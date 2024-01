Học viên Esora Academy đạt IELTS 8.5, điểm SAT cao Top 1% thế giới khi chỉ mới 15 tuổi

Học viên Esora Academy - Truyền cảm hứng khi chinh phục học bổng 100% cùng điểm SAT top 1% thế giới



Những câu chuyện truyền cảm hứng "con nhà người ta" khi liên tục đạt hết thành tích này đến thành tích nọ luôn là điều khiến chúng ta phải trầm trồ không ngớt mỗi khi nhắc đến. Bởi học trò thời nay không chỉ giành học bổng du học mà họ còn dành rất nhiều suất toàn phần từ các trường đại học nổi tiếng với hẳn chiến lược "săn" học bổng cực bài bản.

Bảng điểm IELTS trong mơ của hàng triệu thí sinh

Mới đây, cô bạn Cao Ngọc Thiên Kim đã xuất sắc giành học bổng đến từ các trường đại học Châu Âu. Sau khi đạt IELTS 8.5 và hàng loạt giải nhất, nhì môn tiếng Anh, Thiên Kim đã chinh phục bài thi SAT với điểm 1530/ 1600, nằm trong top 1% cao nhất thế giới. Được biết để chuẩn bị cho kỳ thi SAT, cô đã không ngừng luyện tập và trau dồi kiến thức.



Bảng điểm SAT đáng ngưỡng mộ của Cao Ngọc Thiên Kim (1530/1600)

SAT là bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ được tổ chức bởi College Board. Bài thi SAT diễn ra trên máy tính trong khoảng 2,5 giờ, bao gồm hai phần chính là Đọc hiểu (Reading) và Toán (Math). Đặc biệt, cách ra đề thi của SAT khá "khoai", đòi hỏi sự tư duy lập luận tốt cũng như kiến thức phong phú đa dạng, không theo một mô tuýp nào cả. Theo thông tin từ đơn vị này, chưa tới 1% thí sinh trên toàn thế giới đạt được mức điểm ấn tượng mà Thiên Kim đã đạt được.



Mẹ cô nàng chia sẻ thêm rằng: "Lớp 8 Thiên Kim đạt học bổng 70% trường Scotch AGS và Kim học ở đây năm lớp 8. Lớp 9 Kim được HB 80% CIS và 70% trường Renaissane. Cuối cùng con và gia đình quyết định chọn học Renaissance tại Việt Nam".

Bí kíp học Tiếng Anh hiệu quả, dễ nhớ

"Em thích học tiếng Anh nhất, nhưng không vì thế mà bỏ bê những môn học khác. Quan điểm của em là phải phân bổ thời gian học hợp lý. Việc học đều tất cả các môn rất quan trọng, chúng bổ trợ rất nhiều cho học tập và công việc của em sau này" - Cao Ngọc Thiên Kim chia sẻ.

Được biết, trong suốt năm học cấp 2, Thiên Kim "cán đích" ở nhiều vị trí nhất, nhìn trong lớp với điểm trung bình tất cả môn học rất ấn tượng. Bên cạnh đó, cô còn là một đoàn viên rất năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo, tham gia và đóng góp nhiều chương trình sinh hoạt hấp dẫn của các câu lạc bộ trong trường.

Theo cô, sự chăm chỉ là chìa khóa thành công. Việc xây dựng nền tảng vững chắc thông qua việc học từ vựng và ngữ pháp từ khi còn nhỏ là quan trọng. Cô khuyến khích học viên kết hợp học theo ngữ cảnh thực tế, đặt bản thân vào các tình huống tiếng Anh để rèn luyện phản xạ.

Khi được hỏi về bí kíp chinh phục IELTS 8.5, cô nàng chia sẻ rằng: "Theo em, bí kíp học Tiếng Anh hiệu quả chính là sự chăm chỉ. Thật ra tiếng anh không khó, đó cũng chỉ là một loại ngôn ngữ. Nên tập trung nhớ từ vựng và học chắc ngữ pháp từ bé để khi lên cấp lớn hơn có thể áp dụng nhuần nhuyễn vào các dạng bài tập"

"Thông thường khi học ngữ pháp, người học có hai cách, gồm học theo công thức rồi viết lại và tra từ điển. Kim cho rằng cách học thứ hai hiệu quả hơn, giúp xây dựng nền tảng vững chắc. Khi tra từ điển, người học sẽ học được về phát âm, loại từ, các nghĩa khác nhau, cách sử dụng trong từng trường hợp và kết hợp từ. Cách học này mới đầu mất thời gian nhưng dần dần, bạn sẽ có được vốn từ phong phú và biết cách sử dụng trong các ngữ cảnh". Kim nói.

Chân dung "con nhà người ta" - bạn Cao Ngọc Thiên Kim

Ngoài việc học trên trường, Thiên Kim cũng đưa ra lời khuyên thường xuyên đọc sách, nghe nhạc tiếng Anh. Ở nhà, cô gái nhỏ cũng thường đứng nói trước gương với các chủ đề khác nhau để rèn phản xạ.



Thầy cô và bạn bè ở lớp cũng cho hay Kim là học sinh đầu tiên ở trường đạt điểm SAT cao như vậy. Nữ sinh chăm chỉ, cầu toàn và có tinh thần tự học rất cao. Ngoài tiếng Anh, cô còn có năng lực học tốt các môn khác, nhất là thái độ học ra học, chơi ra chơi.

Chọn Esora Academy thực hiện mục tiêu trở thành du học sinh tại trời Tây

Với tinh thần nỗ lực và ham học hỏi không ngừng, hiện tại Thiên Kim đang tích cực apply cho chương trình cấp 3 tại Mỹ. Cô nàng chọn trung tâm tư vấn du học Esora Academy là nơi để gửi gắm "giấc mơ Mỹ" của mình.

Được biết, Esora Academy là một trong những tổ chức tư vấn du học hàng đầu hiện nay với độ uy tín hàng đầu. Trung tâm đã giúp "hiện thực hóa" ước mơ du học cho hàng ngàn học sinh Việt Nam. Nhiều học viên trở thành "tân du học sinh" của những trường Đại học danh giá tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada, Anh, Úc, New Zealand và châu Âu.

"Trung tâm tư vấn du học Esora Academy rất vinh dự và hạnh phúc khi có được một học viên xuất sắc Cao Ngọc Thiên Kim. Esora hy vọng rằng những cánh cửa mở ra từ chương trình học tập tại Mỹ sẽ giúp cô thỏa sức phát triển và mang về những kiến thức mới, đồng thời làm tăng thêm vị thế của người học Việt Nam trên trường quốc tế". Đại diện Esora Academy chia sẻ.