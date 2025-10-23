Ra mắt giữa năm 2021 trên Netflix, phim Sex/Life ngay lập tức trở thành hiện tượng toàn cầu. Bộ phim khiến khán giả “đỏ mặt” không chỉ bởi những cảnh nóng táo bạo bậc nhất màn ảnh nhỏ, mà còn vì một bí mật phía sau khiến cả Hollywood phải xôn xao: Cặp đôi chính Sarah Shahi và Adam Demos đã yêu nhau thật ngoài đời.

Điều đó khiến từng ánh mắt, từng cú chạm trong phim trở nên “thật” đến mức khó tin và mở ra câu chuyện hậu trường lãng mạn hơn cả kịch bản.

Tình yêu nảy nở trên phim trường phim Sex/Life

Phim Sex/Life xoay quanh Billie Connelly, người phụ nữ tưởng đã có tất cả: Gia đình, con cái, cuộc sống ổn định. Nhưng sâu thẳm trong cô là nỗi khao khát bản năng và niềm hoài nhớ người tình cũ, Brad Simon người đàn ông từng khiến cô "bốc cháy".

Trong phim, Brad do Adam Demos thủ vai, mang hình ảnh một "bad boy" quyến rũ, bốc đồng, nhưng luôn cháy bỏng vì tình yêu. Sarah Shahi trong vai Billie phải đối mặt với lựa chọn giữa "người đàn ông tốt" là chồng mình, và "người đàn ông khiến tim loạn nhịp" là Brad. Không ai ngờ rằng, giữa những phân cảnh tưởng như chỉ là diễn xuất ấy, tình cảm của hai diễn viên lại trở thành thật. Sarah Shahi từng tiết lộ: "Ngay lần đầu tiên gặp Adam, tôi đã cảm thấy có gì đó rất đặc biệt. Anh ấy vừa ấm áp vừa tinh tế – điều mà hiếm có ở các bạn diễn nam".

Trên trường quay, những cảnh nóng được sắp xếp chặt chẽ, có chỉ đạo thân mật để đảm bảo an toàn. Nhưng với Shahi và Demos, cảm xúc không thể giấu được. Cả hai đều thừa nhận rằng, khi quay phim Sex/Life, họ không chỉ đang "diễn cảnh yêu" mà thật sự đang yêu.

Sarah Shahi kể lại với Cosmopolitan: "Chúng tôi có cùng gu âm nhạc, cùng sở thích về rượu whisky và tequila. Anh ấy khiến tôi thật sự bất ngờ - không chỉ bởi vẻ ngoài, mà bởi con người anh ấy. Điều duy nhất tôi biết khi đó là: Tôi muốn được gần anh ấy hơn nữa."

Adam Demos, trong bài phỏng vấn với People Magazine, cũng dành cho bạn gái những lời yêu thương: "Tôi là người hâm mộ lớn nhất của cô ấy. Sarah thật đặc biệt ở mọi khía cạnh trong cuộc sống".

Chuyện tình "phim giả tình thật" gây tiếc nuối của phim Sex/Life

Khi phim Sex/Life kết thúc, tình yêu giữa Sarah Shahi và Adam Demos vẫn tiếp tục nở rộ ngoài đời. Cả hai công khai hẹn hò, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, đăng ảnh du lịch và gọi nhau là "my person" (người của đời tôi). Tháng 12/2021, Sarah đăng ảnh bạn trai lên Instagram kèm dòng chú thích ngọt ngào: Cảm ơn phim Sex/Life vì đã mang người đàn ông này đến với cuộc đời tôi.

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đủ khiến người hâm mộ tin rằng: phim Sex/Life không chỉ là phim, đó là khởi đầu của một mối duyên thực sự. Adam Demos cũng không ngại bày tỏ: "Tôi nghĩ cô ấy thật phi thường ở mọi phương diện. Làm việc cùng Sarah là điều may mắn nhất trong đời tôi."

Và rồi… họ chia tay.

Tháng 4 năm 2025, Page Six và ExtraTV đồng loạt xác nhận tin: Sarah Shahi và Adam Demos đã chia tay sau 5 năm bên nhau. Nguồn tin thân cận cho biết Sarah là người chủ động kết thúc mối quan hệ, và cả hai đã "đi trên những con đường khác nhau trong hòa bình".

Hai diễn viên hiện vẫn giữ im lặng, không bình luận công khai, nhưng việc Sarah ngừng theo dõi tài khoản Instagram của Adam được xem như dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình cảm đã rạn nứt. Tin chia tay khiến người hâm mộ tiếc nuối, bởi câu chuyện tình "từ phim ra đời thật" từng được xem là một trong những mối tình đẹp nhất mà Netflix từng vô tình tạo ra.