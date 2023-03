Hỗn loạn trước thềm concert của Super Junior: Khán giả mua vé vẫn không được vào xem vì... 'ở trong đang đông quá'?

Chiều 11/3, sự kiện đáng mong chờ nhất đối với fan Kpop - concert Super Show 9 của huyền thoại gen 2 Super Junior đã chính thức diễn ra. Ngay từ sớm, hàng nghìn fan đã tập trung tại địa điểm biểu diễn để xếp hàng và ổn định vị trí. Thế nhưng, công tác chuẩn bị chưa thực sự chỉn chu đã khiến nhiều khán giả có trải nghiệm tồi tệ.

Theo ghi nhận trực tiếp của chúng tôi tại hiện trường và phản ánh của nhiều fan trên MXH, công tác soát vé đã xảy ra nhiều vướng mắc. Cụ thể, các khán giả mua hạng vé ngồi, có số ghế nhưng cuối cùng lại không thể lên được khán đài vì lý do an toàn. Tại hiện trường vào đúng 18h, ngay trước khi show bắt đầu, khán đài ngồi vẫn trống nhiều ghế, có đánh số. Do đó giải thích lý do an ninh khiến khán giả phải thay đổi vị trí theo dõi show - ảnh hưởng đến hạng vé đã mua là không thoả đáng.



Khung cảnh hỗn loạn phía trước cổng soát vé ra vào SVĐ (Clip: Đào Tâm)

Show chính thức bắt đầu vào lúc 18h15 phút, nhưng nhiều fan mua hạng vé vip tại khu standing vẫn chưa thể được đi vào trong sân khấu, ngồi la liệt tại khu vực check-in. Khán giả phàn nàn đội ngũ tổ chức không thể thống nhất công tác check-in, tranh cãi ở phía ngoài và ngăn cản fan vào phía trong vì lý do "ở trong quá đông". Thế nhưng, khu vực standing được ghi nhận trống rất nhiều vị trí, số lượng khán giả không lấp đầy sân. Có lẽ, vướng mắc đến từ khâu thống nhất truyền đạt giữa staff Hàn và Việt.



Ghi nhận tại hiện trường khi concert bắt đầu vẫn còn rất nhiều ghế trống nhưng phía staff vẫn thông tin rằng "bên trong quá đông" - tạo nên sự mâu thuẫn.

Tại khu vực ban đầu được chỉ định chỉ dành cho nhân viên và phóng viên, fan nhanh chóng lấp đầy dù mua nhiều hạng vé khác nhau. Tất cả tạo nên sự hỗn loạn khó kiểm soát ngay từ thời điểm Super Junior xuất hiện.



Trên MXH, nhiều khán giả có mặt tại Super Show 9 cũng bức xúc chia sẻ lên trang cá nhân về khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp của ekip. Một khán giả cho biết dù phía chương trình khi bán vé có ghi số ghế rõ ràng với từng vé nhưng khi vào bên trong lại bị từ chối cho lên khu vực ngồi vì "hết chỗ".

Mặc dù mua vé có ghi rõ số ghế nhưng lại không được lên khán đài ngồi vì... hết chỗ?

Một khán giả khác lại khẳng định đây là "thảm họa tổ chức". Theo khán giả này, khi concert bắt đầu được 20 phút nhưng staff phía bên trong vẫn không cho khán giả bên ngoài vào với lí do "ở trong đang đông quá". Sau khi vị khán giả này vào được bên trong, người này cũng không được ngồi đúng vị trí ghế được in trên vé của mình.

Cư dân mạng đánh giá là "thảm họa tổ chức".

Theo cập nhật mới nhất, tình hình các khán đài đã tương đối ổn định khi concert bắt đầu được hơn nửa tiếng.

Chúng tôi đã liên lạc với phía BTC nhưng vẫn chưa có phản hồi.