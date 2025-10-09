Sáng sớm nay (ngày 9/10), nhiều khu vực nội thành Hà Nội chìm trong lớp sương mù dày đặc, tầm nhìn xa chỉ khoảng 5–10 mét. Từ các tòa nhà cao tầng, gần như không thể quan sát rõ các tuyến phố hay hồ nước bên dưới, tạo nên khung cảnh mờ ảo hiếm thấy giữa mùa thu.

Tình trạng sương mù dày khiến giao thông sáng nay gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trên các tuyến đường ven sông, cầu vượt, và khu vực ngoại thành.

Nguyên nhân có thể do lớp nghịch nhiệt kết hợp độ ẩm không khí cao sau đợt mưa lớn kéo dài, khiến hơi nước tích tụ ở tầng thấp.

Ngoài ra, nồng độ bụi mịn tăng cũng góp phần làm sương mù trở nên dày đặc và lan rộng hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần bật đèn chiếu gần, hạn chế tốc độ và giữ khoảng cách an toàn.

