Nam NSƯT lên tiếng khi bị nói làm màu, giả nghèo giả khổ: "Trời ơi"

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, nghệ sĩ ưu tú Quyền Linh đã chia sẻ cảm giác của mình khi luôn bị mọi người soi về đời tư, ăn mặc, con cái, nhà cửa, xe cộ.

Anh nói: "Bảo tôi kệ đi thì cũng được nhưng đôi khi lại không thể vì tôi kệ nhưng mọi người vẫn cứ nói.

Quyền Linh ăn mì tôm

Tôi vẫn đi xe máy, đến đây ghi hình cũng đi xe máy. Nhưng nếu có ai đó chụp được đăng lên mạng thì mọi người lại bảo tôi giả nghèo giả khổ.

Tôi thích ăn mì tôm cũng bị nói là làm màu. Mì tôm là món hàng triệu người ăn nhưng đến tôi ăn thì bị nói. Thậm chí, ngày xưa tôi chụp hình ăn mì tôm, người ta nói tôi giả nghèo giả khổ.

Tôi tự nhủ thôi cứ kệ đi nhưng tôi kệ thì người ta lại càng nói. Chữ kệ có thể dùng ở một nơi nào đó nhưng với một người như tôi thì hơi khó dùng, khó nói. Tôi mà cứ kệ đi để sống theo ý mình thì ngày mai lên mạng xã hội người ta lại nói tôi.

Chỉ riêng bản thân tôi thì cũng đỡ áp lực vì tôi quen với việc bị nói ra nói vào rồi. Là người của công chúng thì phải chấp nhận, công chúng có quyền khen chê.

Nhưng vợ con, gia đình tôi dưới quê lại không quen, đọc bình luận trên mạng xong lại gọi điện cho tôi nói "sao cứ mang dép tổ ong thế?"; "sao không đi giày cho người ta đỡ nói? Trời ơi, tôi quen rồi nhưng người nhà, gia đình tôi lại không nghĩ vậy.

Bây giờ tôi ngồi đâu chỉ cần gác cái chân lên thôi là lại bị nói. Nếu tôi cứ kệ đi, ngồi thoải mái là được thì lên hình rồi mai người ta lại nói, rồi đến tai gia đình tôi, gây ra đủ thứ. Vì thế, tôi không kệ được, vẫn phải sống một cách giữ mình".

Quyền Linh có lẽ là MC đặc biệt nhất tại Việt Nam, khi dám đi dép lê lên sóng truyền hình, sân khấu lớn và nhiều sự kiện khác nhau để dẫn chương trình. Hình ảnh độc nhất vô nhị này chưa từng thấy ở bất cứ MC nào từ trước tới nay.

Công chúng ban đầu bỡ ngỡ nhưng sau một thời gian cũng quen dần và thích thú với chiếc dép lê "tổ ong" này. Đến giờ, hình ảnh Quyền Linh với đôi dép lê đã trở nên thân thuộc với khán giả và là thương hiệu của riêng anh, làm nên hình tượng về vị MC quốc dân này.

Bà xã Quyền Linh từng tiết lộ, ở nhà anh có đến hàng chục đôi dép lê khác nhau, lúc được bạn bè tặng, lúc tự mua. Anh hoàn toàn có đủ kinh tế để mua những đôi giày hiệu đắt tiền, nhưng vẫn chỉ đi dép lê.