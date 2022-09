Hơn 380 trường cho học sinh nghỉ do ngập lụt

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh mưa lớn gây ngập lụt diện rộng. Nhiều trường học buộc phải cho nghỉ học để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 300 trường học thuộc 13/21 huyện, thị xã cho học sinh nghỉ học, trong đó hai huyện học sinh nghỉ học hoàn toàn là Quỳnh Lưu và Tân Kỳ.

Một trường mầm non huyện Thanh Chương bị ngập.

Để đảm bảo an toàn, các trường cần có phương án trong mùa mưa lũ, tránh tình trạng bị động trong việc xử lý các tình huống bất thường. Sau khi mưa lũ kết thúc cần làm tốt vệ sinh môi trường, tránh dịch bệnh và tổ chức học bù nếu các trường phải nghỉ học dài ngày, ông Hoàn cho biết thêm.

Ông Cao Ngọc Châu, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, Hương Sơn là huyện bị ngập nặng nhất, do đó, toàn bộ 34 trường học với trên 13.500 học sinh trên địa bàn phải đóng cửa để đảm bảo an toàn. Giáo viên trường đang phối hợp với cơ quan chức năng để sơ tán, chuyển đồ đạc lên nơi cao hơn, hạn chế ảnh hưởng đến cơ sở vật chất.

Cùng với đó, 49 trường học trên địa bàn huyện Hương Khê cũng được thông báo nghỉ để đảm bảo an toàn do nước ngập sâu. Như vậy, hơn 80 trường trên địa bàn tính đang phải cho học sinh tạm nghỉ do ảnh hưởng của lũ lụt sau bão Noru.

Trong ba ngày 26 - 28/9, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trước cơ bão Noru, 9 tỉnh thành khu vực miền Trung cho học sinh nghỉ học gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kom Tum, Thừa Thiên Huế. Các địa phương này đều yêu cầu, nay sau khi bão lũ tan, các trường khẩn trương tổ chức vệ sinh lớp học, nhanh chóng ổn định tình hình dạy học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường trở lại.