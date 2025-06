Tối 8/6, Gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam đã diễn ra tại đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Sự kiện này khép lại chuỗi sự kiện Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam, được tổ chức từ ngày 5/6 nhân dịp kỷ niệm 77 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Đêm nhạc có quy mô tầm cỡ, hội tụ dàn line-up toàn sao đình đám Vpop như Mỹ Tâm, Đen, Tùng Dương, SOOBIN, Hoà Minzy, Văn Mai Hương, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc… Hàng ngàn người dân và du khách đã “cắm chốt” từ sớm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để có được vị trí xem đẹp nhất.

Bên cạnh loạt tiết mục hoành tráng mang tinh thần yêu nước, khoảnh khắc tương tác giữa Mỹ Tâm và Hoà Minzy sau hậu trường chương trình cũng được dân tình truyền tay nhau trên MXH. Sau khi hoàn thành xong phần trình diễn Bắc Bling - Việt Nam Tôi, Hòa Minzy đã tranh thủ vào trong cánh gà để gặp mặt “đàn chị” Mỹ Tâm.

Màn tương tác ngắn giữa Mỹ Tâm và Hoà Minzy (Nguồn: @bigheadchou)

Hòa Minzy lễ phép chào hỏi “hoạ mi tóc nâu”, cho biết được gặp lại Mỹ Tâm, được đàn chị động viên đã tiếp cho cô thêm nhiều động lực. Mỹ Tâm còn gửi lời chúc mừng MV Bắc Bling đã đạt 200 triệu view khiến Hòa Minzy luôn trong trạng thái cười tít mắt. Cả 2 trao nhau cái ôm thắm thiết trước khi Hòa Minzy ra về.

Mỹ Tâm gửi lời chúc mừng Bắc Bling đạt 200 triệu view, trong khi Hoà Minzy cảm thấy vui vì được Mỹ Tâm động viên

Cả 2 ôm nhau thắm thiết trước khi Hoà Minzy ra về

Khoảnh khắc ngọt ngào giữa 2 nữ nghệ sĩ nhận được lời khen từ netizen. Mọi người ca ngợi Hòa Minzy lễ phép, khiêm tốn trước vị tiền bối, đồng thời cho rằng đã lâu rồi mới thấy được Mỹ Tâm và Hòa Minzy mới có dịp hội ngộ.

Dân tình còn nhớ lại lần gặp gỡ giữa 2 nữ nghệ sĩ vào năm 2021, tại 1 sự kiện âm nhạc. Theo đó, sau khi kết thúc phần trình diễn Tháng Năm Rực Rỡ và di chuyển vào cánh gà, Hòa Minzy đã cúi chào đàn chị Mỹ Tâm cùng nhạc sĩ Đức Trí. Gặp nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Mỹ Tâm đã dành sự ân cần hỏi han và trò chuyện vui vẻ với đàn em. Đáng chú ý, Mỹ Tâm còn "nói nhỏ" và tiết lộ với Hoà Minzy rằng trên sân khấu nữ ca sĩ đã... hát sai lời.