Hơn 50 người ở công ty may ở Huế phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 vừa có báo cáo nhanh về việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty dệt may Sacvi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế).

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, thời gian xảy ra vụ ngộ độc tập thể khoảng 10h ngày 11/9. Tính đến 14h45 ngày 11/9 có 41 người có biểu hiện ngộ độc và được đưa đến bệnh viện. Trong đó, có 30 người đang điều trị tại khoa cấp cứu; 10 ca điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới; 1 ca điều trị tại khoa hồi sức tích cực (phản vệ độ 2).

Các bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc xảy ra tại Công ty dệt may Sacvi Huế đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. (Ảnh: LĐBVCC)

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết thêm, tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người đang phải nhập viện liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm kể trên là khoảng trên 50 người. Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang khẩn trương triển khai công tác cấp cứu, xử trí và điều trị, đồng thời phân loại người bệnh để bố trí theo dõi tại các khoa phù hợp với tình trạng sức khỏe bệnh nhân.

Tháng 11/2025 tại Huế cũng từng xảy ra vụ 17 công nhân nhập viện sau bữa ăn tại công ty. Theo đó, lúc 13h ngày 11/11/2025, Sở Y tế TP Huế nhận thông tin từ Trung tâm Y tế Hương Trà về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, Sở Y tế cử đoàn công tác phối hợp để xác minh, điều tra, lấy mẫu và xử lý theo quy định.

Đoàn công tác làm việc tại Trung tâm Y tế Hương Trà và bếp ăn tập thể Công ty TNHH Joint Well Việt Nam. Đến 15h30 ngày 12/11/2025, ghi nhận 17 trường hợp nhập viện với các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, nổi mảng đỏ, đau bụng, tiêu chảy. Trong đó, Trung tâm y tế Hương Trà tiếp nhận 16 bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 1 bệnh nhân.

Qua điều tra dịch tễ, 17 bệnh nhân đều xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, khó thở, nổi mảng đỏ, bụng khó chịu và phải nhập viện điều trị sau khi ăn trưa tại bếp ăn của công ty từ 11h30 - 12h30 với thực đơn gồm cơm trắng, cá ngừ chiên, củ cải kho tôm, trứng gà đổ chả và canh cải nấu tôm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu cá ngừ chiên (thức ăn thừa từ bữa trưa 11/11/2025) ghi nhận hàm lượng Histamin 4.585 mg/kg. Theo Sở Y tế, đối chiếu kết quả điều tra và triệu chứng lâm sàng, vụ ngộ độc nhiều khả năng do Histamin trong cá ngừ