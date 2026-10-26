Hội thảo do Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật Fla-măng, Vương quốc Bỉ (gọi tắt là VVOB) phối hợp với Nhà giáo dục và Cán bộ quản lý giáo dục tổ chức với tham gia của Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo, quản lý sân bóng non, chuyên gia giáo dục, đại diện các phương tiện phát triển dự án TALK và đội ngũ VVOB.

Bốn nội dung chuyên ngành được trao đổi gồm: Quan sát trẻ theo quá trình; Kỹ năng đọc viết và xây dựng môi trường học ngôn ngữ phong phú; Lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non; và Quan sát trẻ theo quá trình giáo dục hòa nhập. Chương trình được tổ chức thành các bài hát phiên bản để thể hiện sự hiểu biết từng nội dung, trao đổi về phương pháp và kinh nghiệm phát triển trong thực tế.

Thảo luận tại hội thảo “Giáo viên mầm non ứng dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ”.

Bà Karolina Rutkowska, Trưởng Văn phòng Đại diện VVOB Việt Nam, chia sẻ : “Trong quá trình phát triển dự án TALK, chúng tôi đã tìm thấy những thay đổi tích cực trong thực hành của giáo viên, từ chú ý quan sát và theo dõi trẻ xây dựng môi trường học tập ngôn ngữ. Chúng tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm này với các địa phương ngoài dự án, để cùng trao đổi cách kết nối các dự án quốc gia đầu tiên với nhu cầu và thực hiện tại, qua đó giúp đỡ nâng cao năng lực lãnh đạo giáo sư trong giáo dục mầm non và hỗ trợ mầm non được phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách hiệu quả .”

Cô Nguyễn Thị Diệu Thuý, Phó trường Giáo dục mầm non - công tác học sinh sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh nói : “Đợt tập huấn rất hữu ích và mang tính hệ thống cao, từ nội dung về quan sát đánh giá trẻ, xây dựng môi trường học tập ngôn ngữ đến sự thay đổi trong công tác quản lý. Chương trình đã cảm giác mạnh mẽ quản lý tiếp theo thay đổi mạnh mẽ từ tư duy chỉ đạo sang vai đồng hành, hỗ trợ, tư và nghe quan tâm ý kiến để khuyến khích sự phát triển của đội ngũ.”

Đại biểu trao đổi về những nội dung có thể tham khảo và điều chỉnh phù hợp để thực tế giáo dục mầm non cho trẻ em tại từng địa phương.

Được VVOB phát triển từ năm 2022, dự án TALK hướng dẫn nâng cao năng lực của quản lý và quản lý trong việc xây dựng môi trường học tập ngôn ngữ tại các sân bóng, đặc biệt tại các địa phương có đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.

Trên cơ sở các phương pháp và kinh nghiệm được chia sẻ tại hội thảo, các tỉnh, thành phố có thể xem xét áp dụng những nội dung phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế và định hướng phát triển chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, tạo thành viên sân bóng không tại địa phương.