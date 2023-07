Ngày 27/7, thông tin từ Học viện Hàng không Việt Nam, để kịp thời hỗ trợ người học theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022, đơn vị này đã thực hiện phương án hoàn trả, khấu trừ học phí cũng như luôn hỗ trợ sinh viên bằng các chính sách như cấp phát học bổng, miễn giảm học phí trong giai đoạn trong và sau dịch COVID-19.

Theo đó, tháng 4/2023, Học viện Hàng không Việt Nam đã tính toán lại toàn bộ học phí cho sinh viên theo mức thu học phí năm học 2021 - 2022.

Học viện Hàng không Việt Nam hoàn trả hàng chục tỷ đồng học phí cho sinh viên theo Nghị quyết 165 của Chính phủ.

Đối với số học phí sinh viên đã nộp còn thừa của học kỳ 1 năm học 2022 - 2023, do chênh lệch giữa mức thu học phí đã tạm nộp và mức thu thực hiện theo Nghị quyết 165/NQ-CP, sẽ để lại và được cấn trừ vào học kỳ 3 năm học 2022 - 2023 và các năm tiếp theo.

Đối với những học viên, sinh viên đã đóng hết học phí vào học kỳ cuối (chỉ còn học vào học kỳ 1 năm học 2022 - 2023) hoặc đợt cuối, phần học phí nộp thừa do chênh lệch giữa mức thu học phí đã tạm nộp và mức thu thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP Chính phủ, Học viện sẽ hoàn trả lại cho học viên, sinh viên sau khi xác định chính xác các thông tin về số tiền, tên, số tài khoản, tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng thụ hưởng.

Như vậy, học phí Học viện Hàng không được điều chỉnh về mức 310.000 - 415.000 đồng/tín chỉ (tùy ngành), bằng với mức học phí năm 2020 - 2021; tương ứng mỗi sinh viên được hoàn trả 335.000 - 470.000 đồng/tín chỉ.

Hiện, việc hoàn trả/khấu trừ học phí đang được thực hiện theo tiến độ, kế hoạch đã được Học viện đề ra.

Đối với sinh viên, học viên đang học đã được cấn trừ vào học kỳ 3 năm học 2022 - 2023. Đối với những học viên, sinh viên đã đóng hết học phí vào học kỳ cuối, sau khi đã xác định được thông tin cần thiết, Học viện sẽ thực hiện việc hoàn trả theo hình thức chuyển khoản vào đầu tháng 8/2023.

Học viện Hàng không Việt Nam được hoạt động theo cơ chế tự chủ, không được cấp bù chênh lệch học phí từ ngân sách nên việc không tăng học phí ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược phát triển của Học viện.

Sau 2 năm liên tiếp không được tăng học phí và thực hiện hoàn trả/khấu trừ học phí cho học viên, sinh viên, Học viện đang phải cân đối lại chính sách tài chính, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, chính sách đầu tư phát triển.

Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, từ năm học 2021 - 2022 về trước, Học viện luôn thu đúng theo mức trần học phí quy định theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến hết năm học 2020 - 2021.

Năm học 2021 - 2022, do Nghị định 86/2015/NĐ-CP chỉ quy định mức thu đến năm học 2020 - 2021 và Nghị định 81/2021/NĐ-CP vẫn chưa ban hành, nên Học viện đã tạm tính mức học phí theo Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trên tinh thần thu đủ bù chi đối với đơn vị tự chủ chi thường xuyên.

Mặc dù vào tháng 3/2021, Học viện đã công bố mức học phí trong đề án tuyển sinh mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, để cùng chia sẻ khó khăn với sinh viên, Học viện quyết định vẫn giữ ổn định mức thu dựa trên quy luật của Nghị định 86/2015/NĐ-CP (tăng 10% so với năm liền kề) và đã thu học phí của sinh viên từ tháng 9/2021 với mức thấp hơn từ 400 ngàn đồng cho đến 1,15 triệu đồng/tháng so với mức thu theo Quyết định 158/QĐ-HVHK ngày 31/3/2021 của Học viện về việc ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021.

Đầu năm học 2022 - 2023, thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đối với đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, Học viện đã ban hành Quyết định 433/QĐ-HVHK ngày 22/6/2022 về việc ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022.

Mức học phí trong Đề án tuyển sinh năm học 2022 - 2023 là 25 triệu đồng/năm học đối với tất cả các ngành.

Đối với sinh viên các khóa trước, Học viện áp dụng mức thu bằng mức thu của ngành thấp nhất trong định mức kinh tế kỹ thuật (17,5 triệu đồng/năm) mà trường đã ban hành.

Tuy nhiên, để hỗ trợ người học, Chính phủ ban hành Nghị quyết 165/NQ-CP chỉ đạo các đơn vị giáo dục công lập giảm học phí năm học 2022 - 2023 bằng năm học 2021 - 2022.

Ngày 10/4/2023, Giám đốc Học viện đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-HVHK, điều chỉnh mức thu học phí từ năm học 2021 - 2022 và năm học 2022 - 2023 về mức thu học phí của năm học 2020 - 2021.

Đây là nỗ lực lớn và kịp thời của Học viện Hàng không Việt Nam nhằm hỗ trợ người học trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn giai đoạn hậu COVID-19. Và nỗ lực này càng đáng được ghi nhận và đánh giá cao trong bối cảnh Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị tự chủ, không được Nhà nước cấp kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư.