Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 hệ đại trà năm học 2026-2027 vào đầu giờ chiều nay (30/6).

Sau khi Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn, đồng thời nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT trúng tuyển theo thời gian quy định.

Sau khi Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học và nộp hồ sơ đúng thời hạn. (Hình minh hoạ)

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, học sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng như ốm đau, tai nạn, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận sẽ được xem là từ chối kết quả trúng tuyển.

Những trường hợp này sẽ không được bảo lưu kết quả và cũng không được tham gia các đợt tuyển sinh bổ sung trong cùng năm học.

Trường hợp các trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu sau đợt nhập học chính thức, Sở GD&ĐT sẽ xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung. Đối tượng được tham gia là những học sinh đã thi tuyển sinh lớp 10 nhưng không trúng tuyển cả ba nguyện vọng đã đăng ký.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/6. Đây là năm đầu tiên sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.HCM có hơn 151.000 thí sinh dự thi, trở thành địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớp 10 đông nhất cả nước.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 hệ đại trà được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh, cộng điểm ưu tiên (nếu có). Thí sinh phải dự thi đầy đủ ba môn, không vi phạm quy chế và không có môn nào bị điểm liệt (0 điểm).

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.HCM, hồ sơ nhập học lớp 10 gồm: Bản chính học bạ THCS; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; phiếu đăng ký xét tốt nghiệp THCS năm 2026 và thi tuyển sinh lớp 10; phiếu báo điểm tuyển sinh có ghi điểm thi và ba nguyện vọng đăng ký; giấy xác nhận diện ưu tiên (nếu có) và các giấy chứng nhận đạt giải hoặc thành tích liên quan (nếu có).

Các giấy tờ trên do trường THCS nơi học sinh theo học cấp.

Đối với học bạ THCS, do các trường hiện sử dụng học bạ điện tử nên "bản chính học bạ" được hiểu là bản in từ học bạ số, có đầy đủ chữ ký của Ban Giám hiệu và đóng dấu xác nhận của nhà trường.

Trước đó, hôm 19/6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp.