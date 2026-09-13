Học sinh vẽ chó bị cô giáo chê quá sơ sài, đến khi nhìn thấy "bản gốc" ở nhà: Trách nhầm em rồi!

Trẻ con vẽ động vật thường có một đặc điểm rất đáng yêu là càng cố vẽ giống, kết quả đôi khi lại càng khiến người lớn phải đoán xem đó là con gì. Một vài nét nguệch ngoạc, thêm đôi mắt, cái miệng và bốn chiếc chân là đã có ngay một "tác phẩm" hoàn chỉnh. Thế nhưng cũng có những trường hợp, chỉ khi nhìn thấy con vật ngoài đời, người lớn mới nhận ra đứa trẻ thực ra đã quan sát và ghi nhớ từng đặc điểm của "nhân vật" này kỹ đến mức nào.

Một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây là trường hợp như vậy. Một giáo viên trong lúc chấm bài đã bắt gặp bức vẽ một chú chó của học sinh. Thoạt nhìn, bức tranh khá đơn giản, thậm chí có phần sơ sài. Nhưng sau khi có dịp nhìn thấy chú chó ngoài đời, cô mới nhận ra bức vẽ này không hề ngẫu nhiên như vẻ ngoài của nó.

Chú chó trong tranh có đôi tai nhọn, thân hình hơi tròn và phía sau là một chiếc đuôi xù xì. Đáng chú ý nhất là khuôn mặt với đôi mắt hơi xếch, hai nét lông mày cong lên cùng chiếc lưỡi đỏ thè ra ngoài. Nhìn tổng thể, chú chó có vẻ hơi... dữ nhưng lại rất vui vẻ. Những nét vẽ còn đơn giản nên nếu chỉ nhìn riêng bức tranh, thật khó để tưởng tượng đây là một chú chó ngoài đời trông như thế nào.

Bức tranh vẽ chó ban đầu bị nhận xét là "vẽ cho có"

Cho đến khi vị giáo viên này có dịp nhìn thấy chú chó ở nhà học sinh. Lúc này, bức tranh bỗng trở nên dễ hiểu hơn hẳn. "Bản gốc" ngoài đời chính xác là một chú Husky với bộ lông trắng xám, đôi tai dựng đứng và phần lông trên trán tạo thành những mảng màu rất đặc trưng. Chú chó ngồi thẳng trước ống kính, hai chân trước duỗi xuống, phần thân hơi nghiêng sang một bên và chiếc đuôi lớn xù ra phía sau.

Đặc biệt, khuôn mặt của chú chó gần như là chi tiết khiến người ta phải bật cười khi nhìn lại bức tranh. Đôi mắt, chiếc mũi đen, phần lông xám chạy dọc giữa trán và chiếc lưỡi hồng đang thè ra đều xuất hiện trong "phiên bản trên giấy". Ngay cả tư thế ngồi cũng được cậu học sinh bắt đúng. Bức tranh không có nhiều chi tiết, nhưng phần thân, chân trước và chiếc đuôi đều được đặt gần như đúng vị trí của chú chó ngoài đời.

Đến khi nhìn ngoài đời thì buộc phải công nhận, bức tranh vẽ siêu giống

Nếu chỉ nhìn riêng bức tranh, những nét vẽ chưa ngay ngắn rất dễ khiến người ta tập trung vào chuyện nó "sơ sài" hơn là chú ý xem cậu học sinh thực sự đang vẽ gì. Nhưng đặt cạnh ảnh chú chó ngoài đời, mọi thứ lập tức khớp lại. Từ đôi tai dựng đứng, mảng lông trên trán, bốn chân, chiếc đuôi xù cho đến cái miệng há ra và chiếc lưỡi thè ngoài, gần như chẳng có chi tiết nào là vô tình.

Đặc biệt, cái vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ngơ ngác của chú Husky cũng được cậu học sinh bê nguyên lên giấy. Chỉ là trên tranh, "boss" trông có phần dữ dằn hơn một chút vì đôi lông mày được vẽ cong cong.

Đến đây thì có lẽ cô giáo cũng phải công nhận mình đã trách nhầm học sinh. Bức tranh tuy chẳng có nhiều đường nét, nhưng những gì cần giống thì lại giống đến bất ngờ. Còn chú Husky ngoài đời vẫn giữ nguyên vẻ mặt tỉnh bơ, như thể đang muốn nói: "Em ấy vẽ tôi thế nào thì tôi ngoài đời thế này thôi mà!".