Sau đúng 1 thập kỷ, chuyện Mỹ Tâm từng làm huấn luyện viên ở The Voice bất ngờ bị đào lại. Không phải vì học trò của "Hoạ mi tóc nâu" chạm đến một thành tích mới mà là cô bị chính người mình từng dìu dắt ẩn ý "phốt" trên MXH. Theo đó, Bảo Uyên - thành viên đội của Mỹ Tâm bất ngờ đăng clip dài 5 phút nói chuyện bị chèn ép vì "không biết nịnh cô", nghi vấn bị loại trước thềm Chung kết sợ "soán ngôi cô"... Những chia sẻ thiếu bằng chứng thuyết phục này của Bảo Uyên vướng phải tranh cãi, khiến cô phải khoá bình luận MXH.

Cho đến mới đây, Bảo Uyên trở lại trên livestream để tiếp tục "vạch trần". Trong lần xuất hiện này, Bảo Uyên cho biết 10 năm qua cô không kiếm nổi 5 triệu mỗi tháng nhờ công việc ca hát, tài sản lớn nhất chỉ có chiếc xe máy. Bảo Uyên cũng từng xin hát phòng trà, hạ giá cát xê nhưng đều không được nhận. Cô đáp trả những ý kiến tiêu cực từ MXH sau khi lên clip tố căng: "10 năm qua tôi vẫn ở nhà trọ, vẫn đi xe máy, tài sản của tôi chỉ có mỗi chiếc xe máy dù tôi ra rất nhiều bài hit, có tham gia chương trình... Tôi chỉ muốn nói ra để mình nhẹ lòng hơn thôi. Nhiều người nói tôi không có đạo đức, nhưng tôi không đi giật chồng người ta, không làm tiểu tam, không đánh đổi, không làm những gì liên quan đến đạo đức và pháp luật thì đâu có vấn đề gì để mọi người chỉ trích tôi nhiều như vậy".

Học trò Mỹ Tâm cho biết 10 năm im lặng cũng không thể làm nghề, sống như địa ngục

Bảo Uyên khẳng định mình là ca sĩ có hit, có hình ảnh nhưng mãi vẫn loay hoay, vì thế sắp tới cô sẽ chuyển hướng, không còn đi hát nữa. Bảo Uyên nói: "Tôi bị triệt đường hết mọi thứ, không quay lại làm được gì cả. Là ca sĩ, người ta ra sản phẩm để được đi show, để được đứng trên sân khấu nhưng tôi không làm được gì cả. Tôi ước mình không cần xuất hiện trên tivi cũng được, chỉ cần có show nhưng cũng không được, không có đường để đi. Dù tôi live tốt, có hình ảnh, có hit, thậm chí xin xuống mức catxe thấp nhưng cũng không đi được. Nếu gọi tôi là tâm lý nạn nhân, tâm lý đổ lỗi thì trong suốt 10 năm qua, tôi đã tìm hiểu về tâm lý và đủ hiểu tâm lý của mình như thế nào.

Lúc đó còn nhỏ quá, tôi nói ra thì tôi khỏi đi hát luôn. Nhưng chưa từng nói ra thì trong 10 năm đó cũng có đi hát đâu. Tôi đã sống như trong địa ngục 10 năm rồi. Tôi hát được ở phòng trà đúng 1 ngày, do bạn giới thiệu. Trong suốt 10 năm vừa rồi tôi không đi đâu được, tôi đi show do bạn bè giới thiệu hoặc brand nước ngoài qua Việt Nam làm sự kiện thì sẽ mời tôi. Trong khoảng 10 năm, tôi đã hỏi nhiều phòng trà nhưng ai cũng ậm ừ lắc đầu hết. Tôi không hiểu vì sao như thế. Không ai tự nhiên lại đứng lên đẩy sự nghiệp mình vào ngõ cụt hết, tôi đã quá nản rồi, tôi sẽ làm một công việc khác và không hát nữa. Trong vài năm gần đây, tôi đã căng thẳng nên giọng cũng hơi xuống rồi".

Bảo Uyên cho biết sắp tới có lẽ cô sẽ chuyển hướng, không muốn đi hát nữa

Đầu tháng 6 vừa qua, ca sĩ Bảo Uyên - học trò cũ của Mỹ Tâm tại chương trình The Voice 2015 bất ngờ đăng đàn thừa nhận từng bị chèn ép, không có cơ hội làm nghề vì... không biết nịnh. Trong clip gần 5 phút đăng tải trên trang cá nhân chính chủ gần 200 nghìn người theo dõi, Bảo Uyên cho rằng lý do cô không được vào Chung kết, không có cơ hội trở thành Quán quân vào 10 năm trước là vì mất lòng, hiểu lầm với "cô". Không chỉ thế, cô còn nghe nói mình bị một đối thủ trong đội nói xấu mình với "cô". Bảo Uyên cho rằng chính những việc diễn ra 10 năm trước đã khiến cô bị chặn đường sống, không có cơ hội làm nghề.

Về câu chuyện hậu trường ở The Voice 2015, Bảo Uyên không nhắc cụ thể tên bất kỳ nhân vật nào. Thế nhưng gọi bằng cách xưng "cô", nhiều người đã liên tục gọi tên Huấn luyện viên Mỹ Tâm. Bảo Uyên chia sẻ: "Mình có một câu chuyện là ở The Voice 2015, mình đã từng bị chèn ép. Mình không có nịnh giỏi nhưng những người khác thì: 'Chị ơi, em yêu chị, em thích chị từ lâu lắm rồi'. Còn mình thì mình chỉ đơ cái mặt ra thôi, đâu biết nói gì đâu nên cô hiểu lầm là mình không thích cô. Cho đến một ngày, mình cũng được nghe kể thôi, người đó là một anh chị trong ban tổ chức, 4 năm sau họ mới kể cho mình. Đó là ngày mình bận không đi tập thì trong team có người nói với cô là: 'Cô ơi, nó nói với con là nó không thích cô' thế là hiểu lầm lại càng to thêm hơn nữa, mình không có cơ hội giải thích.

Mình dừng lại ở bán kết, có rất nhiều anh chị vì thương mình nên đã nói với mình tại sao mình không được vào Chung kết, mình không được quán quân vì không được lòng cô. Thứ 2, vì mình là 'bản sao' nên có thể soái ngôi cô bất cứ lúc nào, có thể là bản sao của người khác nhưng đừng là của cô. Mọi người nói là, đêm Chung kết, nếu giọng hát của mình cao chót vót mà hát với cô, cô không cao bằng thì sẽ bị so sánh giữa mình với cô".

Trước đó, việc Bảo Uyển ẩn ý "phốt" Mỹ Tâm vấp phải tranh cãi dữ dội

Trước những lời tố nghiêm trọng, công chúng lập tức hướng sự chú ý về phía ca sĩ Mỹ Tâm. Tối 4/6, Mỹ Tâm bất ngờ có động thái đầu tiên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ đăng tải một thông báo liên quan đến công việc, hoàn toàn không đề cập đến Bảo Uyên hay lùm xùm đang diễn ra. Gần đây, Mỹ Tâm vẫn đi diễn, không nhắc đến ồn ào với học trò.