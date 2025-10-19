2 năm trước, Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Hoa Kỳ (SAG-AFTRA) đã tổ chức đình công để đòi mức thù lao tối thiểu cao hơn và tiền bản quyền lớn hơn từ các nền tảng streaming. Bên cạnh đó, cuộc đình công này cũng đưa ra những yêu cầu quan trọng về việc bảo vệ giới diễn viên trước mối đe dọa từ AI.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, mối đe dọa đó đang hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ hết. Tại Liên hoan phim Zurich vừa qua, Xicoia - studio “tài năng AI” đã chính thức ra mắt “nữ diễn viên” đầu tiên được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo - Tilly Norwood. Được biết, Xicoia đang tìm kiếm một hãng quản lý tài năng để ký hợp đồng với diễn viên của mình.

Tilly Norwood là “nữ diễn viên” AI đầu tiên của Xicoia - Ảnh: Internet.

SAG-AFTRA đã nhanh chóng lên án Tilly Norwood, Xicoia, và ý tưởng thay thế diễn viên thật bằng những nhân vật tạo ra từ AI. Họ nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải làm rõ, Tilly Norwood không phải là một diễn viên thực thụ, mà chỉ là một nhân vật được tạo ra từ một chương trình máy tính, được huấn luyện trên tác phẩm của vô số diễn viên chuyên nghiệp. Quá trình đó được thực hiện mà không hề có sự cho phép hay đền bù nào”.

“Điều này tạo ra vấn đề việc AI đánh cắp những màn trình diễn của các diễn viên, và sử dụng chính điều đó để lấy đi công việc của họ, phá hủy sinh kế của các diễn viên, và làm giảm giá trị nghệ thuật của nhân loại”.

Emily Blunt, ngôi sao của bộ phim sắp ra mắt The Smashing Machine, đã bày tỏ sự lo lắng xen lẫn sợ hãi trước sự ra mắt của Tilly Norwood. Chia sẻ với Variety, nữ diễn viên cho biết: “Lạy Chúa, chúng ta tiêu rồi. Thực sự rất đáng sợ. Xin đấy, các công ty quản lý, đừng làm thế. Xin hãy dừng lại! Xin đừng tước đi sự kết nối giữa con người với con người”.

Nhiều diễn viên khác, bao gồm Sophie Turner, Ralph Ineson, Melissa Barrera và Nicholas Alexander Chavez, cũng lên tiếng phản đối Tilly Norwood của Xicoia.

Sự xuất hiện của Tilly Norwood đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ Hollywood - Ảnh: Internet.

Mặt khác, Eline Van der Velden, nhà sáng lập của Xicoia, từng đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Tilly Norwood rằng: “Sáng tạo AI này không phải là sự thay thế con người, mà là một tác phẩm sáng tạo, một hình thức nghệ thuật”.

Eline thậm chí còn tuyên bố rằng: “Chúng tôi muốn Tilly trở thành Scarlett Johansson hay Natalie Portman tiếp theo”.

Bà cũng so sánh “diễn viên” AI với các công cụ của nghệ sĩ, như đồ họa máy tính hay cọ vẽ. Tuy nhiên, bình luận dưới bài đăng hầu hết phản đối kịch liệt, cho rằng đây là việc làm đáng xấu hổ và mang tính bóc lột. Một cư dân mạng thậm chí còn bày tỏ sự phẫn nộ: “Các người phải công bố tên của từng cá nhân đã bị dùng làm mẫu để tạo nên Tilly, và tất cả họ đều phải nhận tiền bản quyền từ bất kỳ khoản doanh thu nào mà mô hình AI này mang lại”.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Xicoia có tiếp tục tung ra thêm “ngôi sao” AI nào hay không, hoặc liệu có ai sẵn lòng ký hợp đồng với họ, khi mà làn sóng phản đối đã quá mạnh mẽ.