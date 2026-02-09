Hơn 1.200 vận động viên tranh Giải Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026

Giải đấu do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thể thao Tiger Sports tổ chức, với mục tiêu lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe và tăng cường sự gắn kết cộng đồng thông qua bộ môn Pickleball đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Ban Tổ chức họp báo công bố thông tin Giải Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026.

Với quy mô lớn nhất khu vực, giải đấu năm nay quy tụ hơn 1.200 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tranh tài ở 12 nội dung thi đấu phong phú và đa dạng, bao gồm: Chuyên nghiệp, Bán chuyên, Phong trào, Báo chí - Nghệ sĩ - KOLs, Doanh nghiệp.

Sự kết hợp đa dạng giữa các nhóm vận động viên chuyên môn cao và các gương mặt có sức ảnh hưởng trong xã hội không chỉ tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Pickleball tới đông đảo công chúng.

Giải đấu diễn ra liên tục trong 3 ngày (06 – 07 – 08/3/2026) tại Hệ thống sân Pickleball Tiger Vũ Yên – tổ hợp sân đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức các giải đấu Pickleball quy mô lớn, hiện đại.

Đóng vai trò đơn vị điều hành giải đấu, Sport Connect là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác tổ chức, vận hành chuyên môn, điều phối thi đấu, quản lý vận động viên, trọng tài và đảm bảo giải đấu diễn ra theo đúng quy chuẩn và minh bạch.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng mang đến những trận đấu kịch tính, chất lượng cao, đồng thời xây dựng một sự kiện thể thao – truyền thông – cộng đồng tiêu biểu, góp phần nâng tầm hình ảnh Pickleball Việt Nam và thúc đẩy phong trào thể thao theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

Giải Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026 hứa hẹn sẽ là điểm nhấn thể thao nổi bật trong tháng 3/2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, giới truyền thông và cộng đồng yêu thể thao trên cả nước.