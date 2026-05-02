Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam nói đúng 1 câu mà MXH dậy sóng, còn bị nghi tâm cơ với đồng nghiệp

Dòng trạng thái hút 101 nghìn lượt xem của Chi Pu

Sáng 2/5, Chi Pu gây chú ý trên Threads với 1 dòng trạng thái ngắn. Cụ thể, nữ nghệ sĩ viết: “Nếu gọi đó là may mắn thì mình cũng rất trân trọng... Nhưng mình tin rằng may mắn thường đến với những người đã đi qua đủ thử thách để xứng đáng với nó”.

Không nhắc cụ thể đến bất kỳ ai hay sự việc nào, nhưng bài đăng nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây đơn thuần là chia sẻ cá nhân về hành trình làm nghề, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với những áp lực mà Chi Pu từng trải qua trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Bài đăng hút 101 nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận trái chiều của Chi Pu:

Tuy nhiên, phần bình luận cũng nhanh chóng xuất hiện tranh cãi khi một tài khoản bất ngờ nhắc thẳng tên Trang Pháp, cho rằng Chi Pu đang “đá xéo” người chị em thân thiết. Bình luận này còn chê bai khả năng trình diễn của nữ ca sĩ, khiến bài đăng lập tức trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Dòng trạng thái của Chi Pu không đề cập đến ai

Trang Pháp bị "réo tên" vô cớ

Thực tế, nội dung bài đăng của Chi Pu chỉ xoay quanh quan điểm về “may mắn” và “thành công”, hoàn toàn không nhắc tên hay ám chỉ bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Việc cư dân mạng tự liên hệ đến nghệ sĩ khác vô tình khiến câu chuyện bị đẩy theo hướng tranh cãi ngoài ý muốn. Không ít người lên tiếng bênh vực Chi Pu, cho rằng việc cư dân mạng tự suy diễn rồi kéo tên nghệ sĩ khác vào là không cần thiết. Người hâm mộ Chi Pu kêu gọi cộng đồng mạng ngừng suy diễn và không nên biến một dòng trạng thái cá nhân thành cuộc tranh cãi vô căn cứ giữa các nghệ sĩ.

Người hâm mộ Chi Pu kêu gọi cộng đồng mạng ngừng suy diễn và không nên biến một dòng trạng thái cá nhân thành cuộc tranh cãi vô căn cứ giữa các nghệ sĩ

Chi Pu vượt chông gai để toả sáng

Dòng trạng thái mới của Chi Pu cũng khiến nhiều người nhìn lại hành trình hoạt động đầy chông gai của cô trong suốt 17 năm theo đuổi nghệ thuật. Từ một hot girl lấn sân ca hát với xuất phát điểm bị hoài nghi, Chi Pu từng bước đi qua từng định kiến để khẳng định đam mê. Năm 2017, Chi Pu chính thức debut với vai trò ca sĩ cùng ca khúc Từ Hôm Nay.

Thời điểm đó, phát ngôn “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ” biến cô thành tâm điểm tranh cãi dữ dội. Không chỉ phản ứng với phát biểu này, khán giả còn cho rằng khả năng live của Chi Pu khi ấy chưa đáp ứng được kỳ vọng cơ bản về thanh nhạc. Nhiều đoạn clip hát chênh, phô bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng chế giễu kéo dài suốt một thời gian dài.

Quyết định làm ca sĩ, Chi Pu gần như bị đặt ngoài “vòng công nhận” của giới chuyên môn

Áp lực không chỉ đến từ khán giả. Một số nghệ sĩ trong nghề cũng từng lên tiếng thẳng thắn về hiện tượng “hot girl đi hát” như Hương Tràm, Văn Mai Hương, Thu Minh,... Ở giai đoạn đó, Chi Pu gần như bị đặt ngoài “vòng công nhận” của giới chuyên môn. Nhưng thay vì rút lui, cô chọn một hướng đi khác, không cố chứng minh bản thân theo tiêu chuẩn ca sĩ truyền thống, mà xây dựng hình ảnh nghệ sĩ giải trí đa năng.

Mời Anh Vào Team Em - Chi Pu

Anh Ơi Ở Lại - Chi Pu

Suốt nhiều năm, Chi Pu liên tục ra mắt những sản phẩm âm nhạc bắt tai, hợp thị hiếu và đầu tư cực mạnh vào phần concept, hình ảnh như Đoá Hoa Hồng, Mời Anh Vào Team Em, Talk To Me,... Cú nổ lớn nhất là MV Anh Ơi Ở Lại phát hành năm 2019. MV khai thác truyện Tấm Cám với góc nhìn của Cám, bối cảnh cung đình Việt với tạo hình chỉn chu, nghiên cứu kỹ lịch sử. Ca khúc ballad hợp tone giọng giúp Chi Pu càn quét các BXH, MV hiện tại thu về hơn 125 triệu lượt xem - là hit ấn tượng nhất sự nghiệp.

Những ngày gần đây, Chi Pu tiếp tục viral trên mạng xã hội khi được nhắc tên trong các cuộc thảo luận liên quan đến âm nhạc kết hợp văn hóa Việt

Những ngày gần đây, Chi Pu tiếp tục viral trên mạng xã hội khi được nhắc tên trong các cuộc thảo luận liên quan đến âm nhạc kết hợp văn hóa Việt. Hai MV Anh Ơi Ở Lại và Cung Đàn Vỡ Đôi được chia sẻ rộng rãi như ví dụ tiêu biểu cho cách nghệ sĩ trẻ khai thác chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ giải trí hiện đại. Các sản phẩm của Chi Pu được đánh giá góp phần nâng tiêu chuẩn sản xuất MV tại Vpop, đặc biệt ở khía cạnh storytelling và xây dựng bản sắc hình ảnh.

Bước ngoặt lớn đến khi Chi Pu tham gia Sisters Who Make Waves, hay còn được khán giả Việt gọi là Đạp Gió 2023

Bước ngoặt lớn đến khi Chi Pu tham gia Sisters Who Make Waves, hay còn được khán giả Việt gọi là Đạp Gió 2023. Tại đây, cô không cạnh tranh bằng vocal mà tập trung khai thác thế mạnh trình diễn, visual, khả năng làm chủ sân khấu và xây dựng hình ảnh. Các tiết mục như Đóa Hoa Hồng hay See Tình phiên bản mới giúp Chi Pu tạo hiệu ứng mạnh với khán giả.

Chi Pu chào sân Đạp Gió 2023 với bản hit Đóa Hoa Hồng

Quan trọng hơn, nữ nghệ sĩ nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc tại Trung Quốc, chủ động học tiếng Trung để giao tiếp và xây dựng hình ảnh cầu tiến, thân thiện với các nghệ sĩ quốc tế. Điều này giúp cô không bị xem là “gương mặt ngoại quốc góp vui”, mà thực sự trở thành một phần của chương trình. Kết quả Top 6 chung cuộc không chỉ mang ý nghĩa thành tích, mà còn đánh dấu bước thay đổi lớn trong cách công chúng nhìn nhận Chi Pu.

Truyền thông Trung Quốc gọi Chi Pu là “đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”, nhấn mạnh visual cùng thần thái sân khấu nổi bật

Chi Pu được săn đón ở đại lục không kém sao hạng A

Sau chương trình, truyền thông Trung Quốc gọi cô là “đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”, nhấn mạnh visual cùng thần thái sân khấu nổi bật. Tên tuổi Chi Pu nhiều lần lọt top tìm kiếm trên Weibo, mở ra thêm cơ hội hoạt động tại thị trường giải trí Trung Quốc. Chi Pu được săn đón ở đại lục không kém sao hạng A, mở rộng vòng bạn bè với nhiều ngôi sao châu Á như Jessica, Amber Liu, Lưu Nhã Sắt, Ella, Thái Thiếu Phân,... Đáng chú ý, Chi Pu còn từng song ca với Huỳnh Hiểu Minh trên sóng show năm mới Trung Quốc. Việc mỹ nhân Việt đứng chung sân khấu với sao hạng S xứ tỷ dân đã gây chấn động truyền thông một thời.

Chi Pu còn từng song ca với Huỳnh Hiểu Minh trên sóng show năm mới Trung Quốc

Hiệu ứng từ Đạp Gió 2023 cũng góp phần kéo sự chú ý của khán giả Việt đến với các format chương trình biểu diễn thực tế dành cho nữ nghệ sĩ. Chi Pu mang làn sóng Tỷ Tỷ Đạp Gió về Việt Nam, sau đó nhà sản xuất Việt mua format và có Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mở ra xu hướng show "sống còn" Anh Trai - Chị Đẹp càn quét Vpop 3 năm qua. Chi Pu còn là người đi tiên phong trong việc nhiều nghệ sĩ sau này sang Trung tham gia show thực tế như Phương Mỹ Chi, LyLy hay hiện tại là Trang Pháp. Đồng thời, cô làm nổi bật khái niệm “nghệ sĩ giải trí đa năng” - vừa hát, vừa nhảy, vừa trình diễn, vừa làm chủ sân khấu.

Chi Pu làm nổi bật khái niệm “nghệ sĩ giải trí đa năng” - vừa hát, vừa nhảy, vừa trình diễn, vừa làm chủ sân khấu

Khả năng chọn nhạc, phát triển concept và kết hợp âm nhạc với hình ảnh theo hướng chiến lược đã giúp cô dần chuyển định kiến thành sự công nhận từ một bộ phận khán giả. Nếu ở thời điểm debut, Chi Pu chịu nhiều soi xét vì thanh nhạc, thì gần một thập kỷ sau, bối cảnh Vbiz cũng đã thay đổi. Thị trường hiện tại chứng kiến ngày càng nhiều fashionista, influencer lấn sân âm nhạc như Châu Bùi hay Quỳnh Anh Shyn. Nhìn làn sóng mới này, người ta mới càng cảm thấy Chi Pu đã đi tiên phong quá tốt. Chi Pu hiểu rõ mình không phải là người hát tốt nhất, nhưng phải là người “đóng gói” sản phẩm tốt nhất.

Chi Pu hiểu rõ mình không phải là người hát tốt nhất, nhưng phải là người “đóng gói” sản phẩm tốt nhất

Có thể nói, Chi Pu không chỉ thay đổi cuộc chơi của riêng mình mà còn góp phần dịch chuyển góc nhìn về một nghệ sĩ giải trí hiện đại. Từ một người từng bị xem là “thảm họa âm nhạc”, cô trở thành ví dụ tiêu biểu cho việc tái định vị bản thân trong showbiz, cứ bám đuổi đam mê đến cùng và làm hết mình, sẽ được khán giả công nhận.

Chi Pu không chỉ thay đổi cuộc chơi của riêng mình mà còn góp phần dịch chuyển góc nhìn về một nghệ sĩ giải trí hiện đại

Ảnh: FBNV