Nằm bất động trên chiếc giường cũ kỹ trong căn nhà xuống cấp ở xóm Xuân Hương (xã Tân An, tỉnh Nghệ An), em Trần Bảo Khang (17 tuổi) với thân hình nhỏ bé, gầy guộc, chỉ nặng 23kg. Đôi chân teo tóp, không cử động, mất cảm giác. Em úc nào cũng mang ống thông tiểu bên mình.



Khang mang cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo như thoát vị màng não tủy, tan máu bẩm sinh và suy thận giai đoạn 3. Hiện mỗi tháng em phải truyền từ 4-5 bịch máu để duy trì sự sống.

Chị Tuyên bên con trai bệnh tật, liệt giường

Dù sức khỏe suy kiệt, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân nhưng Khang vẫn luôn lo lắng cho tình hình sức khỏe của mẹ.

Chị Phan Thị Tuyên (42 tuổi, mẹ Khang) cũng bị bệnh tan máu bẩm sinh nên thường xuyên kiệt sức. Mỗi tháng, chị cũng phải nhập viện truyền 2-4 bịch máu để duy trì sức khỏe, chăm lo cho con trai bệnh tật.

Bản thân chị Tuyên có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Chị sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em thì cả 3 đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh.

"Khi tôi lên 8 tuổi, vì hoàn cảnh khó khăn nên mẹ phải rời quê đi làm thuê rồi mất tích từ đó. Không ai biết mẹ đang ở đâu, còn sống hay đã mất. Một mình người cha thương binh gồng gánh nuôi đàn con trong cảnh thiếu thốn, bệnh tật.

Do không có điều kiện chữa trị căn bệnh tan máu bẩm sinh nên anh trai tôi qua đời khi mới 22 tuổi. Hai năm sau, người em gái cũng mất vì căn bệnh quái ác khi vừa mới 18 tuổi. Nhà chỉ còn mình tôi với bố thui thủi bên nhau", chị Tuyên đau đớn kể lại.

Chị Tuyên và con trai cùng mắc bệnh Tan máu bẩm sinh, sống nhờ vào những đơn vị máu

Cùng lúc mang nhiều bệnh hiểm nghèo khiến sự sống của em Khang trở nên mong manh

Quá trình đi làm thuê, chị Tuyên gặp rồi nên duyên vợ chồng với anh Trần Quang Hùng (40 tuổi, quê ở Quảng Bình). Khang là con đầu lòng của vợ chồng chị. Khi sinh ra, đôi chân Khang mềm yếu, không cử động được. Mắc cùng lúc nhiều căn bệnh hiểm nghèo khiến sự sống của em là chuỗi ngày dài nằm viện, truyền máu thường xuyên.

"3 năm trước, bố tôi bị ung thư. Không còn người thân bên cạnh chăm sóc, tôi phải đưa 2 con về quê để tiện chăm sóc. Được một năm thì bố tôi qua đời. 3 mẹ con tôi quyết định ở lại Nghệ An để hương khói cho cha và tiện điều trị bệnh cho 2 mẹ con. Chồng tôi vẫn ở lại quê nội để chăm sóc mẹ chồng già yếu và đi làm thuê làm mướn, kiếm tiền lo cho vợ con", chị Tuyên chia sẻ.

Bà Thái Thị Lương, Trưởng xóm Xuân Hương, xã Tân An, chia sẻ, gia đình chị Tuyên thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Cả 2 mẹ con đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh, tháng nào cũng phải nhập viện truyền máu. Riêng cháu Khang còn bị tàn tật, nằm một chỗ, mắc thêm bệnh suy thận và phải thông tiểu nhiều năm.

"Cuộc sống mẹ con chị Tuyên trông chờ vào tiền công ít ỏi của người chồng làm thuê gửi về và trợ cấp xã hội 1,5 triệu đồng/tháng. Căn nhà mẹ con chị đang ở là tài sản người cha để lại, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa có điều kiện sửa chữa.

Địa phương rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để mẹ con chị Tuyên có thêm cơ hội chữa bệnh", bà Lương chia sẻ.

Gia đình chị Tuyên là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn trong xóm

Dù bệnh tật hành hạ nhưng suốt 17 năm qua, chị Tuyên vẫn gắng gượng từng ngày để giữ lấy sự sống cho con. Ngoài em Khang bệnh tật, vợ chồng chị Tuyên còn lo cho con gái 10 tuổi (học lớp 5) cũng mang gen tan máu bẩm sinh giống mẹ và anh trai nhưng may mắn ở thể nhẹ, chưa phải dùng thuốc hay điều trị.

"Bác sĩ nói bệnh của tôi chỉ có cách ghép tủy mới có thể mang lại hy vọng, nhưng chi phí rất lớn. Không có tiền thực hiện, tôi đành duy trì sự sống bằng cách truyền máu định kỳ. Chỉ mong mình còn sức khỏe để làm chỗ dựa cho các con.

Để có tiền cứu chữa cho con suốt hàng chục năm qua, vợ chồng tôi vay mượn trên 250 triệu đồng rồi. Đường cùng, tôi chỉ biết cầu cứu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mong mọi người thương hoàn cảnh, giúp đỡ để con trai có thêm cơ hội cứu chữa, kéo dài sự sống. Bao năm qua, mẹ con tôi đã cố gắng lắm rồi, giờ không thể bỏ cuộc giữa chừng như thế này được", chị Tuyên khẩn cầu.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con chị Tuyên xin gửi về địa chỉ: chị Phan Thị Tuyên, trú xóm Xuân Hương, xã Tân An, tỉnh Nghệ An).

Hoặc STK của chị Tuyên: 3610205376723, ngân hàng Agribank. Chủ TK: Phan Thị Tuyên. ĐT: 0987138205.