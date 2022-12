Hôn nhân 40 năm hạnh phúc của nữ diễn viên 'Tiếng chim hót trong bụi mận gai”

Rachel Ward tên đầy đủ là Rachel Claire Ward (sinh năm 1957), bà sinh ra tại Anh nhưng phát triển sự nghiệp điện ảnh ở cả nước Mỹ và Australia. Không chỉ là diễn viên, Rachel Ward còn là người mẫu, đạo diễn, nhà báo kiêm biên kịch. Đóng phim từ năm 1979 với bộ phim đầu tay "Christmas Lilies of the Field" nhưng bộ phim làm nên tên tuổi của Rachel Ward là "The Thorn Birds" ("Tiếng chim hót trong bụi mận gai").

Bryan Brown sinh năm 1947 tại Australia, nổi tiếng nhờ loạt phim "Cocktail", "Gorillas in the Mist", "Along Came Polly" và gần đây là series "Darby and Joan".