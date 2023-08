Hơn 5.100 học sinh tiểu học tại TPHCM phải thi lại

Thông tin trên được Sở GD&ĐT TPHCM đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023 - 2024 vào chiều 21/8.

Học sinh lớp 1 ở TPHCM tựu trường năm học 2023- 2024

Theo báo cáo, kết quả học tập và rèn luyện năm học qua của học sinh bậc tiểu học tại TPHCM dù đạt được con số khá ấn tượng, với 449.375 học sinh được khen thưởng, đạt tỉ lệ 72,99%. Tuy nhiên, cũng năm học 2022 - 2023, TPHCM ghi nhận gần 5.130 học sinh tiểu học phải thi lại trong hè để xét lên lớp, chiếm tỉ lệ 0,83% và 249 học sinh bỏ học.

Cụ thể, năm học 2022 - 2023 TPHCM có 2.531 học sinh lớp 1, chiếm tỉ lệ 2,11%, phải thi lại để xét lên lớp, 109 học sinh lớp 1 bỏ học.

Với khối lớp 2, có 709 em học sinh phải thi lại để xét lên lớp và 25 học sinh bỏ học.

Với khối lớp 3, có 638 học sinh phải thi lại để xét lên lớp và 30 học sinh bỏ học.

Với khối lớp 4, 5 có 1.249 học sinh phải thi lại để xét lên lớp và 85 học sinh bỏ học.

Như vậy, số lượng học sinh lớp 1 phải kiểm tra lại để xét lên lớp so với các lớp khác trong bậc học cao gấp 2,3 lần.

Cũng theo thống kê của Sở GD&ĐT, riêng đối với học sinh lớp 5, năm học qua thành phố có 3.753 học sinh có điểm tổng kết môn tiếng Việt dưới 5, chiếm tỉ lệ 0,57% và 2.390 học sinh có điểm tổng kết dưới 5, chiếm tỉ lệ 0,36%.

Những môn học khác của bậc tiểu học như khoa học, lịch sử - địa lý, ngoại ngữ, tin học, tỉ lệ học sinh lớp 5 có điểm dưới 5 thấp hơn, nằm trong giới hạn nhỏ từ 0,01% đến 0,04%.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD&ĐT, đề nghị các Phòng giáo dục và Đào tạo quận, huyện, TP Thủ Đức quan tâm đến chất lượng giáo dục môn toán, tiếng Việt. Các trường tiểu học, phòng giáo dục và đào tạo không chạy theo thành tích nhưng cần nhìn lại con số này để xây dựng biểu đồ, đánh giá lại số lượng học sinh trong từng khối học, từng môn học để có giải pháp cụ thể cho học sinh từng khối lớp.

Bà Thúy cũng đề nghị hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng học sinh, theo đối tượng dựa trên nguyên nhân dẫn đến chất lượng học tập, như do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được chăm sóc, không được quan tâm hoặc do học sinh tiếp thu chậm, do vấn đề sức khỏe...