Hơn 20 tuổi lấy chồng rồi lột vàng bỏ lại chạy “thoát thân”, đến U50 chị đẹp nên duyên cùng bạn gái

Nhân duyên kỳ lạ đã gắn kết hai người phụ nữ nhiều tổn thương và khao khát tình yêu. Họ đã chữa lành cho nhau những nỗi đau quá khứ, cả thanh xuân sống trong kỳ thị, chà đạp chỉ vì muốn sống thật với xu hướng tính dục của mình.



Đám cưới chóng vánh 1 tuần của chị đẹp U50 và những lọn tóc bị cắt “vì tội bê đê”

“Ở quê chị người ta kỳ thị dữ lắm, chị phải che giấu bản thân rất kỹ, mà hình như mẹ chị có nghi nghi”, chị Hồ Đẹp (quê Cà Mau) hồi tưởng. Chị Đẹp có vẻ ngoài thu hút, thuộc hạng có nhan sắc nhưng không thấy bạn trai dập dìu, cũng không đưa bạn trai về ra mắt gia đình bao giờ.

Mẹ chị sốt ruột nhiều lần mai mối, gán ghép chị với những người đàn ông mà trong hình dung của bà, sẽ tương xứng với con gái. Nhiều lần chị Đẹp né tránh, lấy cớ là đang có bạn trai ở nước ngoài, nhưng lại dẫn vài bạn gái về nhà chơi và ngủ lại.

Chị Hồ Đẹp.

“Mỗi lần như vậy, mẹ chị đứng bên ngoài phòng ngủ nhìn chòng chọc vô giường, đứng rình cả tiếng luôn coi hai đứa có làm gì không. Chắc mẹ chị cũng biết đó, nhưng bà không nói ra, cũng không chấp nhận”, chị kể.

Đến năm chị Đẹp hơn hai mươi tuổi, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, mẹ gọi về làm mai cho chị một người chồng. Mẹ ép chị cưới với hy vọng sẽ “chữa” được con gái, chị Đẹp sẽ trở thành một người vợ, một người mẹ.

Chị cũng đồng ý cưới, vì “Lúc đó chị còn nhỏ, chị không biết chắc chắn mình có bê đê hay không nữa, cũng định về lấy chồng xem có yêu được anh ấy không. Vì hồi nhỏ xíu thì chị cũng có cảm tình với nam giới, dù không yêu ai. Nhưng có cố ép thì cũng không có cảm xúc gì với đàn ông, với anh chồng đó. 1 tuần làm vợ, chị đau khủng khiếp mỗi lần gần gũi. Chịu hết nổi, chị lột hết vàng để lại cho mẹ rồi đi lên thành phố”.

Sau lần ấy, ba từ mặt chị Đẹp hơn 1 năm trời. Chị cũng buồn rầu, u uất đến mức không muốn gặp ai. Trái tim chị như được tưới tắm trở lại bằng tình cảm của một phụ nữ lớn hơn chị Đẹp 20 tuổi. Người phụ nữ này đã lấy chồng và ly hôn, nhưng khi gặp gỡ thì chăm sóc chị Đẹp vô cùng. Ngay từ nụ hôn đầu với người đó, chị Đẹp hiểu rằng, mình chỉ thích nữ.

Sau vài năm hẹn hò, chị Đẹp bị “đá” vì người tình quay lại yêu đàn ông. Trải qua 4 người tình nữa, ở tuổi U50, chị Đẹp mới gặp Ngọc Tuyền (quê Long An) - người yêu hiện tại.

Ngọc Tuyền hẹn hò lần đầu khi cô học lớp 9, và rất thoải mái công khai chuyện mình thích nữ với bạn bè. Gia đình Tuyền biết chuyện nhưng phản ứng rất dữ dội, tỏ thái độ không chấp nhận. Anh hai thấy Tuyền đi chơi về là đánh, cắt tóc “cho chừa”. Còn mẹ thì hy vọng cô con gái của mình chỉ đang nổi loạn tuổi dậy thì.

Chị Ngọc Tuyền.

Bà bảo con: “Còn nhỏ thì chơi vậy thôi chứ đừng yêu đương, đừng đi xa quá giới hạn, sống mà khác người khổ lắm”. Và không muốn con “khác người”, mẹ Tuyền cũng tìm đủ cách “gài” con, giới thiệu cho người này người kia.

Đỉnh điểm là có lần mẹ Tuyền lên văn phòng cô làm việc, xin sếp cho Tuyền về sớm vì nhà có đám hiếu. Tuyền vội vàng chở mẹ về thì bà ra chợ mua trái cây, đưa Tuyền qua nhà một người bà con để… coi mắt.

Người đàn ông ngoại quốc đó rất thích Tuyền, nhưng lại không thích phụ nữ có hình xăm. Tuyền biết vậy cố tình hở hình xăm ra cho người ta chán. Sau lần đổ bể ấy, mẹ Tuyền không đả động gì đến chuyện làm mai cho con lấy chồng nữa.

Hai người phụ nữ nhiều tổn thương ấy quen nhau qua một dòng trạng thái buồn, tâm sự chuyện thất tình của chị Hồ Đẹp trên nhóm LGBT. Tuyền thấy tội nghiệp, an ủi tâm sự, và khoảng 1 tháng sau đó, họ mới hẹn gặp lần đầu ở rạp chiếu phim.

