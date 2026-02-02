Hội thánh nữ khoe giàu đua nhau “ngã ngựa”: Người đẹp K. bị cắt sóng thẳng tay, có người nguy cơ “bóc lịch”

Làng giải trí Hoa ngữ có không ít ngôi sao từng gây xôn xao dư luận khi khoe cuộc sống giàu có, xa hoa như vua chúa, khiến dân tình tròn mắt. Có không ít ý kiến cho rằng hành động khoe khoang này mang lại những tác động tiêu cực trên MXH nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai. Thế nhưng, trong khoảng thời gian gần đây, những thánh nữ thích khoe giàu này lại lần lượt “ngã ngựa” đầy đau đớn, có người bị cắt sóng toàn diện, “bay màu” khỏi showbiz, thậm chí có người còn bị cơ quan chức năng sờ gáy, có nguy cơ vướng vòng lao lý. Điều này khiến netizen suy đoán Cbiz đang mở cuộc "thanh lọc" những nghệ sĩ có lối sống chưa đúng chuẩn.

Trương Vũ Kỳ: Chê kim cương không có giá trị, tiêu 700.000 NDT/tháng (2,6 tỷ đồng) để dưỡng da

Tính tới thời điểm này, Trương Vũ Kỳ đã hoạt động trong showbiz được tròn 20 năm. Nổi đình nổi đám ngay khi mới bước chân vào showbiz nhờ phim của Châu Tinh Trì, nữ diễn viên này nhận được sự yêu thích của khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, thân hình bốc lửa và tính cách mạnh mẽ, bộc trực. Từ một cô gái xuất thân trong một gia đình nghèo, bố mẹ ly hôn, Trương Vũ Kỳ đã bật lên mạnh mẽ, trở thành “phú bà” showbiz thứ thiệt.

Trang 163 cho biết, Trương Vũ Kỳ nhận được cát-xê cực khủng, lên tới 15 triệu NDT (56 tỷ đồng) cho 2 năm nhờ trở thành người đại diện cho nhãn hàng. Không chỉ vậy, nữ diễn viên Mỹ Nhân Ngư còn ăn lên làm ra khi bước chân vào đường đu bán hàng livestream, từng thu về 50-80 triệu NDT/năm (186 - 298 tỷ đồng).

Trương Vũ Kỳ từng tuyên bố: “Tôi không mua kim cương dưới 1 carat, vì kim cương moi không đáng tiền”. Không chỉ vậy, cô còn có những phát ngôn sốc óc: “Túi xách giá 300.000 NDT (1,1 tỷ đồng) nên dùng để mang đi chợ đựng đồ ăn”, “699 NDT không mua nổi 1 đôi tất”, “Mỗi tháng phải chi 700.000 NDT (2,6 tỷ đồng) mua mỹ phẩm dưỡng da”…

Có thể nói, sự xa xỉ của Trương Vũ Kỳ không chỉ khiến cư dân mạng mà cả những đồng nghiệp showbiz phải đều trợn mắt há mồm.

Trương Vũ Kỳ sống cực kỳ xa hoa (Ảnh: Sina).

Trước đây, Trương Vũ Kỳ vướng không ít lùm xùm đời tư, đặc biệt là hai cuộc hôn nhân đổ vỡ không mấy êm đẹp với đạo diễn Vương Toàn An và đại gia Viên Ba Nguyên. Thế nhưng, đầu năm 2026, nữ diễn viên phim Miêu Yêu Truyện nhận đòn giáng nặng nề khi bị tố là “bé ba” trơ trẽn, cướp chồng người khác, lại còn thuê người đe dọa "chính thất" với bằng chứng rõ rành rành.

Hóa ra, khi Cát Hiểu Thiến - Viên Ba Nguyên đang là vợ chồng, Trương Vũ Kỳ đã lén qua lại với vị doanh nhân này và sau đó hất cẳng bà cả. Chẳng qua, cuộc hôn nhân giữa Trương Vũ Kỳ và Viên Ba Nguyên cũng nhanh chóng đổ vỡ, thậm chí, nữ diễn viên Mỹ Nhân Ngư còn từng đâm chồng, khiến cả showbiz phải chấn động một thời.

Trương Vũ Kỳ bị vạch trần quá khứ làm "tiểu tam" (Ảnh: QQ).

Bên cạnh việc ăn nem ăn chả với người đã có vợ thì điều khiến Trương Vũ Kỳ lao thẳng xuống đáy sự nghiệp là nghi vấn nhờ người mang thai hộ. Theo lời MC Cát Hiểu Thiên, vào năm 2018, Trương Vũ Kỳ có bầu nhưng đồng thời cũng nhờ công ty môi giới ở nước ngoài tìm giúp người mang thai hộ. 2 đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm khá sát nhau và Trương Vũ Kỳ sau đó luôn khẳng định 2 bé là cặp sinh đôi do cô sinh ra. Điều này trái với quy định pháp luật của Trung Quốc, khiến hình ảnh và danh tiếng của Trương Vũ Kỳ sa sút không thể cứu vãn.

Giờ đây, Trương Vũ Kỳ đã bị các đài truyền hình trung ương Trung Quốc cắt sóng triệt để, loại khỏi danh sách các nghệ sĩ tham gia Gala Tết Nguyên đán. Không chỉ vậy, cô còn bị các nhãn hàng quay lưng, đúng như quy trình xóa sổ thường thấy ở Cbiz. Netizen cho rằng, với những phốt chấn động như vậy, nàng “Tinh nữ lang” chẳng còn cửa xoay người, rất có khả năng sẽ bị phong sát toàn diện như “Nữ thần thanh xuân” Trịnh Sảng năm nào.

Trương Vũ Kỳ đã bị cắt sóng (Ảnh: Sina).

Lý Tương: Hàng hiệu dát đầy người, tháng tiêu 650.000 NDT (2,4 tỷ đồng)

Cách đây không lâu, nữ MC giàu nhất Trung Quốc Lý Tương bất ngờ bị “khóa mỏ” toàn diện trên các nền tảng MXH xứ Trung khiến dân tình vô cùng hoang mang. Thậm chí, 14 công ty dưới trướng của cô cũng bất ngờ đóng cửa mà không rõ lý do. Có nguồn tin cho biết, Lý Tương đang bị sờ gáy vì có hành vi lách luật trốn thuế và có liên quan đến hành vi rửa tiền xuyên biên giới, khiến các cơ quan chức năng tại Anh phải vào cuộc.

Lý Tương bị "sờ gáy" ở nước ngoài (Ảnh: Sina).

Nhớ trước đây, MC Lý Tương từng xây dựng hình ảnh “nữ tổng tài” thành công, hào nhoáng bậc nhất Cbiz với khối tài sản siêu to khổng lồ nghe đồn lên tới hơn 500 tỷ NDT (1,8 triệu tỷ đồng). Cô từng khiến cả showbiz phải chấn động vì thích khoe cuộc sống giàu sang phú quý. Được biết, bữa sáng của sao nữ này có giá lên tới 6000 NDT (21,8 triệu đồng), đến bộ dao dĩa dùng trong bữa ăn cũng phải thuộc nhãn hiệu đình đám Hermes.

MC Lý Tương có quan điểm "con gái phải được nuôi nấng trong nhung lụa" nên từ nhỏ, ái nữ Vương Thi Linh đã được hưởng cuộc sống như công chúa, mọi thứ con gái cô sử dụng trong cuộc sống đều tốt nhất và đắt nhất.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ cô tốn hơn 600 nghìn NDT (2,18 tỷ đồng) hàng tháng để mua quần áo, giày dép và phụ kiện cho Thi Linh kể từ lúc con chào đời. Cho nên, công chúng Trung Quốc không hề xa lạ với hình ảnh cô bé Vương Thi Linh mới 16 tuổi đã hàng hiệu dát đầy người, thậm chí còn sở hữu siêu xe Rolls-Royce có giá lên tới 8 triệu NDT (29 tỷ đồng).

Không chỉ vậy, Lý Tương còn đưa con đến nước Anh, cho theo học ở ngôi trường đắt đỏ nhất và liên tục cho ái nữ tham gia những bữa tiệc đình đám, tiếp xúc với giới tinh hoa. Chẳng ai ngờ được giờ đây, Lý Tương lại đột ngột ngã ngựa, khiến cô bé 17 tuổi Vương Thi Linh rơi vào khốn cảnh: phải tạm thời nghỉ học, không biết tương lai đi đâu về đâu.

Cô con gái được Lý Tương nuôi trong nhung lụa, nay không biết tương lai thế nào (Ảnh: Sina).

Diêm Học Tinh: Giàu có xa hoa vẫn than nghèo kể khổ

Diêm Học Tinh có lẽ là cái tên khá xa lạ với khán giả Việt. Nữ diễn viên này sinh 1972, từng nổi tiếng với các phim truyền hình như Lưu Lão Căn, Người Ngoại Tỉnh Ở Chốn Đô Thành, Mẹ Tôi - Điền Tiểu Thảo, Trò Chuyện Về Tình Yêu Cùng Mẹ....

Cách đây không lâu, nữ diễn viên này khiến MXH phải xôn xao khi tuyên bố than thở rằng vợ chồng con trai thu nhập quá thấp, không đủ sống: “1 năm mà không kiếm nổi 1,8 triệu NDT (6,7 tỷ đồng) thì sống sao nổi”. Điều này khiến không ít cư dân mạng phản cảm, ném đá dữ dội vì vờ vịt giả nghèo than khổ để bán được nhiều hàng trên livestream.

Diêm Học Tinh than nghèo kể khổ (Ảnh: Sina).

Trang Sohu cho biết, Diêm Học Tinh thực tế là một phú bà thứ thiệt, sở hữu 1 căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và 2 căn biệt thự hướng biển ở Tam Á (Trung Quốc).

Nữ diễn viên này có cuộc sống vô cùng xa hoa. Mỗi bữa, thức ăn dọn lên bàn trong nhà cô phải đủ 11 món. Diêm Học Tinh cũng mặc toàn đồ hiệu, 1 chiếc áo phông có giá 7.000 NDT (26,3 triệu đồng), vòng tay giá 40.000 NDT (150 triệu đồng), túi xách 12.400 NDT (46 triệu đồng). Các nguồn tin trong showbiz cho biết học phí đi mẫu giáo của cháu Diêm Học Tinh lên đến 400.000 NDT/năm (1,5 tỷ đồng). Giá cát-xê quảng cáo của Diêm Học Tinh cũng khá cao, từ 73.000 NDT đến 120.000 NDT (khoảng 266-444 triệu đồng).

Có thể nói, hành động than nghèo, kể khổ của Diêm Học Tinh khiến dân tình vô cùng phản cảm, hình tượng tụt dốc chỉ sau 1 đêm. Không chỉ vậy, tài khoản Douyin, Kuaishou của nữ diễn viên đã bị cấm theo dõi và biến mất trên MXH.

Trước làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, Diêm Học Tinh phải lên tiếng xin lỗi, nhưng không được công chúng chấp nhận và bị mỉa mai là kẻ lừa đảo. Kể từ khi dính bê bối, Diêm Học Tinh ở ẩn, không còn dám ló mặt trước truyền thông thêm lần nào nữa.

Diêm Học Tinh lặn sâu sau lùm xùm (Ảnh: QQ).

Ngu Thư Hân: "Tiểu thư Thượng Hải" chèn ép đồng nghiệp, gia đình bị tố tham nhũng

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không gọi tên Ngu Thư Hân trong danh sách này. Nữ diễn viên Vĩnh Dạ Tinh Hà được xem là cái tên sáng giá nhất nhì dàn mỹ nhân thế hệ sau 1995, đối thủ một mất một còn của Triệu Lộ Tư.

Ngay khi mới bước chân vào showbiz, Ngu Thư Hân đã xây dựng hình tượng “Tiểu thư Thượng Hải” với cuộc sống hào nhoáng, xa xỉ. Nữ diễn viên từng gây bão khi diện bộ trang phục “limited” giá 170.000 NDT (634 triệu đồng) trên sóng truyền hình, đồng thời khoe mình sở hữu bộ sưu tập 109 bộ trang phục xa hoa khác, thường xuyên đeo những chiếc túi xách xa xỉ, chỉ có vài chiếc trên toàn cầu.

Ngu Thư Hân xây dựng hình ảnh tiểu thư nhà giàu (Ảnh: Sina).

Chẳng ai ngờ được, cuối tháng 8/2025, Ngu Thư Hân bất ngờ bị phơi bày nhân cách thật âm điểm. Scandal xoay quanh thái độ ứng xử không đúng mực với đồng nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1995 thu hút hơn 2 tỷ lượt xem trên MXH Weibo, khiến dân tình thi nhau “ăn dưa hóng thị”. Cô bị tố chơi xấu, hạ bệ đối thủ cạnh tranh Triệu Lộ Tư và bắt nạt, chèn ép nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt, khiến cô gái này rơi vào tình trạng "sống dở chết dở", bị trầm cảm nặng và rối loạn tâm lý suốt 10 năm

Nghiêm trọng hơn cả là công ty của gia đình nữ diễn viên đã bị tố tham nhũng 1,5 tỷ NDT (5.300 tỷ đồng), trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác. Không chỉ dừng lại ở nghi vấn biển thủ công quỹ, liên doanh bất thường và làm thất thoát tài sản công, ông Ngu Phi Kiệt - cha của Ngu Thư Hân - còn dính líu đến hành vi cho vay nặng lãi cực kỳ nghiêm trọng.

Phốt nhân cách và lùm xùm từ gia đình khiến Ngu Thư Hân điêu đứng (Ảnh: Sina).

Nữ diễn viên Thương Lan Quyết đón nhận làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ công chúng, bị đòi đuổi khỏi showbiz, các đối tác lớn hủy hợp đồng đại diện, nhiều sự kiện và lịch trình đóng phim tại Trung Quốc phải tạm dừng.

Hiện tại, phía Ngu Thư Hân vẫn giữ im lặng trước sóng gió dư luận khiến cư dân mạng không hề hài lòng. Nhiều người cho rằng, dù chưa bay màu khỏi showbiz nhưng giá trị thương mại của Ngu Thư Hân bị tụt dốc nghiêm trọng, tương lai thế nào vẫn còn là dấu chấm hỏi to đùng.