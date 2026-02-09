Có mỹ nhân ở WeChoice Awards đẹp đến mức chấp mọi khung hình, visual càng zoom cận càng vô lý

WeChoice Awards 2025 nhanh chóng trở thành sự kiện giải trí được quan tâm bậc nhất đầu năm 2026 khi quy tụ loạt nghệ sĩ đình đám trên thảm đỏ. Nếu phải chọn một gương mặt khiến khán giả "đứng hình" ngay từ những phút đầu của thảm đỏ, đó chắc chắn là Hoa hậu Thanh Thủy. Chỉ vừa xuất hiện, cô đã khiến khu vực thảm đỏ "nóng" lên khi loạt máy ảnh, ống kính video liên tục hướng về.

Nhan sắc trong trẻo của Hoa hậu Thanh Thuỷ

Thanh Thủy lựa chọn một thiết kế đầm trắng cúp ngực mang phom dáng cổ điển, ôm trọn vóc dáng thanh mảnh nhưng vẫn tôn lên những đường cong mềm mại. Chất liệu thêu nổi tinh tế, kết hợp phần tay áo phồng lớn tạo điểm nhấn thị giác mạnh, giúp tổng thể vừa kiêu sa vừa hiện đại. Từng chi tiết trên trang phục đều được xử lý chỉn chu, đủ để làm nổi bật làn da sáng mịn và bờ vai thon gọn, mang lại cảm giác sang trọng nhưng không nặng nề.

Hoa hậu Thanh Thủy diện chiếc đầm cúp ngực, điểm nhấn là tay áo phồng lên giúp outfit thêm ấn tượng

Ngay từ thảm đỏ, Thanh Thủy đã thu hút ánh nhìn của truyền thông và khán giả

Tại sự kiện, Thanh Thủy gần như chinh phục trọn vẹn mọi góc máy. Layout trang điểm trong veo khiến gương mặt cô càng thêm nổi bật. Kiểu tóc búi gọn, cài hoa nhẹ phía sau không chỉ tôn lên đường nét khuôn mặt mà còn gợi liên tưởng đến vẻ đẹp cổ điển. Ở những khung hình cận cảnh, từng đường nét đều rõ ràng, hài hòa đến mức tạo cảm giác càng zoom gần càng khó tin, một vẻ đẹp đẹp đến mức khiến người xem phải ngạc nhiên.

Bên cạnh đó, thần thái của Thanh Thủy mới là yếu tố khiến cô thực sự khác biệt. Sự tự tin, điềm tĩnh của một Hoa hậu cộng với nhan sắc khó chê ở từng góc chụp giúp Thanh Thủy trở thành một trong những mỹ nhân chiếm spotlight xuyên suốt sự kiện.

Những khoảnh khắc bắt cận nhan sắc của nàng hậu gen Z khiến ai cũng phải wow

Càng zoom cận thì netizen càng xuýt xoa vì nhan sắc ngọt ngào của Thanh Thủy

Phong thái nhẹ nhàng và sang trọng của Miss International 2024 trên sân khấu trao giải

Không ngoa khi nói Thanh Thủy là một trong những mỹ nhân sáng nhất ở WeChoice Awards năm nay