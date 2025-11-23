Hollywood coi thường nữ diễn viên Châu Á!

Hollywood luôn được coi là "miền đất hứa" của giới phim ảnh toàn cầu. Thế nhưng mới đây, Dương Tử Quỳnh - Ảnh hậu Oscar người Hoa đầu tiên trong lịch sử đã lên tiếng vạch trần góc tối của đế chế này, khiến dân tình phải tròn mắt kinh ngạc. Nữ diễn viên cho biết: "Hollywood luôn tự xưng là đứng đầu thế giới về mảng phim ảnh nhưng lại không muốn trao cơ hội cho những gương mặt châu Á, chỉ khi bí lắm mới dùng đến họ".

Dương Tử Quỳnh tiết lộ, Hollywood luôn có cái nhìn định kiến về phụ nữ châu Á và luôn bó buộc các diễn viên da vàng vào những kiểu nhân vật mang tính tiêu cực như "bình hoa" (ý nói chỉ có nhan sắc, không có tài năng hay nội tại tốt đẹp), kỹ nữ phố người Hoa, "hồng nhan họa thủy" hoặc người bị hại yếu đuối, chỉ biết thuận theo ý của hung thủ…

Điều này không chỉ khiến khán giả toàn cầu có nhận thức sai lệch về người châu Á nói chung, phụ nữ da vàng nói riêng mà còn chèn ép, không cho những diễn viên da vàng có không gian sáng tác, thể hiện bản thân.

Dương Tử Quỳnh chia sẻ về sự bất công của Hollywood đối với diễn viên châu Á.

Nữ diễn viên Ngọa Hổ Tàng Long chia sẻ, thuở những năm 90, khi cô mới tiến quân vào Hollywood, đế chế phim ảnh này có quy tắc ngầm là một bộ phim chỉ có thể có một số rất ít người da màu. Điều này có nghĩa là nếu trong phim đã có diễn viên gốc Phi thì phía nhà sản xuất sẽ từ chối sử dụng diễn viên châu Á.

Đáng chú ý, các "ông lớn, bà lớn" Hollywood thường không phân biệt được bối cảnh các quốc gia châu Á, cũng như không quan tâm đến việc diễn viên đến từ nước nào. Vậy nên, việc họ để các diễn viên Trung Quốc đóng vai nhân vật người Nhật, người Hàn là chuyện thường như cơm bữa.

Ngoài ra, Hollywood có định kiến là diễn viên châu Á không có sức kêu gọi phòng vé. Đây cũng là lý do khiến hội diễn viên da vàng thường được giao cho những vai diễn "có cũng được, không có cũng chẳng sao", không hề có tiếng nói tại phim trường.

Thật vậy, đến những đại hoa đán quyền lực của Cbiz như Phạm Băng Băng, Châu Tấn khi "đem chuông đi đánh xứ người" cũng chỉ được xuất hiện vài giây ngắn ngủi trên màn ảnh rộng, không kịp để lại ấn tượng với khán giả.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng cũng chẳng dám ho he trước "luật ngầm" của Hollywood.

Đối mặt với tình hình này, Dương Tử Quỳnh vẫn giữ thái độ cứng rắn. Cô từ chối tất cả những vai diễn không phù hợp, dùng hình tượng "đả nữ" và diễn xuất tinh tế để chứng minh bản thân. Để làm được điều này, Dương Tử Quỳnh phải tập luyện thể hình những 11 tiếng đồng hỗ mỗi ngày để giữ trạng thái cơ thể luôn ở đỉnh cao. Dĩ nhiên, cô từng gặp phải nhiều trở ngại khi cố phá vỡ quy tắc, từng chịu cảnh thất nghiệp suốt 2 năm vì từ chối kiểu vai diễn "mì ăn liền".

Dương Tử Quỳnh kể lại, sau khi trở thành "Bond girl" trong phim Tomorrow Never Dies, cô nhận được rất nhiều lời mời đóng những vai mang nặng định kiến châu Á để gây cười, thay vì một nhân vật thật sự có chiều sâu. "Khi ấy James Bond đã là một tượng đài, còn những 'bóng hồng' chỉ xuất hiện thật đẹp với những cái tên dễ thương. Thậm chí khi ấy dù nói tiếng Anh, nhiều người trong ngành cũng không biết tôi là người nước nào, Nhật hay Hàn hay Trung... Họ còn nói chuyện với tôi theo kiểu như quát vào mặt và rất chậm", Dương Tử Quỳnh cho biết.

Thay vì lao vào những nhân vật "mì ăn liền", Dương Tử Quỳnh lựa chọn chững lại và chờ đợi các dự án, nhân vật sâu sắc, chất lượng. Nhờ vậy, cô đã trở thành một trong những diễn viên châu Á có sự nghiệp hàng đầu tại Hollywood, nắm giữ trong tay nhiều tựa phim đắt giá như Ngọa Hổ Tàng Long, Vệ Binh Dải Ngân Hà, Con Nhà Siêu Giàu Châu Á, hay gần đây nhất là Everything Everywhere All at Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ) - tác phẩm giúp nữ diễn viên thắng một loạt giải lớn, trong đó có cả cúp vàng Oscar. Có thể nói, Dương Tử Quỳnh đã làm nên kỳ tích ở kinh đô điện ảnh thế giới, phá vỡ mọi định kiến.

Nguồn: baijiahao