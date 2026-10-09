Ngày 8/10, Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ kỹ thuật Vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) công bố hai bộ tài liệu phục vụ bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trên toàn quốc. Hai bộ tài liệu gồm “Kỹ năng tiền đọc viết và môi trường học tập giàu ngôn ngữ” và “Lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non” thuộc Dự án “Giáo viên mầm non áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học tập giàu ngôn ngữ cho trẻ” (dự án TALK), đã được thẩm định và được phép sử dụng trong hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn.

Được VVOB triển khai từ năm 2022, dự án TALK hướng đến nâng cao năng lực xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non, đặc biệt ở những địa phương có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống.

Theo kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập, cả hai bộ tài liệu đều nhận được 100% phiếu đồng ý của các chuyên gia, đáp ứng các tiêu chí về tính khoa học, tính pháp lý và tính thực tiễn.

PGS.TS Bùi Thị Lâm, Hiệu trưởng Trường Khoa học Phát triển trẻ thơ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thành viên Hội đồng thẩm định, nhận định hai bộ tài liệu kết hợp cơ sở khoa học với kinh nghiệm thực tiễn, có tính ứng dụng và hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý vận dụng phù hợp với điều kiện từng cơ sở giáo dục, nhất là tại các địa phương đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.

Tài liệu tạo thêm cơ sở để giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tìm giải pháp cho những vấn đề trong thực tế giảng dạy.

Bộ tài liệu “Kỹ năng tiền đọc viết và môi trường học tập giàu ngôn ngữ” dành cho giáo viên mầm non, tập trung vào việc tạo cơ hội tương tác cho trẻ, phát triển kỹ năng tiền đọc viết và hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số vượt qua rào cản ngôn ngữ. Bộ tài liệu gồm 4 cuốn, chia thành 6 mô-đun, được thiết kế theo chu trình học tập 4 bước, bám sát Chương trình Giáo dục mầm non tại Việt Nam và bối cảnh đa văn hóa.

Quá trình biên soạn do VVOB chủ trì, phối hợp với các chuyên gia từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và các đối tác quốc tế. Bộ tài liệu được công nhận theo Kết luận thẩm định số 1217/KL-ĐHSPHN và Giấy chứng nhận số 400/GCN-ĐHSPHN.

Bộ tài liệu “Lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non” dành cho cán bộ quản lý, tập trung phát triển năng lực lãnh đạo và hỗ trợ giáo viên nâng cao chuyên môn tại trường thông qua các phương pháp như khai vấn, dự giờ hiệu quả và xây dựng cộng đồng học tập. Nội dung giúp cán bộ quản lý cân bằng giữa nhiệm vụ hành chính và vai trò lãnh đạo sư phạm, hướng tới giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Bộ tài liệu gồm 4 cuốn, chia thành 6 mô-đun, đáp ứng định hướng của Chuẩn hiệu trưởng theo Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT. Mỗi bộ gồm 2 cuốn dành cho giảng viên và 2 cuốn dành cho học viên, phục vụ công tác tổ chức và tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn.