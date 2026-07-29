Hơn 600 người tham dự sự kiện offline cộng đồng LEGO tại Hà Nội

Được tổ chức hoàn toàn miễn phí, sự kiện quy tụ gần 100 mô hình trưng bày đến từ khoảng 40 tác giả và nhà sưu tập trên nhiều tỉnh thành. Không chỉ giới thiệu những bộ LEGO chính hãng hiếm gặp, khu vực triển lãm còn mang đến nhiều tác phẩm MOC (My Own Creation) - các mô hình được sáng tạo hoàn toàn từ những viên gạch LEGO, thể hiện góc nhìn và cá tính riêng của từng tác giả.

Theo ban tổ chức, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc trưng bày các bộ sưu tập mà còn hướng tới xây dựng một không gian nơi những người yêu LEGO có thể gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần sáng tạo đến với nhiều đối tượng hơn, đặc biệt là các gia đình và người chơi mới.

Bên cạnh khu vực triển lãm, sự kiện còn được thiết kế với nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm khuyến khích người tham gia tương tác thay vì chỉ tham quan. Lần đầu tiên, chương trình giới thiệu NGHIỆN NHỰA Passport - một cuốn "hộ chiếu" dành cho khách tham dự đăng ký trước. Người chơi sẽ đi qua các khu vực khác nhau để thu thập con dấu, khám phá từng chủ đề và hoàn thành thử thách đổi quà. Hoạt động này giúp tăng sự kết nối giữa khách tham quan với các tác giả trưng bày, đồng thời tạo động lực để khám phá toàn bộ không gian sự kiện.

Một điểm nhấn khác là Brick Wall cùng khu vực lắp ghép LEGO tự do với gần 50 kg gạch LEGO, nơi trẻ em và người lớn có thể trực tiếp trải nghiệm việc sáng tạo mà không cần theo hướng dẫn có sẵn. Đây cũng là khu vực thu hút đông đảo các gia đình có con nhỏ trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Nhằm mang đến những trải nghiệm đa dạng hơn, sự kiện còn kết hợp nhiều hoạt động công nghệ và giáo dục. Người tham dự có cơ hội trải nghiệm trò chơi LEGO Bricktales VR thông qua kính thực tế ảo, tham gia các hoạt động LEGO STEM Robotics cũng như lắng nghe workshop chia sẻ về MOC - hình thức sáng tạo mô hình LEGO được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những giá trị cốt lõi của bộ môn này.

Không gian giao lưu giữa những người chơi cũng được mở rộng với khu vực Trading Zone, nơi các nhà sưu tập có thể trực tiếp trao đổi, mua bán và chia sẻ về các bộ LEGO, minifigure hoặc phụ kiện sưu tầm. Thay vì chỉ giao dịch trên các nền tảng trực tuyến, người tham gia có cơ hội trực tiếp quan sát sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm và kết nối với những người có cùng sở thích.

Xuyên suốt chương trình, nhiều phần quà LEGO được trao ngẫu nhiên thông qua các hoạt động minigame và bốc thăm dành cho những người đăng ký trước. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao chứng nhận (Certificate) tới các tác giả trưng bày và đội ngũ cộng tác viên như một lời tri ân cho những cá nhân đã góp phần tạo nên thành công của sự kiện.

Đáng chú ý, toàn bộ chương trình được xây dựng và vận hành bởi A LONG BRICK cùng đội ngũ tình nguyện viên với mong muốn phát triển một sân chơi cộng đồng dành cho những người yêu LEGO tại Việt Nam. Theo đại diện ban tổ chức, sự kiện không hướng tới mục tiêu thương mại mà tập trung vào việc tạo ra một môi trường kết nối, nơi mọi người có thể cùng chia sẻ niềm đam mê với những viên gạch lắp ghép.

Trong thời gian gần đây, cộng đồng NGHIỆN NHỰA do A LONG BRICK sáng lập đã ghi nhận sự phát triển nhanh chóng với gần 18.000 thành viên trên Facebook. Bên cạnh hoạt động trực tuyến, cộng đồng thường xuyên tổ chức các cuộc thi sáng tạo, thi ảnh và những buổi offline nhằm thúc đẩy văn hóa chơi LEGO chính hãng cũng như khuyến khích khả năng sáng tạo thông qua việc lắp ghép.

Sự kiện ngày 26/7 cũng cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của cộng đồng dành cho các sân chơi chuyên biệt về LEGO tại Việt Nam. Với số lượng người tham gia vượt kỳ vọng và nhiều hoạt động tương tác được đánh giá tích cực, mô hình sự kiện cộng đồng như NGHIỆN NHỰA được kỳ vọng sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa các nhà sưu tập, người sáng tạo nội dung, gia đình và những người yêu thích LEGO trên cả nước.