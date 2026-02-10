Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, album WeChoice Awards 2025 - Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam đã ghi nhận loạt thành tích ấn tượng trên nhiều nền tảng, cho thấy sức lan tỏa rõ rệt của dự án âm nhạc song hành cùng mùa giải năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, album đạt hơn 83 triệu lượt xem trên TikTok, 1,1 triệu lượt xem trên YouTube, 280,9 nghìn lượt stream trên Spotify và 351 nghìn lượt stream trên Zing MP3. Trên Apple Music, album vươn lên vị trí #3 Top Albums và #2 Top Pop Albums, trở thành một trong những album Việt nổi bật nhất đầu năm 2026.

Những con số ấn tượng của album WeChoice Awards 2025

Không chỉ ghi dấu ở tổng thể album, từng ca khúc trong Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam cũng lần lượt tạo được dấu ấn riêng trên các bảng xếp hạng. Ca khúc chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam góp mặt ở #29 Apple Music International Pop Vietnam, #13 BXH Nhạc Mới và #23 ZingCharts. Hoa Ban Nhỏ Bé gây chú ý khi đạt #21 YouTube Video Top Charts, #2 ZingCharts và #5 BXH Nhạc Mới. ĐỈNH! (P.E.A.K) xuất hiện ở #30 YouTube Video Top Charts, #69 Apple Music Top Hip-hop/Rap Songs, #18 BXH Nhạc Mới và #55 ZingCharts. Thắng Đời 1-0 lần lượt góp mặt tại #69 Top Hip-hop/Rap Songs, #20 ZingCharts và #24 BXH Nhạc Mới. Đặc biệt, Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở là ca khúc có thành tích nổi bật nhất khi đạt #17 YouTube Video Top Charts, #18 Apple Music Alternative Albums, #1 ZingCharts và #7 BXH Nhạc Mới.

Tối 2/2/2026, WeChoice Awards 2025 chính thức ra mắt trọn vẹn album chủ đề Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam, khép lại chặng cuối của dự án âm nhạc gắn liền với mùa giải năm nay. Album gồm 5 ca khúc với sự tham gia của 27 nghệ sĩ, nhà sản xuất, nhạc sĩ, bao gồm Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam (Hải Bột, Bùi Công Nam, Hoàng Dũng), Hoa Ban Nhỏ Bé (MIN, Bùi Công Nam, Vương Bình, Kai Đinh), ĐỈNH! (P.E.A.K) (Orange, CONGB, buitruonglinh, Jaysonlei, Saabirose, Ánh Sáng AZA), Thắng Đời 1-0 (BigDaddy, Đức Phúc, Phúc Du) và Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở (Văn Mai Hương, (S)TRONG Trọng Hiếu, Phùng Khánh Linh).

Ngay từ khi phát hành, album đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng yêu nhạc. Trên mạng xã hội, khán giả bàn luận sôi nổi về sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc cũng như cách mỗi ca khúc kể một lát cắt khác nhau của đời sống Việt Nam đương đại. Việc kết hợp các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều phong cách giúp album không bị đóng khung trong một màu sắc nhất định, mà liên tục chuyển đổi nhịp cảm xúc, mang lại trải nghiệm nghe trọn vẹn và liền mạch.

Thông điệp của các ca khúc cũng là điểm được đánh giá cao. Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở truyền tải tinh thần kiên trì và tỏa sáng đúng thời điểm, nhanh chóng tạo được hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội. ĐỈNH! (P.E.A.K) gây chú ý với dàn nghệ sĩ trẻ đang dẫn đầu làn sóng thần tượng, mang màu sắc sôi động, hiện đại, chạm đúng thị hiếu của khán giả trẻ. Trong khi đó, Hoa Ban Nhỏ Bé được nhắc đến nhiều bởi tinh thần tri ân, gợi nhắc về một năm nhiều biến động bởi thiên tai, bão lũ nhưng cũng làm nổi bật hình ảnh người Việt Nam không khuất phục trước khó khăn.

Sau đêm Gala và trao giải WeChoice Awards, các bài hát trong album chủ đề 2025 lan toả mạnh mẽ hơn:

Với cách tiếp cận gần gũi, dễ nghe nhưng vẫn có điểm nhấn riêng ở từng ca khúc, Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam được xem là bước đi cho thấy nỗ lực làm dự án âm nhạc thường niên của WeChoice Awards. Sau đêm Gala Vinh danh và trao giải ngày 7/2, các ca khúc của WeChoice Awards tiếp tục lan toả mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng, album còn tạo được dư âm tích cực trong cộng đồng, tiếp tục khẳng định tinh thần “kể chuyện bằng âm nhạc” - yếu tố đã trở thành dấu ấn đặc trưng của WeChoice trong nhiều năm qua.