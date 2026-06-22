Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 có 102.243 học sinh trúng tuyển vào các trường công lập, tương đương hơn 80% số thí sinh dự thi.

Năm nay, Hà Nội có 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 THPT công lập không chuyên, 121.792 học sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 108.358 học sinh đăng ký nguyện vọng 3.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 102.243 học sinh trúng tuyển vào các trường công lập. (Ảnh: Minh Đức)

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 102.243 học sinh trúng tuyển vào các trường công lập, tương ứng hơn 80% số thí sinh dự thi.

Tổng số lượt trúng tuyển đạt 109.684 do nhiều học sinh đồng thời trúng tuyển ở các nguyện vọng khác nhau. Đặc biệt, có học sinh trúng tuyển tới 5 nguyện vọng, gồm một nguyện vọng công lập không chuyên và bốn nguyện vọng chuyên hoặc chương trình song ngữ tiếng Pháp.

Bên cạnh hệ thống công lập, Hà Nội còn giao hơn 34.000 chỉ tiêu cho các trường THPT tư thục và gần 12.000 chỉ tiêu cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Với mạng lưới trường học đa dạng, thành phố tiếp tục bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.