Lộ diện 4 thủ khoa tuyệt đối khối B00 với 30/30 điểm

Dựa trên phổ điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, có thể thấy, đây là tổ hợp có số lượng thủ khoa đạt điểm tuyệt đối giữ vị trí quán quân trong 5 tổ hợp truyền thống xét tuyển đại học.

Tổ hợp B00 năm nay có 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 gồm 1 thí sinh đến từ Đắk Lắk số báo danh: 66014478 và 3 thí sinh đến từ TPHCM có số báo danh: 79011867, 79105710, 79105871.

Tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) có 1 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối đến từ Bắc Ninh có số báo danh: 24011604

Các tổ hợp truyền thống còn lại A01 (Toán, Lí, Anh), tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) và tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Năm 2025, cả nước có 8 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) và một thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).