Hơn 300 giáo viên bất ngờ bị truy thu 4,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Những ngày qua, hàng trăm giáo viên tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) bất ngờ và lo lắng trước thông báo truy thu tiền bảo hiểm trong nhiều năm. Trong đó, nhiều giáo viên nợ từ 30 – 40 triệu đồng, cá biệt có giáo viên nợ hơn 65 triệu đồng.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga, giáo viên trường THCS Nam Thanh, huyện Nam Đàn cho hay: “Tôi được báo nợ bảo hiểm xã hội hơn 40 triệu đồng, trong đó, có hơn 21 triệu đồng tiền phạt do chậm đóng bảo hiểm. Sau hơn 10 năm, chúng tôi mới được thông báo phải trả tiền lãi số tiền lớn là rất vô lý”.

Theo tìm hiểu, hơn 20 năm trước, do thiếu giáo viên, UBND các huyện ở Nghệ An phải tự tuyển dụng hợp đồng giáo viên và nhân viên trường học để đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Các giáo viên này không được nâng bậc lương theo quy định. Năm 2006, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản chỉ đạo các sở, ngành xem xét, hướng dẫn để thực hiện nâng bậc lương.

Một tiết học ở huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Tại huyện Nam Đàn, năm 2011, nhiều giáo viên được nâng bậc lương, trong đó có giáo viên được nâng từ 1-4 bậc lương mà không truy lĩnh tiền lương. Tuy nhiên, các giáo viên không được thông báo để đóng bù tiền bảo hiểm cho khoản nâng bậc.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn có văn bản gửi các trường học trên địa bàn có giáo viên từng được nâng bậc lương kiểu “nhảy cóc” nói trên để truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, có 311 giáo viên bị truy thu với số tiền 4,6 tỷ đồng, trong đó tiền nợ gốc là hơn 1,9 tỷ đồng và tiền phạt do chậm đóng bảo hiểm hơn 2,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Ngọc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Nam Đàn cho biết, năm 2011, UBND huyện Nam Đàn có quyết định cho lao động trong các cơ sở giáo dục vào biên chế được truy lĩnh bậc lương. Thời điểm này, lẽ ra các cơ sở giáo dục phải làm việc với phòng tài chính để có kinh phí giải quyết, đồng thời yêu cầu người lao động làm thủ tục hồ sơ gửi bảo hiểm xã hội huyện để giải quyết, nhưng họ không làm.

Theo ông Ngọc, bảo hiểm xã hội huyện không có trách nhiệm phải thông báo cho các cơ sở giáo dục. Theo luật bảo hiểm xã hội, để giải quyết chế độ hưu trí và các chế độ liên quan khác thì phải truy thu mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Một lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn cho biết, đang đề nghị bảo hiểm xã hội huyện rà soát cụ thể từng giáo viên bị truy thu bảo hiểm để báo cáo Thường trực Huyện ủy, tìm phương án giải quyết.