Honda Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học mầm non giai đoạn 2020-2024

Ngày 22 tháng 3 vừa qua, công ty Honda Việt Nam (HVN) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học mầm non giai đoạn 2020-2024 tại Nha Trang. Chương trình được HVN phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dành cho cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.



Với mục tiêu chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa tầm nhìn "không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ" vào năm 2045 cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda "không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến Xe máy và Ô tô Honda" vào năm 2050, HVN luôn chú trọng xây dựng và nâng cao hơn nữa nhận thức về An toàn giao thông (ATGT) cho thế hệ tương lai của đất nước, đặc biệt là lứa tuổi Mầm non – lứa tuổi hình thành nhận thức, yêu thích khám phá thế giới xung quanh và cũng bắt đầu tham gia giao thông. Theo đó, chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non (Sau đây gọi là Chương trình) đã hoàn thành triển khai tới 63 tỉnh/ thành phố với hình thức và nội dung được nghiên cứu xây dựng phù hợp với thế giới quan của các em nhỏ ở cấp học này.

Với mục đích chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá, tăng cường và tiêu chuẩn hóa công tác giáo dục ATGT tại cấp mầm non, ngày 22 tháng 3 năm 2024, Hội nghị tổng kết chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2024 đã được tổ chức với sự tham gia của ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non – Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Khuất Việt Hùng – Phó Chủ tịch chuyên trách - Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Motofumi Marutani – Phó Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Đại diện các cô giáo lên tặng hoa cảm ơn Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ GDĐT, Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam

Tại Hội nghị, các bên đã cùng tổng kết việc triển khai chương trình trong giai đoạn 4 năm phối hợp, trao đổi kinh nghiệm và thảo luận kế hoạch trong thời gian tới. Sự kiện là dấu mốc ghi nhận nỗ lực không ngừng của các bên trong công tác triển khai chương trình và hoàn thành mở rộng tới 63 tỉnh/thành phố trên khắp mọi miền Tổ quốc, tăng thêm 58 tỉnh/thành so với năm học đầu tiên triển khai 2020-2021.



Cùng với đó, chương trình đã nhận được sự đánh giá tích cực và ủng hộ nhiệt thành của các thầy, cô giáo với nguồn tài liệu đa dạng, phong phú, được đầu tư bài bản, thu hút các em nhỏ hào hứng tìm tòi và tiếp thu nội dung một cách dễ dàng nhất như các tập phim hoạt hình và truyện tranh "Vui giao thông", mô hình giao thông, bộ nhập vai giao thông,…

Đại diện các Sở GDĐT chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình trong giai đoạn 2020-2024

Kết thúc giai đoạn này, đã có hơn 9,6 triệu các em nhỏ tại gần 12 nghìn cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước được giáo dục các kiến thức về an toàn giao thông, giúp các em hình thành ý thức và tư duy tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt, nhằm vinh danh tập thể và cá nhân xuất sắc trong việc triển khai chương trình tại địa phương trong giai đoạn 2020-2024, Bộ GD&ĐT đã đánh giá và trao bằng khen tới 46 tập thể và 8 cá nhân xuất sắc trong công tác triển khai chương trình trên toàn quốc.



Đồng thời, cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, các cán bộ quản lý và giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non đã cùng nhau thảo luận và trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy nội dung giáo dục ATGT cho các bé trong độ tuổi mầm non nhằm nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng dạy và học ATGT, giúp các em từng bước ghi nhớ và hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn cũng như tự bảo vệ mình trước những nguy cơ khi tham gia giao thông.

HVN hy vọng thông qua việc tích cực triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" trong cấp học giáo dục mầm non, chương trình "Tôi yêu Việt Nam" nói chung và hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ em nói riêng phát huy hiệu quả tối đa trong việc giúp trẻ thiết lập thế giới quan về ATGT, từ đó từng bước hình thành và nâng cao nhận thức của thế hệ tương lai về văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh.