HONOR 600 Series nổi bật với tính năng độc quyền AI Image to Video 2.0, cho phép biến ảnh tĩnh thành video ngắn 3–8 giây thông qua câu lệnh đơn giản. Bên cạnh đó, AI Photos Agent còn hỗ trợ người dùng chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói, trong khi Magic Color giúp áp dụng các phong cách màu chuyên nghiệp chỉ với một chạm. Tính năng AI Deepfake Detection cũng được tích hợp nhằm hỗ trợ người dùng nhận diện các nội dung có dấu hiệu giả mạo bằng AI.

HONOR 600 Series còn được trang bị camera chính 200MP kết hợp công nghệ chống rung đạt chuẩn CIPA 6.0 (ở phiên bản HONOR 600) và CIPA 6.5 (ở phiên bản HONOR 600 Pro)

HONOR 600 Series còn được trang bị camera chính 200MP kết hợp công nghệ chống rung đạt chuẩn CIPA 6.0 (ở phiên bản HONOR 600) và CIPA 6.5 (ở phiên bản HONOR 600 Pro) mang đến khả năng ghi lại hình ảnh và video ổn định, sắc nét trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau.

Việc HONOR 600 Series ghi nhận tăng trưởng tích cực sau một tuần mở bán cho thấy chiến lược tập trung vào AI, camera và pin của HONOR đang tạo được sự quan tâm trên thị trường Việt Nam. Dòng sản phẩm này cũng phản ánh xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên những thiết bị có khả năng hỗ trợ sáng tạo nội dung, sử dụng bền bỉ và tích hợp các công cụ thông minh trong trải nghiệm hằng ngày.

Việc HONOR 600 Series ghi nhận tăng trưởng tích cực sau một tuần mở bán cho thấy chiến lược tập trung vào AI, camera và pin của HONOR đang tạo được sự quan tâm trên thị trường Việt Nam.

Trước đó, ngày 11/6, HONOR đã chính thức ra mắt HONOR 600 Series tại thị trường Việt Nam với ba phiên bản gồm HONOR 600, HONOR 600 Pro và HONOR 600 Lite.

HONOR 600 có giá khởi điểm 17,99 triệu đồng, HONOR 600 Lite được bán từ 10,99 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng. Bên cạnh đó, hãng cũng giới thiệu phiên bản giới hạn HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition hợp tác cùng POP MART, hướng đến nhóm người dùng yêu thích thiết kế cá tính và các phiên bản sưu tầm.