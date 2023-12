Hơn 65 triệu người tìm kiếm ‘Hứa Quang Hán đến tang lễ Lee Sun Kyun’

Kể từ chiều 27/12, đông đảo người nổi tiếng trong giới điện ảnh và showbiz Hàn Quốc có mặt tại Nhà tang lễ tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul ở Jongno, Seoul, để viếng Lee Sun Kyun. Bên cạnh những tên tuổi lớn của ngành giải trí xứ kim chi như Cho Jin Woong, Sol Kyung Gu, Jo Jung Suk, Jung Woo Sung, Ha Jung Woo, Lee Jung Jae, Ryu Jun Yeol… sự xuất hiện của tài tử Đài Loan (Trung Quốc) Hứa Quang Hán gây bất ngờ cho công chúng đất nước tỷ dân.

Hứa Quang Hán che kín mặt đến tiễn đưa Lee Sun Kyun. Ảnh: OBS.

Từ khóa “Hứa Quang Hán đến tang lễ Lee Sun Kyun” lọt vào top tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Chỉ trong hơn một ngày, lượt người xem đạt tới con số hơn 65 triệu, với 447 cuộc thảo luận chi tiết. Đa số tò mò về lý do một ngôi sao Hoa ngữ lại đi cùng với dàn nghệ sĩ Hàn Quốc đến tiễn đưa Lee Sun Kyun.

Câu hỏi này sau đó được truyền thông Trung Quốc giải đáp. Theo UDN, ngôi sao Mary My Dead Body được mời đóng bộ phim truyền hình Hàn Quốc No Way Out. Theo kế hoạch ban đầu, Hứa Quang Hán sẽ hợp tác cùng Lee Sun Kyun và Yoo Jae Myung, Kim Moo Yeol và Lee Kwang Soo. Tuy nhiên, do bị điều tra trong vụ án ma túy, tài tử quá cố đã chủ động rời khỏi đoàn phim để tránh ảnh hưởng đến dự án. Dù không thể đóng chung phim, Hứa Quang Hán từng có cơ duyên gặp gỡ Lee Sun Kyun. Cộng với danh tiếng trong giới của Lee Sun Kyun, việc Hứa Quang Hán đến tiễn đưa đồng nghiệp xấu số hoàn toàn hợp lý.

Sau khi Lee Sun Kyun rút lui, bạn thân của anh, tài tử Jo Jin Woong, được đề nghị thay thế. Ngôi sao Thỏa thuận với ác quỷ xác nhận thông tin này và đang trong quá trình xem xét kịch bản, chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng.

No Way Out kể về một tên tội phạm khét tiếng vừa được ra tù đã đối mặt với nguy hiểm chết người khi khoản tiền thưởng trị giá 20 tỷ won được đặt ra cho người giết được anh ta. Thám tử Baek Joon Sik được giao nhiệm vụ bảo vệ tên tội phạm khỏi những thợ săn tiền thưởng. Nếu không gặp chuyện, Lee Sun Kyun sẽ vào vai Baek Joon Sik. Trong khi đó, Hứa Quang Hán vào vai Gon, một trong những kẻ muốn giết tên tội phạm, mang trong mình hai dòng máu Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Hiện tại, No Way Out đang bị hoãn chiếu vô thời hạn vì bê bối của Lee Sun Kyun.

Hứa Quang Hán (trái) suýt có cơ hội hợp tác với Lee Sun Kyun. Nhưng vì bê bối ma túy, Jo Jin Woong được chọn làm người thay thế.

Theo UDN, Weibo