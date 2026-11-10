Chạy chữa hiếm muộn suốt 5 năm mới có con, vợ chồng nghèo đau đớn cầu cứu vì con sinh ra mắc bệnh quái ác

Nằm trên giường bệnh, bé Nguyễn Khánh An (16 tháng tuổi) khóc ngặt ngẽo vì những cơn đau. Bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ liên tục xoa lên chiếc bụng phình to, căng cứng, nổi rõ những đường gân xanh, đỏ. Cơ thể bé nhỏ, da vàng vọt, gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó, mệt mỏi.

16 tháng tuổi, bé An chỉ nặng 6,5kg nhưng cái bụng đã chiếm gần một nửa trọng lượng cơ thể. Phía trên bụng để lộ vết sẹo dài gần một gang tay sau ca phẫu thuật.

16 tháng tuổi, sự sống của bé An bị đe dọa vì bệnh hiểm nghèo

Ngồi bên cạnh, chị Nguyễn Thị Kim Cúc (mẹ bé An, 32 tuổi, trú tại khu phố An Đôn, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) kiên nhẫn đút từng thìa sữa nhưng con không chịu uống. Khóc đến đuối sức, đứa trẻ thiếp đi trên tay mẹ.

Chị Cúc kể, ngay từ khi chào đời, An đã có biểu hiện vàng da. Ban đầu, gia đình nghĩ con chỉ bị vàng da sinh lý nên đưa đến bệnh viện khám rồi về nhà theo dõi.

3 tháng tuổi, tình trạng vàng da ngày càng nặng, gia đình chuyển bé đến bệnh viện trung ương thăm khám thì phát hiện bị Teo đường mật bẩm sinh. Bé An phải nhập viện phẫu thuật cắt bỏ túi mật.

Từ đó, trung bình mỗi tháng, gia đình lại đưa bé đi tái khám một lần. Những khi con sốt, nhiễm trùng, vợ chồng chị Cúc lại tất tả đưa con đến bệnh viện điều trị. Tuổi thơ của đứa trẻ cũng vì thế mà gắn liền với những cuộc hành trình đi - về giữa nhà và bệnh viện.

Bé An khóc ngặt ngẽo vì những cơn đau liên tiếp hành hạ

Ngoài bị teo đường mật bẩm sinh, bé An còn được kết luận bị xơ gan, u máu, sức khỏe ngày càng yếu.

Vợ chồng chị Cúc kết hôn từ năm 2020 nhưng chờ đợi mãi vẫn không có con. Làm được đồng nào, họ vay mượn thêm để chạy chữa hiếm muộn.

Sau 5 năm mỏi mòn chờ đợi, cuối cùng hạnh phúc vỡ òa khi chị Cúc mang thai. Họ đếm từng ngày, mong ngóng giây phút được ôm con vào lòng.

"Vợ chồng tôi chờ đợi từng ngày để được gặp con, bao nhiêu hy vọng đều vun vén vào niềm vui này. Thế nhưng, con chào đời chưa được bao lâu, gia đình chưa kịp vui mừng thì đã sống trong lo lắng khi biết con mắc bệnh hiểm nghèo.

Trước đây, làm được đồng nào chúng tôi dồn hết để điều trị hiếm muộn, thì nay lại tiếp tục vét sạch, vay mượn thêm để chữa bệnh cho con. Nợ cũ, nợ mới cứ thế chồng lên nhau. Khó khăn vô cùng mà con thì ngày càng héo hon như thế này đây", chị Cúc nghẹn ngào.

Ông Phan Trọng Nghĩa, Trưởng khu phố An Đôn, phường Quảng Trị, cho biết Chị Cúc làm công nhân may, thu nhập mỗi tháng khoảng 5-6 triệu đồng. Chồng chị là anh Nguyễn Ngọc Thọ (32 tuổi) không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Khi thì phụ hồ, lúc làm nhôm kính, cuốc đất, bốc vác… Ngày nào có việc, anh kiếm được khoảng 250.000-300.000 đồng tiền công.

Vợ chồng chị Cúc hiếm muộn nhiều năm, chạy chữa mãi mới có được mụn con. Thế nhưng, không may bé An sinh ra đã mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần bé An nhập viện là bố hoặc mẹ phải nghỉ việc để chăm sóc.

"Địa phương cũng đã đến thăm hỏi, có suất quà nào từ các nhà hảo tâm thì cũng dành để động viên cháu. Tuy nhiên, thời gian điều trị của bé An còn rất dài, tiền ăn uống, thuốc men, bỉm sữa, đi lại và những khoản phát sinh khác cứ thế bào mòn sức lực, kinh tế của gia đình, trở thành áp lực và gánh nặng.

Rất mong các mạnh thường quân quan tâm, ủng hộ để bé An có thêm cơ hội điều trị, giành lại sự sống. Để vợ chồng chị Cúc có thêm tia hy vọng về đứa con duy nhất của mình. Họ đã chờ đợi mỏi mòn mới có được mụn con, vậy mà...", ông Nghĩa thở dài.

Bé An được kết luận bị bệnh Teo đường mật bẩm sinh, xơ gan, u máu

Sau 5 năm mòn mỏi tìm con, vợ chồng chị Cúc từng nghĩ rằng chỉ cần được nghe tiếng con khóc, nhìn con lớn lên khỏe mạnh là đã có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng giờ đây, ước mong giản dị ấy lại trở nên quá đỗi xa vời. Nhìn con gái gồng mình chống chọi với bệnh tật, lòng người mẹ như dai cắt.

"Sức cùng lực kiệt rồi, tôi biết trông chờ vào đâu để tiếp tục cứu con đây. Vợ chồng tôi chỉ có mỗi đứa con này, cúi xin mọi người thương cảm, cứu con, cho con cơ hội sống. Nếu con có mệnh hệ gì, vợ chồng tôi biết sống sao đây", chị Cúc nghẹn lời khẩn cầu

Bệnh tật hành hạ khiến sự sống của bé An đang bị đe dọa, gia đình lâm cảnh khó khăn, gánh nặng nợ nần. Rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ, sẻ chia. Mỗi sự quan tâm, động viên và hỗ trợ lúc này đều là nguồn lực quý giá, giúp gia đình chị Cúc có thêm điều kiện đưa con tiếp tục điều trị, níu giữ hy vọng về sự sống và tương lai của đứa con bất hạnh.

Mọi giúp đỡ cho bé An xin gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Kim Cúc (mẹ bé An) Khu phố An Đôn, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Số tài khoản của chị Nguyễn Thị Kim Cúc: 8832805580, ngân hàng BIDV. ĐT: 0359629442.