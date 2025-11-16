Sự hết thời của một siêu sao: Gia tộc Kardashian thị phi nhất Hollywood đang trên đà sụp đổ?

Kể từ năm 2007, sau khi đoạn clip 18+ của Kim Kardashian và bạn trai cũ, nam ca sĩ Ray J bị phát tán lên mạng, mỹ nhân "siêu vòng ba" bất ngờ vụt sáng tháng sao và nhanh chóng trở thành nữ nghệ sĩ giải trí nổi tiếng toàn cầu. Từ "vai phụ mờ nhạt", cô trợ lý vô danh bên cạnh tiểu thư Paris Hilton, Kim đã biến gia đình Kardashian thành một thương hiệu đắt giá, bản thân cô cũng trở thành nữ tỷ phú nổi tiếng thế giới.

Kim Kardashian gần như "nhúng tay" vào mọi lĩnh vực mà cô có thể làm như kinh doanh, thời trang, mỹ phẩm, làm người mẫu ảnh bìa, tham gia gameshow, thậm chí diễn xuất. Các chị em ruột của cô cũng hoạt động năng nổ trong showbiz và được xếp vào danh sách 100 ngôi sao quyền lực nhất thế giới năm 2015. Dù bị đánh giá là "nổi tiếng chỉ vì... nối tiếng" chứ không có tài năng nổi bật nhưng chẳng thể phủ nhận được sức ảnh hưởng của Kim Kardashian suốt nhiều năm qua.

Gia tộc đình đám nhất nhì Hollywood phất lên nhờ...1 cuốn băng sex.

Tuy nhiên, qua thời "làm mưa làm gió", dường như bây giờ "phép" của nhà Kardashian đã hết linh nghiệm, hiệu ứng tên tuổi Kim "siêu vòng ba" cũng không còn mạnh như xưa. Mới đây, bộ phim truyền hình mới do Kim Kardashian đóng chính đã trở thành tâm điểm chú ý khi nhận điểm 0 tròn trình trên Rotten Tomatoes (hệ thống tổng hợp ý kiến phê bình quốc tế) và bị các trang báo lớn, các nhà bình luận chê bai thẳng thừng: "tệ đến mức khó tin, rổi rắm và vô nghĩa", "bộ phim truyền hình tệ nhất từng được sản xuất". Đây là lần đầu tiên tác phẩm do Kim Kardashian góp mặt phải nhận những đáng giá tiêu cực áp đảo đến vậy.

Trang 163 cho biết, phim mới của Kim Kardashian xoay quanh đề tài luật sư, đồng thời, trong lúc phim lên sóng, người đẹp "siêu vòng 3" gây sốc khi tuyên bố cô trượt kỳ thi lấy giấy phép luật sư của bang California do quá dựa dẫm vào… chat GPT. Dường như, Kim đã dùng chiêu trò marketing quen thuộc để quảng bá phim mới nhưng khán giả đã dần chán nản với những thị phi xoay quanh gia đình này.

Đồng thời, show thực tế về gia đình Kardashian lên sóng trong tháng 10 cũng không nhận được nhiều sự quan tâm như mong đợi, khiến cư dân mạng phải đặt câu hỏi: "Phải chẳng Kim Kardashian đã hết thời?".

Theo thống kê của Google Trends, từ năm 2022, số lượt tìm kiếm từ khóa Kardashian bị giảm mạnh so với trước đây. Không chỉ Kim Kardashian, mà cả hai cô em gái nổi tiếng là Kylie Jenner và Kendall Jenner đều có sự tụt giảm rõ rệt về lượng tương tác trên nền tảng Instagram.

Thời báo New York cho rằng, việc Giám đốc sáng tạo Olivier Rousteing rời khỏi thương hiệu xa xỉ Balmain sau 14 năm gắn bó đã đặt dấu chấm hết cho thời đại của gia tộc Kardashian. Được biết, Olivier Rousteing là một trong số rất ít nhà thiết kế da màu đứng đầu làng mốt Châu Âu, đồng thời cũng là người đã làm rung chuyển mọi quy tắc khi tạo dựng chỗ đứng cho các cô gái nhà Kardashian trong giới mộ điệu.

Sức ảnh hưởng của nhà Kardashian bị giảm sút sau khi Olivier Rousteing "ly hôn" với nhãn hiệu Balmain.

Ngoài ra, khi TikTok lên ngôi, sức ảnh hưởng của nền Instagram cũng dần suy giảm. Những người từng thống trị nền tảng Instagram, dùng những bức ảnh cực "cháy" để lan tỏa sức ảnh hưởng như gia đình Kardashian cũng rơi vào thế bí. Theo trang 163, "bài" truyền thông của nhà Kardashian đã lỗi thời nhưng họ vẫn chưa chịu "làm mới" bản thân, có khả năng sẽ chìm nghỉm giữa thời đại số thay đổi chóng mặt như hiện nay. Sự "flop" dần đều của Kim Kardashian trong những năm gần đây chính là minh chứng rõ nét cho điều này.

Mặt khác, từ năm 2019, Kim Kardashian bắt đầu dồn tâm huyết vào sự nghiệp kinh doanh, muốn tạo ra một đế chế riêng, không cần phụ thuộc vào sự đánh giá của các nhãn hiệu thời trang cao cấp. Tuy nhiên dường như, sau tất cả, gia tộc này chưa thể biến danh tiếng phù phiếm thành sức mạnh nội tại.

Nguồn: QQ