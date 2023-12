Hội An đẹp lung linh, đông kín khách đổ về đón năm mới 2024

Hội An đẹp lung linh đêm đón giao thừa, nêm kín khách về đón năm mới 2024. Video: Hoài Văn

Theo ghi nhận của PV Tiền phong tối 31/12, rất đông du khách đến phố cổ Hội An dạo phố và tham gia các hoạt động chào đón năm mới. Các tuyến phố đi bộ, khu vực Chùa Cầu, cầu Gia Hội đông kín người.

Rất đông du khách đổ về phố cổ Hội An đón năm mới.

Trước thềm năm mới, phố cổ Hội An lung linh trong ánh đèn lồng, du khách thích thú chèo thuyền trên sông Hoài hoặc thả bước dạo phố trong tiết trời tạnh ráo.

Du khách thích thú với các hoạt động, trải nghiệm tại phố cổ Hội An.

Hội An cũng tổ chức chuỗi sự kiện hút khách chào năm mới 2024 . Trong đó, ngoài Lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng “Món ngon xứ Quảng”, chương trình dạ hội “Hội An chào năm mới 2024” ; “Hội An Youth - Coutdown Party 2024” diễn ra tối nay 31/12 với các tiết mục nhảy Flashmob, dân vũ, khiêu vũ; công bố các tác phẩm Cuộc thi sáng tạo video trên nền tảng TikTok; trình diễn âm nhạc điện tử… tại công viên Hội An thu hút đông du khách.



Lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Dịp này, Hội An tổ chức Lễ công bố “Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO”. Lãnh đạo thành phố cho biết, sáng ngày 1/1/2024, thành phố tổ chức Lễ dâng trà mừng năm mới và chào mừng đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ năm 2024.