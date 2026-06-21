Hội thảo Dược lâm sàng lần thứ nhất PhenikaaMec: Xu hướng ứng dụng tích hợp công nghệ trong y học cá thể hóa, thuốc ung thư và quản lý kháng sinh

Hơn 300 chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ, nhà khoa học và giảng viên đến từ các bệnh viện, trường đại học và cơ sở y tế trên cả nước đã tham dự Hội thảo Dược lâm sàng Bệnh viện Đại học Phenikaa lần thứ nhất với chủ đề "Dược lâm sàng bệnh viện: Hiệu quả từ kết hợp Viện – Trường và ứng dụng công nghệ". Một trong những vấn đề được quan tâm trong thực hành lâm sàng hiện nay như tích hợp ứng dụng AI, công nghệ thông tin, robot trong y học cá thể hóa, tối ưu phác đồ điều trị ung thư và quản lý sử dụng kháng sinh trong bối cảnh kháng thuốc gia tăng.

Cập nhật xu hướng mới về tích hợp công nghệ, y học cá thể hóa và quản lý kháng sinh trong thực hành dược lâm sàng

Diễn ra ngày 19/6/2026 tại Hà Nội, Hội thảo Dược lâm sàng Bệnh viện Đại học Phenikaa lần thứ nhất do Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) phối hợp cùng Hội Dược Bệnh viện Hà Nội tổ chức với chủ đề "Dược lâm sàng bệnh viện: Hiệu quả từ kết hợp Viện – Trường và ứng dụng công nghệ".

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi – Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Hiệu trưởng Trường Y – Dược Phenikaa cho biết, mô hình kết hợp giữa bệnh viện và trường đại học cùng với việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu y tế đang mở ra những cơ hội mới trong nâng cao chất lượng điều trị, bảo đảm an toàn thuốc và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

PGS.TS Dương Thị Ly Hương chia sẻ về xu hướng cá thể hóa trong điều trị ung thư

Một trong những nội dung nổi bật của hội thảo là các báo cáo cập nhật về vai trò của dược sĩ lâm sàng kết hợp công nghệ AI và phần mềm trong y học cá thể hóa – hai xu hướng đang làm thay đổi cách tiếp cận trong điều trị hiện đại. PGS.TS Dương Thị Ly Hương, Phó Trưởng khoa Dược, Trường Y – Dược Phenikaa đã trình bày báo cáo "Y học chính xác trong ung thư: Vai trò của di truyền trong cá thể hóa điều trị". Báo cáo làm rõ vai trò của các yếu tố di truyền, dấu ấn sinh học phân tử và dược di truyền học trong việc lựa chọn thuốc, điều chỉnh liều và xây dựng phác đồ phù hợp cho từng người bệnh. Cách tiếp cận này giúp hiện thực hóa mục tiêu "đúng người bệnh, đúng thuốc, đúng liều và đúng thời điểm", góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và hạn chế các tác dụng không mong muốn.

Bên cạnh đó, nhiều báo cáo cũng tập trung vào ứng dụng AI trong dược lâm sàng. PGS.TS Nguyễn Thành Hải, Trưởng đơn vị nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số trong dược lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội đã cập nhật những xu hướng mới trong ứng dụng AI nhằm hỗ trợ ra quyết định điều trị, quản lý dữ liệu và tối ưu hóa hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện. Trong khi đó, TS.DS Ngô Thị Liên, Dược sĩ lâm sàng PhenikaaMec đã giới thiệu định hướng phát triển phần mềm ứng dụng AI trong dược lâm sàng ung bướu và pha chế thuốc ung thư tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, tăng độ chính xác trong kê đơn, giảm sai sót và tối ưu hóa nguồn lực trong điều trị.

TS. DS Ngô Thị Liên trình bày báo cáo tại Hội thảo

Hội thảo còn dành nhiều thời lượng cho các chuyên đề tối ưu hóa sử dụng kháng sinh trong kỷ nguyên kháng thuốc. Các chuyên gia đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viện, ứng dụng dược động học – dược lực học trong điều trị tại các đơn vị hồi sức, vai trò của vi sinh lâm sàng trong chẩn đoán nhiễm khuẩn đa kháng cũng như các mô hình triển khai kháng sinh dự phòng trong ngoại khoa. Đây đều là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế tình trạng kháng thuốc và bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Hiệu quả từ mô hình Viện – Trường và định hướng phát triển dược lâm sàng hiện đại của PhenikaaMec

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, hội thảo cũng làm rõ vai trò của mô hình kết hợp Viện – Trường trong phát triển dược lâm sàng hiện đại. PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Y – Dược Phenikaa đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình dược lâm sàng kết hợp Viện – Trường tại nhiều quốc gia có nền y học phát triển. Xu hướng đào tạo dược hiện đại đang chuyển dịch từ mô hình học tập chủ yếu trên giảng đường sang đào tạo dựa trên thực hành, trong đó bệnh viện trở thành đối tác đồng đào tạo của nhà trường, tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành năng lực nghề nghiệp cho dược sĩ tương lai.

PGS.TS.DS Nguyễn Quỳnh Hoa chia sẻ kết quả triển khai Dược lâm sàng đa chuyên khoa tại Bệnh viện Đại học Phenikaa

Tiếp nối nội dung này, PGS.TS.DS Nguyễn Quỳnh Hoa, Trưởng khoa Dược PhenikaaMec, Phó Trưởng khoa Dược Trường Y – Dược Phenikaa đã trình bày kết quả triển khai Dược lâm sàng đa chuyên khoa tại PhenikaaMec, khẳng định hiệu quả gắn kết chặt chẽ giữa điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong đó đội ngũ dược sĩ lâm sàng là các giảng viên tại Trường Y Dược Phenikaa trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng phác đồ điều trị, theo dõi sử dụng thuốc và kiểm soát các nguy cơ liên quan đến thuốc. Đồng thời khi công nghệ thông tin tích hợp với AI, robot và triển khai trung tâm pha chế thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế đã thực sự hỗ trợ dược sĩ lâm sàng trong cá thể hóa, tối ưu phác đồ điều trị ung thư và quản lý sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Đại học Phenikaa.

Điểm đặc biệt là mô hình kết nối giữa PhenikaaMec và Trường Y – Dược Phenikaa hoạt động trong cùng hệ sinh thái đào tạo – nghiên cứu – thực hành. Nhiều dược sĩ lâm sàng tại bệnh viện đồng thời là giảng viên của Trường Y – Dược Phenikaa, trực tiếp tham gia giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên. Ngược lại, sinh viên được tiếp cận môi trường thực hành ngay tại bệnh viện dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, đồng thời đưa những thành tựu nghiên cứu và kiến thức cập nhật vào hoạt động khám chữa bệnh.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi cùng PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng trao Giấy chứng nhận cho các chủ tọa và báo cáo viên

Hội thảo không chỉ là diễn đàn khoa học để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các bệnh viện, trường đại học và tổ chức chuyên môn trong nước cũng như quốc tế. Đây cũng là một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của PhenikaaMec theo mô hình bệnh viện đại học hiện đại, nơi điều trị, đào tạo và nghiên cứu được kết nối chặt chẽ nhằm tạo ra những giá trị bền vững cho người bệnh và cộng đồng.

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