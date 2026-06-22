Trường nào ở TPHCM có học sinh đậu trường chuyên nhiều nhất?

Hơn 100 học sinh đậu trường chuyên, năng khiếu

Nhiều trường THCS ghi nhận số lượng học sinh trúng tuyển vào các trường chuyên và Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) rất ấn tượng.

Theo thống kê, trong số 481 học sinh dự thi lớp 10, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn có 70 học sinh trúng tuyển vào 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Bên cạnh đó, 43 học sinh trúng tuyển Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM).

Cùng với đó, điểm trung bình ba môn thi Toán, Ngữ văn, tiếng Anh của học sinh toàn trường đạt 24,1 điểm, với 78% học sinh đạt từ 23 điểm trở lên. Tổng điểm ba môn cao nhất của học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn là 28,5 điểm.

Một trong những trường có thành tích nổi bật năm nay là Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (phường Bình Trưng). Theo thống kê của nhà trường, điểm trung bình ba môn thi tuyển sinh lớp 10 của học sinh toàn trường đạt 24,33 điểm, 83% học sinh đạt từ 23 điểm trở lên.

Về kết quả tuyển sinh vào các trường tốp đầu, có 45 học sinh trúng tuyển vào 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; 12 học sinh trúng tuyển Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM). Ngoài ra, 55 học sinh trúng tuyển chương trình tích hợp tại các trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Nguyễn Hữu Huân, THPT Gia Định, THPT Bùi Thị Xuân và một số trường khác.

Nhiều học sinh vào trường tốp đầu

Tương tự, Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) có 68 học sinh trúng tuyển vào 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và 39 học sinh đậu Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM). Trong số 551 học sinh dự thi, có tới 75% đạt từ 20 điểm trở lên. Điểm trung bình toàn khối đạt 22,17 điểm. Thí sinh có tổng điểm ba môn cao nhất đạt 27,75 điểm.

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng), thành tích cũng rất đáng chú ý khi có 29 học sinh trúng tuyển các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, 12 học sinh đậu các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và 17 học sinh trúng tuyển Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM). Ngoài ra, trường còn có 15 học sinh trúng tuyển các lớp tích hợp tại các trường THPT tốp đầu của thành phố.

Trong khi đó, Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) có 21 học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và THPT chuyên Lê Quý Đôn. Trường cũng có thêm 13 học sinh đậu Trường Phổ thông Năng khiếu. Điểm trung bình ba môn thi của học sinh toàn trường đạt 22,5 điểm.

Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu) cũng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong tổng số 306 học sinh dự thi, có 99 em đạt từ 24 điểm trở lên và 168 em đạt từ 21 điểm trở lên. Học sinh có điểm cao nhất trường là em Phương Gia Khải, lớp 9A2, đạt 29 điểm (bao gồm điểm ưu tiên), nằm trong nhóm thí sinh có điểm cao nhất thành phố.