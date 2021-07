Hội An ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19, 2 phường và 1 thôn thực hiện Chỉ thị 16

Trong đó, 3 người là ba, mẹ, nhân viên của bệnh nhân B.P.V. (30 tuổi), ngụ tại thành phố Hội An, được phát hiện mắc Covid-19 vào tối qua. Ngoài ra, có 1 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, khi người này đi khám bệnh, được phát hiện qua sàng lọc.

Trong đêm 24/7, TP Hội An đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19.

Trước đó, tối 24/7, thành phố Hội An phát hiện một trường hợp mắc Covid-19 là bệnh nhân B.P.V, chủ quán cà phê Bảo, nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân An, thành phố Hội An. Ngay trong đêm, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Hội An đã yêu cầu những người từng đến quán cà phê Bảo từ ngày 15/7- 24/7, khẩn trương khai báo đến khai báo y tế, đồng thời tự cách tại nhà trong khi chờ thông báo cụ thể của chính quyền.

Từ tối qua, thành phố Hội An cũng đưa ra thông báo người dân không được ra khỏi thành phố trong. Phường Tân An, phường Thanh Hà và thôn Cảng Suối, xã Cẩm Hà… áp dụng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đẻ phòng chống dịch.

Sáng nay (25/7), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với thành phố Hội An để triển khai các biện pháp khẩn cấp khoanh vùng, truy vết, ngăn dịch lây lan trong diện rộng.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị thành phố Hội An triển khai ngay các biện pháp chốt chặn, không để người dân Hội An rời địa bàn trong thời điểm này: “Kể từ 12h trưa nay, Hội An cần chốt chặn tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố, trường hợp cấp thiết người dân muốn ra khỏi thành phố thì phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã và được sự cho phép của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hội An mới được ra vào".