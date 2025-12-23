Hơn 100 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM: Sở Y tế thông tin

Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến sáng 23/12 ghi nhận 102 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì được mua tại tiệm bánh mì N.H tại địa chỉ 964 đường Độc Lập, khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Các trường hợp nghi ngộ độc đã đến khám, điều trị tại 6 bệnh viện trên địa bàn.

Cụ thể, Bệnh viện đa khoa Bà Rịa (49 trường hợp, trong đó có một số trường hợp tiếp nhận từ các phòng khám đến), Phòng khám Đa khoa Đại Tòng Lâm (21 trường hợp), Trung tâm y tế Phú Mỹ (12 trường hợp), Phòng khám Đa khoa Asia (9 trường hợp), Phòng khám Đa khoa Vạn Thành Sài Gòn (19 trường hợp), Phòng khám Tâm An – Tân Thành (1 trường hợp).

Thêm 1 vụ ngộ độc do bánh mì tại TP.HCM khiến nhiều người nhập viện. (Ảnh minh hoạ)

Trong 102 trường hợp, có 61 trường hợp phải nhập viện. Cụ thể, 49 trường hợp ở Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa và 12 trường hợp ở Trung tâm Y tế Phú Mỹ.

Đa số người bệnh có chung các triệu chứng như đau bụng quặn, tiêu chảy, sốt nhẹ... giống với triệu chứng ngộ độc thực phẩm đường tiêu hóa. Hiện, tình trạng sức khỏe các ca bệnh hiện diễn tiến ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào có biến chứng nặng, các cơ sở y tế đang tiếp tục theo dõi, điều trị theo quy định chuyên môn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Sở Y tế đã thông tin ngay đến Sở An toàn thực phẩm TP.HCM để điều tra, xác minh, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã ban hành, lấy mẫu xét nghiệm. Mọi diễn biến về số ca nặng hoặc biến chứng (nếu có) đều được báo cáo khẩn cấp về Sở Y tế để có phương án xử lý kịp thời.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng phường Phú Mỹ đã làm việc với cơ sở bánh mì liên quan và lấy mẫu các loại thực phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Tiệm bánh mì N.H. hoạt động khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức An toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe của chủ và nhân viên, không có hợp đồng mua bánh mì, các loại rau thơm, dưa leo…

Liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Phú Mỹ sau khi nhiều người ăn bánh mì tại cùng một cơ sở.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu TP.HCM tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn phải được đẩy mạnh để các cơ sở tuân thủ đầy đủ điều kiện vệ sinh, kiểm soát chặt nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình chế biến và vận chuyển.

Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo lựa chọn thực phẩm và địa điểm ăn uống an toàn, nhất là tại các bữa ăn đông người, sự kiện tập trung nhiều khách.

Trước đó, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì khiến hơn 300 người nhập viện.

Về kết quả cấy máu và cấy phân cho thấy tác nhân gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp.