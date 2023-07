Hội An lắp camera thông minh, giúp cảnh báo lũ lụt trong phố cổ

Chiều 25/7, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam diễn ra buổi bàn giao dự án camera thông minh và hệ lưu trữ dữ liệu.

Theo đó, Công ty Western Digital và nhóm đối tác gồm Công ty Hanwha Vision, Công ty TNHH Công nghệ Tin học Phi Long, đã đồng hành tài trợ lắp đặt hệ thống camera thông minh, hệ lưu trữ dữ liệu cho TP Hội An. Tổng giá trị tài trợ của dự án ước tính khoảng 700 triệu đồng.

Hệ thống camera thông minh sẽ có khả năng ghi nhận, cảnh báo lũ lụt ở những khu vực đáng báo động trên các tuyến đường trong khu phố cổ.

Việc tài trợ các thiết bị và hệ lưu trữ đã hỗ trợ cho TP Hội An nâng cao công tác đảm an ninh trật tự trong Khu phố cổ, đồng thời góp phần giúp thành phố quản lý đô thị thông minh, sớm hiện thực hóa việc xây dựng Hội An trở thành đô thị di sản thông minh, trong đó áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại giúp bảo tồn di sản, quản lý du lịch, môi trường, giao thông tốt hơn...

Hiện nay, hệ thống camera thông minh đã triển khai lắp đặt trên một số tuyến đường chính và các khu vực quan trọng khác trong khu phố cổ Hội An. Công nghệ camera thông minh giúp phát hiện kịp thời các vấn đề có liên quan đến tình hình an ninh trật tự, hỗ trợ cho các cơ quan ban ngành của TP Hội An nhanh chóng phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh và trật tự công cộng.

Điểm đặc biệt của hệ thống quản lý camera thông minh này là khả năng ghi nhận, cảnh báo lũ lụt ở những khu vực đáng báo động trên các tuyến phố như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Công Nữ Ngọc Hoa …, qua đó giúp Hội An sớm phát hiện, ứng phó kịp thời vào mùa mưa lũ.