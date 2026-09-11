Hơn 1 năm dùng "chiêu độc" giữ chồng về nhà sớm, đến khi mang bầu, tôi mới cay đắng nhận ra một sự thật phũ phàng

Thời mới cưới, tôi từng nghĩ mình khá hiểu chồng. Anh không phải người xấu, cũng chẳng có thói quen gì quá đáng, chỉ có một điểm khiến tôi khó chịu là rất thích tụ tập bạn bè sau giờ tan làm. Hôm thì mấy anh đồng nghiệp rủ đi uống vài cốc bia, hôm lại có người bạn lâu ngày gặp nhau, thành ra chuyện 9 giờ, 10 giờ tối mới về gần như chẳng có gì lạ.

Tôi khi ấy còn trẻ, lại mới cưới nên trong lòng lúc nào cũng muốn chồng tan làm là về nhà với mình. Nhưng nói nhiều cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi thử nhắn tin hỏi bao giờ anh về, có hôm còn giận dỗi, nhưng càng làm vậy anh càng thấy ngột ngạt.

Sau đó tôi nghĩ ra một cách khác.

Tôi bắt đầu tự chụp những bức ảnh hơi gợi cảm một chút rồi gửi cho chồng. Không phải ảnh quá đà, chỉ là những bộ đồ ở nhà đẹp hơn bình thường, cách tạo dáng khiến tôi trông nữ tính và cuốn hút hơn, hoặc có lần là hở khuôn ngực... Mỗi lần gửi, tôi chỉ nhắn một câu đại loại rằng tối nay về sớm nhé.

Không ngờ cách đó hiệu quả đến mức chính tôi cũng bất ngờ. Có hôm chồng đang ngồi với bạn, nhận được tin nhắn của tôi là một lúc sau đã thấy về đến cửa. Những buổi nhậu cũng thưa dần. Tôi vui lắm, cứ nghĩ mình đã tìm được cách để giữ chồng luôn hướng về căn nhà nhỏ của hai đứa.

Ảnh minh họa

Nhưng mọi thứ chỉ kéo dài được hơn 1 năm. Đến lúc mang bầu, cơ thể tôi thay đổi nhanh chóng. Tôi mệt mỏi, nặng nề, chẳng còn tâm trạng chụp ảnh. Đến khi sinh con xong thì càng không thể. Người tôi tăng cân, vòng eo không còn như trước, da dẻ cũng kém đi. Tôi đứng trước gương còn thấy ngại chính mình, nói gì đến chuyện chụp những bức ảnh gửi chồng.

Trong khi đó, chồng tôi lại bắt đầu đi tối ngày. Ban đầu anh nói công việc bận, sau đó là bạn bè rủ rê. Tôi biết có thể anh chỉ đơn giản muốn ra ngoài giải tỏa sau một ngày làm việc, nhưng mỗi lần nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối mà nhà vẫn chỉ có hai mẹ con, tôi lại thấy trong lòng trống rỗng.

Có những tối tôi ôm con ngồi đợi, điện thoại đặt ngay bên cạnh, chỉ mong nghe tiếng xe của chồng ngoài cổng. Tôi từng nghĩ đến chuyện cố gắng lấy lại vóc dáng thật nhanh, mua quần áo mới, tìm cách khiến mình xinh đẹp trở lại. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy mệt.

Bởi điều khiến tôi tuyệt vọng nhất không phải là tôi không còn những bức ảnh nóng bỏng để gửi chồng nữa, mà là tôi bắt đầu nhận ra mình đang loay hoay tìm mọi cách để giữ một người không muốn ở nhà.

Chị em có cách nào giữ chồng ở nhà một cách hiệu quả không, xin hãy chia sẻ cho tôi.