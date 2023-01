Honda Vision bất ngờ thủng đáy tại đại lý, bán thấp hơn giá đề xuất

Theo khảo sát của phóng viên, giá Honda Vision những ngày cận Tết Nguyên đán bất ngờ giảm mạnh tại đại lý. Đặc biệt, một số phiên bản còn thấp hơn cả giá đề xuất.



Cụ thể, tại một số đại lý ở khu vực Hà Nội, Honda Vision bản tiêu chuẩn hiện được đại lý chào bán thấp hơn giá niêm yết chỉ từ 30,9 triệu đồng. Trong khi, bản cao cấp có giá là 32,9 triệu đồng và bản đặc biệt là 33,5 triệu. Cao nhất là phiên bản cá tính với mức giá từ 37,5 triệu đồng.

Như vậy, so với giá bán đầu tháng, giá Honda Vision đã ghi nhận mức hạ nhiệt đáng kể. Một số đại lý cho biết, lí do khiến Honda Vision bất ngờ giảm giá mạnh là do nguồn cung đang rất dồi dào. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi, Honda Vision được bán với mức giá thấp hơn cả giá niêm yết của hãng trong thời gian gần đây.

Kể từ khi ra mắt, Honda Vision luôn là mẫu xe ăn khách nhất nhì thị trường Việt Nam, cũng chưa từng có lần nào giá xe lại biến động tăng mạnh như năm 2022 vừa qua.

Honda Vision là một trong những cái tên "nóng" trên thị trường xe máy Việt Nam từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. 9 tháng đầu năm 2022 là thời điểm mà giá Honda Vision diễn biến khó lường nhất khi mẫu xe này liên tục phá đỉnh chạm ngưỡng 60 triệu đồng, khiến dân mạng ngán ngẩm "Đại gia mới dám mua Vision".

Không chỉ tăng giảm bất thường, Honda Vision còn rơi vào tình trạng "có tiền cũng chưa chắc đã mua được", dù chấp nhận trả giá cao nhưng nhiều người tiêu dùng không thể nhận được xe ngay, mà phải chờ khoảng 4-5 ngày mới được giao xe (tùy theo phiên bản và màu sắc).

Qua nhiều lần nâng cấp, hiện Honda Vision thế hệ mới nhất không chỉ sở hữu diện mạo bắt mắt mà còn có nhiều trang bị hiện đại so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Thiết kế trên xe có nhiều trang bị tiện ích như đèn chiếu sáng bằng bóng LED tự động bật sáng, chìa khóa thông minh Smartkey, phía trước có hộc đựng đồ với nắp đậy... Trong khi đó dưới yên ngồi cốp đựng đồ rộng rãi và có trang bị ổ sạc điện thoại.

Sức mạnh của chiếc xe đến từ eSP - Động cơ thông minh, 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp công nghệ như hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop - tự động ngắt động cơ khi dừng xe trên 3 giây và khởi động lại động cơ chỉ bằng thao tác vặn tay ga, nhằm tiết kiệm nhiên liệu). Theo thông tin từ Honda, Vision có mức tiêu thụ nhiên liệu 1,88 (L/100km), đi kèm bình xăng 4,9 lít.

Tại phân khúc xe ga cỡ nhỏ, Honda Vision cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Janus cùng một số mẫu xe máy điện.