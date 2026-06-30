Chuyện yêu đương, làm cha thì "loạn cả lên", nhưng nói về tinh thần học hành thì nam diễn viên này "đỉnh của chóp"

Mới đây, theo thông tin từ Học viện Hý kịch Thượng Hải, Huỳnh Hiểu Minh đã chính thức trúng tuyển chương trình đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ năm 2026, chuyên ngành Quản lý nghệ thuật/Kế hoạch kịch nghệ với tổng điểm 271,34. Điều đáng nói là thành quả này không đến một cách dễ dàng.

Năm 2025, nam diễn viên từng đăng ký dự thi nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Thay vì bỏ cuộc, anh công khai chia sẻ sẽ tiếp tục ôn luyện và thử sức vào năm sau. Đúng như lời hứa, sau gần hai năm kiên trì, Huỳnh Hiểu Minh đã chạm tay vào mục tiêu.

Theo Sohu, trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, nam diễn viên vẫn duy trì lịch trình nghệ thuật dày đặc. Khi chương trình truyền hình thực tế Nhà hàng Trung Hoa đang ghi hình, anh vẫn phải tranh thủ xin phép đoàn sản xuất để tham gia kỳ thi tuyển sinh tiến sĩ. Ngay sau khi thông tin trúng tuyển được công bố, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập lời chúc mừng.

Trước sự quan tâm của công chúng, Huỳnh Hiểu Minh chỉ khiêm tốn đáp lại: "Cảm ơn mọi người, thật ra tôi rất căng thẳng".

Huỳnh Hiểu Minh

Câu trả lời ngắn gọn cho thấy, dù đã là một ngôi sao nổi tiếng với vị thế vững chắc trong làng giải trí, anh vẫn coi việc học là một thử thách cần được nghiêm túc chinh phục.

Không ít khán giả cho rằng điều đáng quý nhất của nam diễn viên chính là thái độ không bỏ cuộc sau lần thất bại đầu tiên. Ở tuổi mà nhiều nghệ sĩ chỉ tập trung vào kinh doanh, đầu tư hoặc tận hưởng thành quả sự nghiệp, Huỳnh Hiểu Minh lại dành thời gian quay trở lại con đường học thuật.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực giải trí Trung Quốc, xu hướng nghệ sĩ học lên cao ngày càng phổ biến. Việc sở hữu học vị sau đại học không chỉ giúp nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn mở ra nhiều cơ hội mới như giảng dạy, nghiên cứu, quản lý nghệ thuật hay tham gia hoạch định các dự án văn hóa trong tương lai. Đây cũng được xem là cách để nghệ sĩ chuẩn bị cho một sự nghiệp lâu dài khi ánh hào quang sân khấu không phải lúc nào cũng kéo dài mãi.

Thực tế, Huỳnh Hiểu Minh vốn không phải là cái tên xa lạ với môi trường học thuật. Anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh – một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật danh giá nhất Trung Quốc, nơi từng đào tạo nhiều ngôi sao nổi tiếng như Triệu Vy, Trần Khôn, Dương Mịch hay Lưu Diệc Phi. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh vẫn lựa chọn quay lại trường để tiếp tục học tập thay vì dừng lại ở những thành công đã có.

Trong những năm gần đây, đời tư của Huỳnh Hiểu Minh liên tục trở thành tâm điểm chú ý. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với Angelababy kết thúc vào năm 2022, nam diễn viên nhiều lần vướng tin đồn tình cảm. Mối quan hệ với Diệp Kha từng gây xôn xao dư luận trước khi kết thúc, và gần đây anh tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện thân mật cùng một cô gái trẻ tại Singapore. Nam diễn viên có con trai chung với vợ cũ và được đồn đoán có thêm con gái với người tình cũ Diệp Kha. Chuyện để thừa kế cho con của Huỳnh Hiểu Minh cũng từng là đề tài khiến dư luận tốn không ít giấy mực.

Tuy nhiên, giữa những câu chuyện đời tư gây tranh cãi, hành trình theo đuổi học vấn của Huỳnh Hiểu Minh lại nhận được sự ủng hộ từ đông đảo công chúng. Nhiều người cho rằng, việc một nghệ sĩ nổi tiếng vẫn chấp nhận thất bại, tiếp tục ôn luyện và thi lại để thực hiện mục tiêu học tập là điều đáng ghi nhận.

Không ít bình luận trên Weibo nhận xét rằng, thành tích này cũng là lời nhắc nhở rằng việc học không có giới hạn về tuổi tác. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, nếu vẫn còn tinh thần cầu tiến và sẵn sàng đầu tư thời gian cho tri thức, mỗi người đều có thể mở ra cho mình những cánh cửa mới.

Hiểu Đan (Tổng hợp)