Chuyện tình của hai người phụ nữ: Từ thương đến yêu

Chị Đẹp khi ấy vẫn sống ở thành phố Hồ Chí Minh, rủ Tuyền từ Long An lên chơi. Tuyền nhớ lại, ấn tượng ban đầu của cô không thích lắm vì thấy chị Đẹp chảnh, mặt ngầu chứ không thân thiện vui vẻ như giờ. Tuyền cũng có chút hờn dỗi vì nhắn tin suốt tâm tình cả tháng trời, chị Đẹp cũng hẹn đi xem phim nhưng không hề xin số điện thoại mình.

Cô dự phòng tình huống nếu bị cho leo cây thì sẽ sang nhà bạn chơi, tự mình mua sẵn 2 vé xem phim. Chị Đẹp hóa ra đã đến chỗ hẹn từ trước, cũng mua sẵn 2 vé xem phim, nhưng muốn ngó nghiêng xem đối phương có giao diện “y hình” trên Facebook không.

Hai người đã chung sống được 3 năm.

Tuyền tia thấy chỗ chị Đẹp ngồi, chủ động ngồi cạnh nhưng hai người không ai chịu gọi ai. Đến gần giờ chiếu, Tuyền mới huých tay chào, hai người mới chính thức gặp gỡ.

Buổi hẹn đầu với Tuyền không mấy ấn tượng, vì dù hai người cùng xem phim, đi ăn, uống cafe nhưng chị Đẹp không trò chuyện nhiều, cũng không nhìn Tuyền quá lâu. Tuyền nghĩ, mình muốn kiếm một người yêu chững chạc, đằm thắm. Cô có thay đổi suy nghĩ một chút vì sau này thấy chị Đẹp quan tâm, hiểu mình. Khi gia đình có chuyện, chị Đẹp rất ân cần chăm sóc, hỗ trợ Tuyền.

Nhưng họ chỉ thật sự yêu nhau khi chị Đẹp đối diện với biến cố lớn nhất cuộc đời: Mất mẹ. Chị Đẹp bỏ quán bán cua ở thành phố, về Cà Mau chăm mẹ những ngày cuối đời. Chị nhắn tin cho Tuyền tâm sự, nói rằng mình quá buồn, vậy mà Tuyền phi xe máy từ Long An qua, mất hơn 5 tiếng rưỡi liền chạy xe trên đường, chỉ dừng đổ xăng, về tận nhà chị Đẹp phụ chị chăm mẹ.

Từ thấu hiểu, đồng cảm, họ yêu nhau.

Được mấy ngày, mẹ chị Đẹp mất. Cú sốc đến bây giờ vẫn không nguôi ngoai, nghị đến là chị khóc. “Chị luôn nghĩ mình không chồng không con, sống cô đơn cả đời, chỉ có mẹ thôi, mẹ mất rồi mình không biết sống sao. Giờ đã 3 năm rồi mới tạm, nguôi ngoai, cũng nhờ có Tuyền ở bên”.

Với Tuyền, chứng kiến tình cảm của chị Đẹp với mẹ cũng khiến chị cảm động, muốn bù đắp tình cảm cho người phụ nữ này những năm tháng về sau.

Ước mơ chưa thành về đám cưới và quán nhỏ ven đường

Hiện tại, chị Đẹp và Tuyền đang sống ở Tân An, Long An, cùng với gia đình Tuyền. Họ không hẳn đã come out, nhưng kiên nhẫn từng chút một để mong được chấp nhận.

Về phía chị Đẹp, từ sau khi mẹ mất, chị thoải mái thể hiện tình yêu với Tuyền hơn. Dù vậy, chị tránh hết sức để đụng độ với bà, không dám nói năng hay làm gì để bà phật ý. Ngay cả khi xem tivi, đến đoạn có yếu tố LGBT, mà nói vô nói ra, phản ứng dè bỉu, chị cũng im lặng. Còn Tuyền, cô thuyết phục chị Đẹp sống cùng gia đình vì muốn ở gần để chăm sóc mẹ.

Mối quan hệ của cả hai chưa được gia đình chính thức chấp nhận.

Cũng như nhiều cặp đôi khác, họ yêu nhau và cũng có lúc nói xấu nhau. Chị Đẹp thấy Tuyền “khó ưa” nhất là trong cách ứng xử hàng ngày, Tuyền nóng tính, giận hờn ầm ầm, thích làm lộ để “cả thế giới” biết họ là một cặp.

Còn Tuyền lắm khi bực mình vì chị Đẹp “như con nít sống lâu năm, thích được cưng chiều, nhõng nhẽo”, dù nhiều tuổi hơn hẳn người tình. Chị Đẹp cũng hay ghen, sợ mất đi bạn đời của mình.

Chị Đẹp lý giải, vì “vợ chồng người ta hết yêu vẫn còn tình nghĩa, còn con cái, gia đình ràng buộc; còn trong giới LGBT, người ta phải nỗ lực gìn giữ tình yêu, gắn kết, sợ dứt nhau. Nên khi thấy bớt bớt tình cảm là chị phải làm giật gân, chuyện này chuyện kia để yêu thương trở lại”.

Đám cưới được chúc phúc là ước muốn của cặp đôi.

Sau 3 năm chung sống, chia ngọt sẻ bùi, ước muốn của Tuyền là có một đám cưới công khai để được chúc phúc, để gia đình hai bên đón nhận. Đó cũng là điều khiến chị Đẹp trăn trở, vì chưa làm được cho người thương. Chị chỉ lo làm đám cưới người ta dị nghị, không biết người ta có đi không, rồi Tuyền lại tủi thân.

Dự định tương lai của họ là hai người tìm quán cafe để cùng kinh doanh, sống hạnh phúc và giản đơn bên nhau là đủ.

(Nguồn: Come Out)