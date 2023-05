Hơn 20 triệu người xem truyền hình tại Anh theo dõi lễ đăng quang của Vua Charles III

Sự kiện đã trở thành chương trình phát sóng được nhiều người xem nhất kể từ đầu năm đến nay.

Theo tổ chức Barb nghiên cứu về khán giả, số người theo dõi Lễ đăng quang của Vua Charles III trên truyền hình đạt đỉnh 20,4 triệu người vào lúc 12h02 (theo giờ địa phương), cũng là thời điểm Nhà Vua đăng quang. Lượng khán giả trung bình đạt 18,8 triệu người xem trên 11 kênh và dịch vụ phát sóng.

Tờ The Guardian cho rằng, thời tiết xấu tại Anh ngày 6/5 là một trong những lý do khiến nhiều người dân ở nhà và theo dõi lễ đăng quang qua màn hình TV. Theo báo này, có 15,5 triệu người theo dõi sự kiện trên kênh BBC One, BBC Two và BBC News. Trong khi đó, đài truyền hình ITV thu hút 3,6 triệu khán giả, tiếp đến là Sky News và Sky Showcase với 800.000 người xem.

Ngày 6/5, Lễ đăng quang của Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla diễn ra tại Tu viện Westminster ở London. Khoảng 100 nguyên thủ và quan chức đến từ 200 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hàng nghìn du khách đã tới thủ đô London tham dự sự kiện lịch sử này.

Tại Tu viện Westminster, Nhà vua đã thực hiện các nghi thức truyền thống có từ 1.000 năm trước, xức dầu thánh, nhận các bảo vật truyền thống bao gồm quả cầu và vương trượng, đội vương miện Thánh Edwards và chính thức lên ngôi. Nghi lễ tôn giáo này do Tổng giám mục Canterbury tiến hành. Bà Camilla cũng trải qua một số nghi lễ để chính thức được phong ngôi vị Hoàng hậu.

Sau các nghi thức này, Nhà vua và Hoàng hậu cùng đoàn diễu hành trở về Cung điện Buckingham.