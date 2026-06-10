Sáng mai 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn trong 120 phút; chiều cùng ngày thí sinh thi môn Toán trong 90 phút.

Các sĩ tử cần nắm vững các quy định trong phòng thi, đặc biệt đối với bài thi trắc nghiệm, nhằm tránh những sai sót đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến kết quả làm bài.

Trước khi bắt đầu làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và các thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN) và giấy nháp theo quy định.

Trường hợp phát hiện đề thi bị thiếu trang, rách, hỏng, nhòe hoặc có dấu hiệu bất thường, thí sinh phải báo ngay cho giám thị chậm nhất 5 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài. (Ảnh minh họa: Viên Minh)

Ngay sau khi nhận đề thi, thí sinh cần kiểm tra kỹ số trang, chất lượng in của đề và đối chiếu mã đề thi ở từng trang để bảo đảm thống nhất. Đối với các môn thi trắc nghiệm, đây là bước đặc biệt quan trọng nhằm tránh nhầm lẫn trong quá trình làm bài. Trường hợp phát hiện đề thi bị thiếu trang, rách, hỏng, nhòe hoặc có dấu hiệu bất thường, thí sinh phải báo ngay cho giám thị. Việc phản ánh phải được thực hiện chậm nhất 5 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Đối với bài thi trắc nghiệm, thí sinh cần điền chính xác và đầy đủ các thông tin trên Phiếu TLTN; đồng thời tô đúng số báo danh và mã đề thi theo hướng dẫn. Mọi sai sót trong việc ghi hoặc tô thông tin cá nhân đều có thể ảnh hưởng đến quá trình chấm thi.

Thí sinh phải làm bài trên Phiếu TLTN được phát theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ được tô đáp án bằng bút chì đen. Khi muốn thay đổi phương án trả lời, cần tẩy sạch ô đã tô trước đó rồi mới tô vào ô lựa chọn mới.

Những lưu ý quan trọng để tránh mất điểm bài thi Trắc nghiệm.

Ngoài ra, thí sinh cần kiểm tra lại đề thi để bảo đảm đủ số lượng câu hỏi, số trang như quy định và tất cả các trang đều có cùng một mã đề. Đây là bước cần thiết để tránh những nhầm lẫn có thể làm ảnh hưởng đến kết quả bài thi.

Một lưu ý quan trọng khác là thí sinh không được nộp bài trước khi hết giờ làm bài. Khi có hiệu lệnh kết thúc, thí sinh phải nộp Phiếu TLTN cho giám thị và ký xác nhận vào các phiếu thu bài thi theo quy định.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác chấm thi trắc nghiệm. Vì vậy, việc tuân thủ đúng quy trình ghi thông tin, tô đáp án và kiểm tra mã đề không chỉ giúp thí sinh tránh mất điểm đáng tiếc mà còn bảo đảm quyền lợi của chính mình trong suốt quá trình dự thi.

Sáng ngày 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn tự chọn, mỗi môn làm bài trong 50 phút. Ngày 13/6 là ngày thi dự phòng.