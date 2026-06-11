Thi tốt nghiệp THPT 2026 buổi đầu tiên: Hơn 1,2 triệu thí sinh sẵn sàng chinh phục môn Văn chương trình mới

Sáng 11/6, các thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giám thị phát đề thi lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 thí sinh so với năm 2025. Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT có số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, Bộ GD&ĐT đã huy động khoảng 6.000 cán bộ, giảng viên đại học tham gia các đoàn kiểm tra tại 34 tỉnh, thành phố, thực hiện giám sát từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi.

7h35

Chính thức bắt đầu giờ làm bài. Thời gian làm bài môn Văn kéo dài 120 phút dưới hình thức tự luận.

7h17

Các sĩ tử háo hức đến điểm thi tại THPT Bùi Thị Xuân (Bến Thành, TP.HCM), nhiều phụ huynh động viên con mình bằng những cái ôm thắm thiết.





7h15

Chung không khí vừa hồi hộp xen lẫn háo hức, tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), các thí sinh đã hoàn toàn sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời.

7h10

Sáng nay, nhiều sĩ tử lựa chọn di chuyển đến điểm thi bằng những cuốc xe ôm công nghệ. Không chỉ các thí sinh hồi hộp, nhiều tài xế cũng mang theo tâm trạng đặc biệt trong những cuốc xe "chở ước mơ".

Một tài xế chia sẻ rằng khi biết khách của mình là sĩ tử đi thi, anh đều tự nhủ phải chạy xe thật cẩn thận: "Không được nhanh quá mà cũng không được chậm quá, vì mình biết hôm nay là một ngày rất quan trọng trong hành trình học tập của các em".

Trên suốt quãng đường, nam tài xế còn tranh thủ gửi những lời động viên, chúc các sĩ tử bình tĩnh, tự tin để bước vào phòng thi với tâm thế tốt nhất. Một hành động nhỏ nhưng đủ khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng giữa buổi sáng đầy áp lực của kỳ thi quan trọng này.

6h50

6h50

Tại điểm thi trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội), thời tiết buổi sáng tương đối dễ chịu, tạo thuận lợi cho các sĩ tử cũng như phụ huynh. Có một thí sinh tại điểm thi gặp khó khăn trong việc di chuyển, cần sự hỗ trợ từ người thân và lực lượng tình nguyện viên.

6h45

Đồng hành cùng các em không chỉ có phụ huynh mà còn là lực lượng tình nguyện viên, các cán bộ hỗ trợ luôn túc trực tại điểm thi.

6h40

Tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), các sĩ tử cũng có mặt từ rất sớm, thậm chí có em được phụ huynh đưa đến từ 5h45 sáng. Phần lớn các em đều mang tâm trạng thoải mái, sẵn sàng bước vào thử thách đầu tiên với môn Ngữ văn.

6h30 Các sĩ tử chuẩn bị sẵn sàng cho môn thi đầu tiên

Ghi nhận tại điểm thi trường THCS Collete (Xuân Hòa, TP.HCM), không khí trở nên nhộn nhịp từ rất sớm khi nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con em đến trường từ sớm. Những cái ôm thật chặt, lời dặn dò ngắn gọn nhưng đầy yêu thương cùng những ánh mắt dõi theo không rời đã tiếp thêm động lực cho các sĩ tử bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh cũng không giấu được sự hồi hộp, mong con giữ vững tâm lý và hoàn thành bài thi thật tốt.

Trước đó, chiều 10/6, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân, nghe phổ biến quy chế thi và các quy định liên quan. Theo Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, tổng số thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi là 1.208.968 em, đạt tỷ lệ 98,79%. Có 14.808 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục.

Tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Các điểm thi đều bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh, đồng thời xây dựng các phương án ứng phó với tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, thí sinh dự thi 4 môn thay vì 6 môn như trước đây, gồm hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán cùng hai môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12.

Đây cũng là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT chỉ sử dụng một loại đề thi duy nhất theo chương trình mới, chính thức khép lại giai đoạn chuyển tiếp giữa Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn trong buổi sáng, chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.